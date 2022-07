Lorsqu’il est fait référence à la santé et au bien-être, nous nous concentrons principalement sur les caractéristiques physiques et biologiques des exigences corporelles. Notre santé va bien au-delà. La santé mentale est l’une des composantes les plus négligées de notre santé globale. La santé mentale comprend notre bien-être émotionnel, psychologique et social, qui est affecté par notre vie quotidienne.

L’entrepreneure et son parcours.

Masae Itanani, né le 19 février 1964 et fondateur/directeur de Aroma Salon Angelica a entrepris le voyage en solo pour aider les personnes qui pourraient avoir des difficultés et jongler avec plusieurs problèmes de santé qui s’accumulent dans leur vie quotidienne ; c’était une voie à laquelle elle a elle-même été exposée et a des expériences de première main des demandes.

Le début

Mme An, comme on l’appelle maintenant souvent, était une jeune femme qui rêvait de devenir puéricultrice. Depuis ses débuts au collège, elle était obsédée par les soins et l’éducation des enfants et aurait bientôt l’occasion de le faire. Peu de temps après son entrée dans l’industrie, elle a rapidement appris les défis physiques et mentaux qui accablaient les travailleurs de la petite enfance et combien d’entre eux, même après leur retraite, souffriraient de problèmes d’épaule et de dos.

Après avoir pris plus de temps pour observer ces demandes et comment cela affectait encore plus de personnes en dehors de la ligne de travail de la garde d’enfants, comme les mamans et les enseignants, elle a décidé de se déployer pour essayer d’aider les gens à sortir de cette condition.

L’inspiration et la découverte.

Masae Itanani a pris cela comme un voyage personnel qui l’a amenée à étudier l’aromathérapie et les herbes; une méthode holistique de guérison des personnes souffrant de troubles mentaux, psychologiques et physiques. Elle a rapidement découvert l’efficacité de l’aromathérapie et comment elle peut grandement aider ceux qui souffrent de stress, de réflexion excessive, de traumatismes psychologiques et exposés à des conditions de travail physiques malsaines. Elle se prête maintenant à un engagement à plein temps et complet à l’extension et à la culture du bien-être mental et physique.

Objectifs et réalisations.

L’objectif de la fondation de l’Aroma Salon Angelica est de répondre aux besoins du plus grand nombre qui ont besoin de solutions à leur état de santé et qui ont besoin de se rétablir pour être entiers, sains d’esprit et mener une vie saine. Jusqu’à présent, Mme An a aidé plus de 250 000 personnes dans plusieurs domaines au cours de ses 9 années à fournir cette structure de guérison. Elle est connectée à de nombreux refuges pour enfants et foyers pour voir que tout le monde bénéficie de son traitement holistique. Dans ses mots, lorsqu’on l’a interrogée sur l’initiative et pourquoi elle l’a créée, elle a dit –

« Je veux guérir tous ceux qui sont fatigués ! Je voulais faire savoir à ceux qui ne savent pas ce qu’est la guérison que la guérison peut les aider à se sentir mieux.

Aroma Salon Angelica : L’Angélique signifie Ange ainsi que le nom d’une herbe qui aide les femmes.

À l’avenir, Aroma Salon Angelica cherche non seulement à limiter la guérison saine en offrant sa spécialité, mais également à étendre la connaissance des herbes et de leurs propriétés curatives aux gens, en leur apprenant comment ils pourraient se soigner et soigner les autres autour d’eux.

C’est parce que beaucoup de gens, même avec les herbes, ne connaissent pas leur puissance et comment cela pourrait aider. Aroma Salon Angelica veut répandre le rire et le bonheur qui sont la clé de la guérison; faire en sorte que les gens ressentent de la gratitude et l’expriment librement car cela est très important pour leur guérison et pour rester en bonne santé mentale et mentale.

Défis.

L’un des défis majeurs auxquels l’Aroma Salon Angelica a été confronté a été la période covid, où il était impossible de faire preuve de patience et de les aider à traverser leurs problèmes de santé. Mais ensuite, nous avons utilisé une nouvelle dimension qui permettait d’avoir des contacts à l’écran tout en les aidant. Nous avons organisé des goûters et d’autres événements pour nous aider à traverser cette période, et même maintenant, nous organisons toujours des goûters parce que nous avons vu à quel point cela pouvait avoir un impact.

Conclusion.

Il est important de savoir que la santé mentale est très importante et pourrait déterminer à quel point votre vie se déroulerait bien ou mal. Il constitue vos sautes d’humeur, vos changements de comportement, votre réponse à votre environnement et votre interactivité. Prendre des mesures prudentes pour rester en bonne santé ne peut être surestimé et c’est la fierté et la tâche d’Aroma Salon Angelica. Le Salon donne la priorité à votre santé et vous aide à maintenir/entretenir une bonne santé mentale et physique.