Tesla est une entreprise américaine qui fabrique des voitures électriques, des panneaux solaires et des batteries. Tesla a été fondé en 2003 par Martin Eberhard et Marc Tarpenning.

La Tesla Roadster, la première voiture électrique de Tesla, a été lancé en 2008. En 2010, Tesla a lancé la Model S, une voiture électrique de luxe. Puis Tesla a lancé la Model X. En 2016, Tesla a lancé la Model 3, une voiture électrique abordable.

Tesla est la pire voiture électrique pour plusieurs raisons. Tesla utilise des batteries lithium-ion pas idéales pour des VE, qui sont nocives pour l’environnement. Tesla a également des problèmes de fiabilité, de qualité et de service ainsi que de délai de livraison. En outre, Tesla est une entreprise très endettée avec un directeur à la communication folle.

La Qualité de Fabrication et de Finition

La qualité de fabrication et de finition de la Tesla Model 3 est en dessous de la moyenne, selon les rapports des propriétaires. Les défauts les plus courants concernent le toit, les portes, les sièges et la carrosserie.

Plusieurs propriétaires de Tesla Model 3 ont signalé des problèmes avec le toit ouvrant panoramique. Les problèmes les plus courants sont des fuites d’eau, des fissures et des bruits anormaux. Certains propriétaires ont également signalé que le toit ouvrant ne se fermait pas correctement.

Les portes de la Tesla Model 3 sont également sujettes à des problèmes de qualité. Les propriétaires ont Signalé que les portes ne se ferment pas correctement et que les vitres ont tendance à se fissurer.

Les sièges de la Tesla Model 3 ont également été critiqués pour leur manque de confort. Plusieurs propriétaires ont Signalé que les sièges sont inconfortables et que les appuie-tête ne sont pas ajustables.

Si ce n’était des problèmes qu’au début de la fabrication des Tesla les problèmes récurrents du design plus que simplicité, sobre et très austère du véhicule reste entier de génération en génération.

Le pollution des Batteries

Les batteries sont l’un des composants les plus importants d’une voiture électrique. Elles permettent de stocker l’énergie nécessaire pour alimenter le moteur et les autres composants électriques de la voiture. Tesla est l’un des constructeurs automobiles qui utilisent des batteries lithium-ion dans leurs voitures électriques.

Cependant, ces batteries présentent de nombreux inconvénients. En effet, elles sont très sensibles aux températures extrêmes et peuvent facilement se dégrader lorsqu’elles sont exposées à des températures élevées ou basses. De plus, elles ne sont pas faciles à recycler et peuvent être très coûteuses à remplacer.

Sans oublier qu’il faut extraire une grande quantité de métaux rares qui sont justement de plus en plus rares et dont l’extraction est tout sauf bonne pour l’environnement.

En outre, les voitures équipées de batteries lithium-ion présentent un risque accru d’incendie. En effet, ces batteries peuvent prendre feu lorsqu’elles sont endommagées ou mal utilisées. Cela a été démontré à plusieurs reprises.

En conclusion, Tesla est la pire voiture électrique du marché en raison de la mauvaise qualité de ses batteries finalement mal adaptées à l’utilisation sur des véhicules électriques.

Le prix des Tesla

Teslas sont chers, très chers. Le modèle S coûte dans sa dernière version environ 138 000 €, et il n’y a aucun moyen d’échapper à cela-aucune version d’essai, aucune location à long terme, rien.

C’est simplement le prix que vous payez pour une Tesla.

Pourquoi est-ce si cher ? Eh bien, il y a deux raisons principales le coût des batteries et la faible production.

Les batteries coûtent cher à produire

Une batterie Tesla coûte environ 15 000 €, ce qui représente près d’un tiers du prix du modèle le plus simple.

Comparaison avec le prix d’une Tesla en 2022

Tesla Model Y – 49 990 €

Tesla Model 3 Standard – 53 490 €

Tesla Model 3 Long-Range – 62 490 €

Tesla Model Y Long Range – 64 990 €

Tesla Model 3 Performance 2 – 66 490 €

Tesla Model Y Performance – 69 990 €

Tesla Model S Tri-Motor 2022 – 138 990 €

Tesla Model X Plaid 2022 – 141 990 €

Tesla ne produit pas beaucoup de voitures

Ils ont produit environ 25 000 voitures en 2014, ce qui est beaucoup moins que les 500 000 voitures que General Motors a produit en 2014 ou que les plus de 6,1 millions de Ford en 2016.

