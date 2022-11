– Le 11 novembre est un jour férié en France qui célèbre la signature de l’armistice de la guerre de 14-18

– La signature de l’armistice a eu lieu le 11 novembre 1918 entre le maréchal Ferdinand Foch pour la France, l’amiral Wemyss pour le Royaume-Uni et Matthias Erzberger pour l’Allemagne

– L’armistice a été signé dans le wagon-restaurant d’un train dans la clairière de Rethondes, dans la forêt de Compiègne dans l’Oise et n’a été que temporaire pendant 33 jours

– La première célébration a eu lieu le 11 novembre 1919 mais ce n’est qu’en 1920 que des cérémonies incluant la remise d’une couronne honorant un Soldat inconnu ont commencé à se dérouler dans toute la France. Et le jour férié du 11 novembre ne fut instauré qu’en 1922.

– Depuis 2012, les cérémonies du 11 novembre sont dédiées aux victimes et aux vétérans de tous les conflits, le bleuet étant son symbole.

– Outre la France, la Belgique célèbre également ce jour férié, tandis que l’Italie, le Portugal, le Royaume-Uni, les pays du Commonwealth, le Canada et la Pologne célèbrent le jour du Souvenir ou la fête nationale.

Le 11 novembre est un jour réservé à la mémoire de ceux qui ont servi dans les forces armées, qu’ils soient vivants ou décédés. En France, ce jour est connu sous le nom de jour de l’Armistice, tandis que dans d’autres pays, il est appelé Remembrance Day ou Veterans Day. Quel que soit le nom, ce jour est l’occasion de réfléchir aux sacrifices consentis par les militaires et leurs familles. Pour beaucoup de gens, c’est aussi le moment de visiter les monuments aux morts et de déposer des couronnes en l’honneur de ceux qui sont tombés.

Après la fin de la Première Guerre mondiale avec la signature du traité d’armistice le 11 novembre 1918, la France a déclaré cette date comme fête nationale. Le jour férié était à l’origine appelé « Jour de l’Armistice » et était observé chaque année le 11 novembre.

En 1922, le jour de l’Armistice est devenu un jour férié officiel et il a été célébré chaque année depuis lors. Le jour férié est maintenant observé comme un jour pour honorer tous les anciens combattants vivants ou décédés.

La Journée des anciens combattants nous donne l’occasion d’apprécier la paix et la liberté dont nous jouissons en tant que nation. En cette Journée des anciens combattants, prenons donc un moment pour nous souvenir de ceux qui nous ont servis et pour réfléchir à tout ce qu’ils ont sacrifié pour notre pays

Le 11 novembre est le jour de l’Armistice, un jour férié qui commémore la fin de la Première Guerre mondiale

Le 11 novembre 1918, les forces alliées et l’Allemagne ont signé un armistice, mettant officiellement fin à la Première Guerre mondiale.

Dans les années qui ont suivi, le jour de l’Armistice est devenu un jour férié consacré au souvenir de tous ceux qui avaient perdu la vie pendant la guerre.

Aujourd’hui, le jour de l’Armistice est l’occasion d’honorer tous les anciens combattants, qu‘ils aient servis pendant la Première Guerre mondiale ou tout autre conflit. Pour beaucoup de gens, la Journée des anciens combattants est un jour de réflexion, de souvenir et de gratitude. Un devoir de mémoire !

Nous réfléchissons aux sacrifices consentis par tant de personnes, nous nous souvenons des êtres chers que nous avons perdus et nous exprimons notre gratitude pour les libertés dont nous jouissons aujourd’hui grâce à leur service.

Le traité d’armistice a été signé le 11 novembre 1918

Le 11 novembre 1918, des représentants de l’Allemagne et des puissances alliées se sont réunis dans un wagon de chemin de fer dans la forêt de Compiègne en France pour signer un traité d’armistice qui mettrait fin à la Première Guerre mondiale.

L’accord est intervenu après quatre années de combats brutaux qui ont fait des millions de morts et de blessés. Le traité stipulait que tous les combats cesseraient à 11 h le 11 novembre et que l’Allemagne retirerait ses troupes des zones occupées dans les deux semaines.

En outre, le traité prévoyait la libération de tous les prisonniers de guerre alliés et la restitution des œuvres d’art et des biens volés.

Bien que l’armistice ne devait être qu’une mesure temporaire, il s’est avéré être un accord de paix durable, et le 11 novembre est depuis commémoré comme le jour de l’Armistice.

