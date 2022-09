Finalement le phénomène se révélera antérieur à l’incendie mais doit soulever des interrogations et des inquiétudes après ce nouvel incident qui ne fait pas vraiment sérieux après autant d’investissement pour garde ce sous-marin à flot ou sous les flots jusqu’en 2030.

En effet en 2020 la Criirad expliquait que le risque n’était pas vraiment à zéro et qu’un évènement survenu à l’époque devait alerter : Une balise de mesure de la Seyne-sur-Mer a présenté à l’époque des oscillations de la radioactivité pendant plusieurs heures, jusqu’à 139 nsiv/h.

C’est un éclairage, qui avait (d’après l’enquête) en 2020 entraîné la combustion d’une feuille et totalement ravagé le sous-marin pendant toute une journée de lutte contre l’incendie.

A l’époque le feu avait pris à 10 h 35 du matin à l’avant du sous-marin d’attaque qui était alors en cale sèche pour rénovation, et ne sera éteint seulement que vers 00 h 50 ce qui explique ensuite le découpage du fait des immenses dégâts.

En effet un sinistre avait déjà eu lieu en 2020 ce qui avait obligé le sous-marin à partir pour Cherbourg afin de subir un découpage partiel et un assemblage avec le Saphir qui avait été démantelé lui l’année précédente.

Il faut attendre avoir de la patience, et un nouvel incendie l’année prochaine ? car son remplaçant comme l’annonçait à l’époque Florence Parly n’arrivera qu’en 2030 il s’agira du Casabianca de là toute dernière classe Suffren d’une autre envergure.

Il ne rentrera en service actif qu’en juillet 1993. Il est affecté depuis à Toulon et fait partie intégrante de l’escadrille des sous-marins nucléaires d’attaque (ESNA).

22 septembre 1990 lancement à Cherbourg du SNA Perle qui sera le dernier exemplaire de six sous-marins nucléaires d’attaque de notre Marine nationale.

