Votre assurance habitation prend sans doute en compte les dégâts des eaux. Un expert sera envoyé sur place pour évaluer le montant des travaux. Vous aurez ensuite deux possibilités, soit vous pourrez passer par un plombier que vous aurez trouvé à Créteil. Il faudra alors payer la facture vous-même et l’organisme effectuera par la suite le remboursement. Par contre, si vous optez pour le partenaire de votre assureur , vous ne devrez rien payer mis à part la franchise.

Par contre, le service de l’eau sera responsable des canalisations avant le compteur qui est positionné chez vous. Dans ce cas de figure, il faut joindre l’autorité compétente à savoir le fournisseur d’eau de la ville pour qu’il puisse intervenir dans les plus brefs délais. Il sera aussi compétent dans le cadre d’une simple fuite. Si par contre, la canalisation se trouve dans une copropriété, c’est à elle d’effectuer toutes les démarches auprès des services concernés. Les propriétaires devront se partager le coût des réparations pour que tout le monde puisse retrouver de l’eau dans les meilleurs délais.

Le concept est identique à celui identifié pour l’électricité. Tout ce qui se trouve entre le compteur et votre logement vous concerne pleinement. De ce fait, si la canalisation explose dans votre garage, vous devez faire appel à un plombier de Créteil. Il se déplacera en urgence en moins de 30 minutes pour vous aider à retrouver un réseau performant. Par contre, la seule action que vous pouvez réaliser consiste à fermer l’arrivée d’eau depuis le compteur. Vous êtes alors certain que l’eau ne se déversera pas dans tout le sous-sol, les conséquences pourraient être désagréables.

À cause de la baisse des températures, vous n’êtes pas à l’abri d’une catastrophe. Certaines canalisations sont exposées au froid, elles ne sont pas forcément protégées avec de la mousse. Cela est valable dans les caves ou en extérieur, d’où l’intérêt d’être bien informé. Si dans votre sous-sol, vos tuyaux ne sont pas à l’abri des températures glaciales, nous vous conseillons de les envelopper avec des boudins spécifiques. Cela évite la perte de chaleur, vous luttez ainsi contre les dépenses inutiles et vous n’aurez pas la mauvaise surprise de voir les canalisations se fendre ou exploser.