La France était l’un des principaux combattants de la Première Guerre mondiale, et le traité d’armistice est considéré comme une victoire française

La France a joué un rôle clé dans l’issue de la Première Guerre mondiale. Le pays était l’un des principaux combattants du conflit, et ses armées ont été impliquées dans certaines des batailles les plus importantes de la guerre.

Le traité d’armistice qui a mis fin à la guerre est souvent considéré comme une victoire française, car il a permis à la France de reprendre le contrôle du territoire qu’elle avait perdu au profit de l’Allemagne les années précédentes.

Le rôle de la France dans la guerre a été essentiel au triomphe final des Alliés, et les contributions du pays sont encore commémorées aujourd’hui.

L’armistice a été célébré pour la première fois en 1919 et le jour férié et a été observée depuis 1922 chaque année depuis lors

L’armistice a été célébré pour la première fois en 1919, un an seulement après la fin de la Première Guerre mondiale. Le jour férié s’appelait à l’origine jour de l’armistice et était observé le 11 novembre, date de l’armistice qui a mis fin à la guerre.

En 1922, le jour de l’Armistice est devenu un jour férié officiel, et il a été célébré chaque année depuis lors. Le jour férié est maintenant généralement observé comme un jour pour honorer tous les anciens combattants, vivants ou décédés.

La Journée des anciens combattants est l’occasion de réfléchir aux sacrifices consentis par nos forces armées et de se souvenir de nombreux hommes et femmes qui ont servi notre pays. C’est aussi une journée pour célébrer la paix et la liberté dont nous jouissons en tant que nation.

En ce jour des anciens combattants, prenons donc un moment pour nous souvenir de ceux qui nous ont servis et pour apprécier les libertés que nous tenons si souvent pour acquises.

Dans d’autres pays, le jour de l’armistice est connu sous le nom de jour du Souvenir ou jour des anciens combattants

Le 11 novembre est un jour qui est réservé pour se souvenir de ceux qui ont servi dans les forces armées. Aux États-Unis, ce jour est connu sous le nom de Veterans Day, tandis qu’au Canada, il est appelé Remembrance Day.

Dans d’autres pays, comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande, on l’appelle le jour de l’Armistice. Quel que soit son nom, cette journée est l’occasion de réfléchir aux sacrifices consentis par les militaires et leurs familles. Pour beaucoup, c’est l’occasion de visiter les monuments aux morts et de déposer des couronnes en l’honneur de ceux qui sont tombés.

D’autres choisiront d’assister à des défilés ou de remercier les anciens combattants qui font partie de leur vie. Quelle que soit la façon dont nous choisissons de passer cette journée, il est important que nous prenions un moment pour nous souvenir de ceux qui ont servi notre pays.

Une guerre de tranchées celle des Poilus

La Première Guerre mondiale est un conflit dévastateur qui a duré quatre ans, de 1914 à 1918. Les combats ont eu lieu dans de nombreux pays différents, mais les batailles les plus meurtrières et les plus tristement célèbres se sont déroulées dans les tranchées en France. La guerre des tranchées était un type de combat brutal et sanglant dans lequel les soldats se battaient depuis des tranchées creusées dans le sol.

Les poilus de la première guerre mondiale étaient parmi les soldats les plus courageux et les plus déterminés de l’histoire. Ces hommes, issus de tous les milieux, ont combattu dans des conditions parmi les plus brutales et les plus éprouvantes que l’on puisse imaginer. Ils étaient des héros, et ils méritent qu’on se souvienne d’eux.

Les conditions étaient souvent humides, froides et boueuses, et les combats étaient intenses et incessants. Les pertes étaient élevées des deux côtés, et la guerre a été surnommée « la guerre pour mettre fin à toutes les guerres »

Au final, plus de neuf millions de soldats ont été tués et plus de vingt millions ont été blessés. La guerre des tranchées de la Première Guerre mondiale a été un rappel tragique du coût de la guerre.

1914-1918 les gueules cassées

Pendant la Première Guerre mondiale, de nombreux soldats ont été blessés ou tués au combat. Les conditions dans les tranchées étaient souvent brutales et les combats étaient intenses. De nombreux soldats ont eu le visage arraché par des éclats d’obus ou ont été autrement horriblement défigurés.