Puis c’était 29 870 au 4ième trimestre 2017 et plus de 90 000 au 4ième trimestre 2018 et enfin plus de 245 420 voitures en 2018 sur une année pour finir à quasiment 1 million de véhicules en 2021.

L’année 2022 devrait être l’année record avec déjà 310 048 au premier trimestre puis un léger recul (guerre en Ukraine oblige) au second trimestre à 258 820 et 343 830 au 3ième trimestre pour un total de 912 698 véhicules avec plus d’1,2 millions de véhicules en vue pour la fin d’année 2022.

Loin derrière Toyota 10 495 548 millions de voitures ou encore Volkswagen 8,9 millions d’automobiles mais déjà devant Skoda 878 200 immatriculations et peut-être devant Peugeot cette année qui a produit en 2021 1 214 851 millions de véhicules.

Cela signifie que chaque voiture est beaucoup plus chère à fabriquer.

La communication d’Elon Musk

Tesla est dirigée par son PDG Elon Musk.

Tesla a été critiquée pour plusieurs raisons, notamment pour sa communication. En effet, Elon Musk est connu pour ses tweets irréfléchis et souvent exagérés. Ces tweets peuvent nuire à l’image de Tesla et donner une mauvaise image des voitures électriques.

De plus, Tesla a été critiquée pour la qualité de ses voitures. En effet, plusieurs clients se sont plaints de problèmes techniques et de finition. Certains auraient même eu des accidents en raison de défauts que la marque ne reconnait pas.

En conclusion, Tesla est une entreprise qui a du mal à communiquer et dont la communication est sinon en permanence vampirisée par Elon Musk.

Le réseau de superchargeurs est trop cher

Les voitures Tesla sont électriques, et donc, on pourrait penser qu’elles sont plus écologiques que les voitures à essence. Cependant, il y a plusieurs raisons pour lesquelles Tesla est en réalité la pire voiture électrique sur le marché.

Tout d’abord, le réseau de superchargeurs de Tesla est extrêmement cher.

En effet, pour pouvoir recharger votre voiture Tesla, vous devez avoir l’application Tesla afin d’accéder gratuitement aux superchargeurs pour recharger votre véhicule sans carte ou sans abonnement. De plus, les frais de recharge sont de 0,50 et 0,60 € le kWh, ce qui est beaucoup plus cher que le prix de l’électricité au kilowatt-heure chez les autres fournisseurs d’énergie.

Il est possible de faire baisser le prix entre 0,30 et 0,40 €/kWh en prenant l’abonnement mensuel à 12,99€ TTC.

En conclusion, Tesla est la pire voiture électrique sur le marché à cause de son réseau de super-chargeurs trop cher, de son prix élevé et de son autonomie limitée.

Les problèmes de l’Autopilot

Tesla est connue pour ses voitures électriques de haute technologie, comme la Model S et la Model X. Tesla a également développé l’Autopilot, un système d’aide à la conduite semi-autonome.

Malheureusement, l’Autopilot de Tesla a été impliqué dans plusieurs accidents mortels. En mai 2016, un homme a été tué en Floride lorsque sa Tesla Model S a percuté un camion. L’homme avait activé l’Autopilot avant l’accident. En mars 2018, une femme a été tuée en Californie après que sa Tesla Model X a heurté un arbre. L’Autopilot était également activé au moment de l’accident. En février 2019, un homme a été tué en Autriche après que sa Tesla Model 3 a percuté un camion.

L’Autopilot de Tesla présente plusieurs problèmes. Tout d’abord, le système ne serait pas parfaitement au point et peut entraîner des accidents mortels ce que dément Tesla à chaque nouvel accident. Deuxièmement, l’Autopilot n’est pas toujours facile à utiliser. Enfin, certains conducteurs ont tendance à trop se fier au système et à ne pas prendre les mesures nécessaires pour assurer leur propre sécurité.

Au vu de ces différents problèmes, il est clair que Tesla devrait encore améliorer son Autopilot avant qu’il ne soit vraiment sûr et fiable. Jusqu’à ce que ces améliorations soient apportées, il est préférable de ne pas utiliser l’Autopilot ou de le faire avec prudence d’ailleurs la loi Européenne avait imposé que l’Autopilot ne puisse être actif en permanence mais que sur une durée limitée elle vient également d’imposer que le clignotant soit actionné manuellement afin que le véhicule puisse changer de voie.

Tesla est la pire voiture électrique pour plusieurs raisons.