En 2016 tout allait bien et Cyril Hanouna grand prince rebaptisait son émission Touche pas à mon tuche pour la sortie du second volet.

Mais apparemment il y a de l’eau dans le vin entre Cyril Hanouna et Jean-Paul Rouve.

En effet lundi 20 septembre 2022 Cyril Hanouna n’hésite pas à insulter Jean-Paul Rouve violemment et sans filtre en indiquant qu’il est « Con comme une bite », « Pas une modèle d’intelligence » et « Quel Abruti »!

Les propos de Jean-Paul Rouve

Invité du « Journal inattendu » le week-end dernier avec Ophélie Meunier sur RTL, Jean-Paul Rouve a déclaré « si cet hiver on doit baisser le chauffage d’un degré, ce n’est pas très grave »

La réaction violente et insultante de Cyril Hanouna

« Ah quand des acteurs comme ça essayent d’être intelligent, c’est toujours compliqué. Il s’est fait défoncer sur les réseaux sociaux » « Jeff Tuche, il pense pour lui. Il est hors-sol. Qu’il recommence à faire Les Tuche et qu’il ne nous fasse pas chier. Quel abruti ! »

Ajoute alors Cyril Hanouna violemment.

Sans suit une explication du chroniqueur Matthieu Delormeau qui va dans le sens du présentateur en confirmant qu’il est hors-sol et que pour les gens c’est une mauvaise nouvelle car ils n’arrivent déjà pas à se chauffer.

Certains chroniqueurs essayeront de défendre Jean-Paul Rouve sans succès.

Benjamin Castaldi essayait lui aussi plutôt dans la séquence de rappeler que si une célébrité peut tout à fait donner son avis ce à quoi répond avec intelligence (certainement ?)

Hanouna immédiatement :

« Pas quand t’es con comme une bite. Jean-Paul Rouve n’est pas un modèle d’intelligence, je le connais bien »

Se faisant également menaçant (comme à son habitude) « La dernière fois il m’a mis une cartouche dans Paris Match ou je ne sais quoi, alors je l’ai appelé. Je lui ai dit : t’as un problème ? Il me dit : non, non je t’aime, et après il m’a remis une cartouche. En tout cas, il va avoir chaud quand je vais le croiser »

Hanouna coupera même le débat lorsque Géraldine Maillet essayera d’indiquer qu’elle n’a pas le droit de s’exprimer et le présentateur phare de C8 de lui répondre

« Tu t’exprimeras demain, Tu seras payé quand même ne t’inquiètes pas nous emmerdes pas ! »

La classe.

Des relations meilleures par le passé