Ces hommes étaient souvent appelés les « gueules cassées » ou les « visages brisés de la guerre » Ils étaient un rappel du coût humain de la guerre. Leurs blessures n’étaient pas seulement physiques mais aussi psychologiques.

Pour beaucoup, les horreurs de la guerre resteront gravées dans leur mémoire pour le reste de leur vie. Les visages brisés de la Première Guerre mondiale étaient un rappel tragique du coût des conflits.

Les taxis de la marne

L’histoire des Taxis de la Marne, également connu sous le nom de Taxis de la Marne, était un véhicule militaire français qui a été utilisé pendant la Première Guerre mondiale. Les taxis ont été en 1914 et étaient utilisé pour transporter les troupes et les fournitures vers les lignes de front.

Le véhicule était un modèle Renault AG et avait une capacité de transport de huit passagers. Les taxis de la Marne ont vu de l’action dans plusieurs des batailles les plus meurtrières de la Première Guerre mondiale, notamment les 6 et 7 septembre 1914.

Les Taxi de la Marne ont connu un grand succès et a joué un rôle important en aidant l’armée française à remporter plusieurs victoires clés. Le véhicule était rapide, fiable, et il s’est avéré être un outil inestimable pour le transport des troupes et des fournitures vers les lignes de front.

Les Taxi de la Marne sont considérés comme l’un des véhicules les plus importants de la Première Guerre mondiale et a contribué à façonner le cours de la guerre et c’est un fait historique important et un moment clef de la première guerre mondiale qu’il était impossible de ne pas évoquer en ce jour d’armistice.

La ligne Maginot

La ligne Maginot était une série de fortifications construites par la France entre les deux guerres mondiales. La ligne était conçue pour protéger la France d’une attaque de l’Allemagne, qui avait été vaincue lors de la Première Guerre mondiale. La ligne s’étendait de la frontière belge à la frontière suisse et consistait en une série de tranchées, de bunkers et de batteries d’artillerie. La ligne a été nommée d’après le ministre de la Guerre André Maginot, qui a supervisé sa construction.

Elle intimement à la première guerre Mondiale et à l’armistice de 1918. En effet elle devait permettre d’éviter ce qui c’était produit en 1914-1918 et prévenir une nouvelle invasion de la France.

La ligne Maginot n’a pas réussi à empêcher l’invasion allemande en 1940, car les Allemands l’ont simplement contournée en envahissant par la Belgique.

Néanmoins, la ligne a représenté un investissement massif dans la puissance militaire française et a servi de symbole de la détermination de la France à défendre ses frontières après la grande guerre et l’armistice de 1918.

La ligne Maginot était une remarquable réalisation d’ingénierie et reste un point de repère dans l’histoire de la défense française.

Tombe du soldat inconnu à l’Arc de Triomphe et flamme jamais éteinte

La Tombe du Soldat inconnu est situé en France, à l’Arc de Triomphe. Elle porte l’inscription suivante : « Ici repose un soldat français mort pour la patrie »

Le corps du soldat a été récupéré sur un champ de bataille et enterré dans une tombe non marquée. La tombe est un hommage symbolique à tous les soldats qui sont morts au combat. Chaque année, le 11 novembre, jour férié national connu sous le nom de jour de l’Armistice, la tombe est décorée de couronnes et de fleurs.

La tombe est ornée d’une flamme dont la création sera accélérée grâce à André Maginot (encore lui). Afin de créer ma bouche à feu, c’est le ferronnier Edgar Brandt et à l’architecte Henri Favier qui font s’y coller.

Les deux hommes vont alors réaliser un bouclier circulaire avec au centre la gueule d’un canon et de là surgira la fameuse flamme. Et tout autour en étoile, vingt-cinq glaives rayonnent comme pour protéger la flamme du soldat inconnu donc, qui ne doit jamais s’éteindre.

La Tombe du Soldat inconnu est un puissant rappel des sacrifices consentis par ceux qui ont servi au combat.

En ce jour de l’Armistice, nous nous souvenons des efforts courageux de tous ceux qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale. Nous réfléchissons à la signification du traité d’armistice signé le 11 novembre 1918 et à son impact sur l’histoire de la France.

Et nous honorons les personnes tombées au combat par un souvenir solennel. La tombe et la flamme du soldat inconnu à l’Arc de Triomphe rendent hommage à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour notre liberté.

N’oublions jamais leur bravoure et ne considérons pas comme acquise la liberté pour laquelle ils se sont battus si durement.