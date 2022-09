Envisagez de consulter un plombier Montpellier si vous n’êtes toujours pas sûr de l’endroit où installer vos tuyaux. Il est là pour vous aider à déterminer la meilleure façon d’installer vos tuyaux, compte tenu de votre situation particulière. Maintenant que vous en savez plus sur la façon de faire passer des conduites dans les murs, les planchers et les plafonds, vous serez en mesure de faire de meilleurs choix.

Après avoir installé les tuyaux, effectuez un test d’étanchéité en ouvrant l’eau et en inspectant le système pour détecter toute zone d’égouttement ou de fuite.

Pour commencer, localisez l’endroit du sol où vous voulez faire passer le tuyau et percez un trou pour celui-ci.

Lorsque vous faites passer des tuyaux de plomberie à travers des sols, vous devez vous souvenir du type de sol que vous avez actuellement. Si vous avez une base en bois, vous voudrez utiliser une méthode, mais si vous avez une base en béton, vous devrez en utiliser une autre. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils et suggestions utiles pour les deux types de sols :

En les suivant, vous pourrez accélérer le passage des tuyaux de plomberie dans les murs. Si vous prenez votre temps et faites attention aux détails, vous devriez être en mesure d’accomplir la tâche sans rencontrer de difficultés.

Si vous n’êtes pas sûr de savoir comment raccorder les tuyaux correctement, il est toujours préférable de consulter un plombier professionnel . De cette façon, vous serez en mesure de faire les choses correctement dès la première fois. Grâce à son expertise, vous pourrez déterminer la stratégie la plus appropriée pour votre projet.

Localisez les montants dans vos murs. Ainsi, vous ne risquez pas d’endommager les cloisons sèches ou tout autre matériau de la maison. Veillez à percer des trous pilotes avant d’essayer de faire passer les tuyaux dans le mur. Cette étape est obligatoire. Pour éviter d’endommager les matériaux environnants, il sera beaucoup plus facile d’y faire passer les conduites.

Les conditions météorologiques de votre région sont un autre facteur à prendre en compte. Si vous vivez dans une région où le taux d’humidité est élevé, faire passer les tuyaux par les murs ou les plafonds de votre maison n’est peut-être pas la meilleure idée. La présence d’humidité peut provoquer de la corrosion et des fuites dans les tuyaux.

Le matériau de construction du tuyau est un élément important. L’humidité a plus de chances d’endommager les tuyaux en plastique, qu’il s’agisse de PVC ou de l’un des nombreux autres types de tuyaux en plastique. Les conduites en métal sont moins susceptibles d’être endommagées, mais elles risquent tout de même de se corroder avec le temps.

Il est courant de dissimuler les tuyaux et les appareils de plomberie, tels que les robinets, les douches et les toilettes, derrière les murs ou sous les planchers. Le panneau d’accès permet d’accéder facilement aux canalisations derrière le mur pour l’entretien ou les réparations.

