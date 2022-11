La Panna cotta est un plat italien à base de crème fraîche épaisse, de sucre et de gélatine. On pense que cette recette est née dans les années 1970 dans la région du Piémont, en Italie du Nord. Aujourd’hui, elle est connue et appréciée dans le monde entier !

Ingrédients pour 4 personnes

4 cuillères à soupe de sucre

4 feuilles de gélatine

600 ml de crème fraîche épaisse

1 gousse de vanille

Etapes de préparation

Versez le sucre dans une casserole et ajoutez 4 cuillères à soupe d’eau.

Portez le tout à ébullition et laissez cuire 2 minutes.

Hors du feu, ajoutez la gélatine et laissez-la fondre en remuant.

Versez ensuite le contenu de la casserole dans un récipient.

Faites chauffer la crème fraîche et la gousse de vanille dans la casserole.

Retirez la gousse de vanille et ajoutez la crème à la préparation précédente en mélangeant bien.

Versez le tout dans des ramequins et laissez refroidir 2 heures au réfrigérateur.

Démoulez les ramequins sur des assiettes et servez !

Vins conseillés

La Panna cotta se marie parfaitement avec un vin blanc moelleux comme un Sauternes ou un Monbazillac.

Variantes possibles

Vous pouvez décliner la Panna cotta en y ajoutant des fruits frais comme des fraises, des framboises ou des myrtilles. Vous pouvez également la servir avec une coulis de fruit rouge ou avec un sirop.

Les petits conseils du chef

Si vous n’avez pas de gousse de vanille, vous pouvez utiliser une demi-cuillère à café de vanille en poudre.