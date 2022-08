La réalisation d’une piscine n’est pas à prendre à la légère, car le chantier est conséquent. Sa présence apportera une meilleure plus-value à votre logement lors d’une revente ultérieure. Si vous envisagez de concrétiser ce projet de construction et n’avez aucune idée des dépenses qui vous attendent, voici quelques pistes à suivre !

Le prix d’une piscine par matériau

Les propriétaires de maisons individuelles se ruent de plus en plus vers la mise en place d’une piscine dans leurs maisons. C’est pourquoi, la vente de piscine n’a cessé de progresser depuis près d’un an. Les périodes de canicule qui se sont succédé et les tarifs revus à la baisse font également partie des raisons les plus répandues. Le facteur qui influe le plus sur le prix d’un bassin est son matériau de construction :

Pour une piscine en coque : qu’il s’agisse d’un modèle en polyester ou en acrylique, le tarif est compris entre 9 000 et 17 000 €, pose incluse.

Pour un bassin en béton : il faut compter entre 15 000 et 45 000 € pour sa mise en place. Vous avez l’embarras du choix entre le béton banché, le béton projeté ou les parpaings.

Pour une piscine en kit (métal/PVC) : vous devez débourser entre 2 500 et 7 500 € pour l’installer chez vous. Ce type de bassin s’installe en version enterrée, semi-enterrée ou hors-sol.

Pour une piscine en bois : le tarif oscille entre 3 000 et 14 000 €. Elle figure parmi les modèles proposant un rapport qualité/prix intéressant.

Pour avoir une idée précise des coûts engendrés, estimez le prix de vos travaux via un devis rédigé par un professionnel. Vous obtiendrez des chiffres précis qui vous aideront à affiner votre budget.

Le prix d’une piscine selon les types

Les types sont aussi l’un des critères qui conditionnent le plus le prix d’une piscine. Voici quelques idées de prix pour vous éclairer :

Prix d’une piscine creusée : ce type de bassin est très en vogue dans les jardins grâce à sa qualité optimale. Son tarif se situe entre 9 000 et 15 000 €.

Prix d’une piscine à débordement : cette piscine a le vent en poupe auprès des décorateurs d’intérieur. Elle offre un design surprenant avec un tarif qui varie de 10 000 à 40 000 €.

Prix d’une piscine intérieure : son coût commence à partir de 30 000 €.

Prix d’une piscine hors-sol : plus abordable que ses homologues, son tarif va de 500 à 11 000 €.

Prix d’une piscine couverte : le coût de ce bassin est entre 11 000 et 55 000 €. Son tarif est plus élevé certes, mais grâce à sa couverture, vous pourrez vous y baigner toute l’année. Par ailleurs, elle maintient votre bassin propre en le préservant des insectes et des feuilles.

Il est à noter que les tarifs mentionnés ci-dessus sont fournis à titre indicatif.

Coût de la main-d’œuvre pour la construction d’un bassin

En général, le prix de conception d’un bassin tourne autour de 3 000 € et peut atteindre les 5 000 € pour un bassin en coque. En revanche, les prix grimpent un peu pour une piscine en bois : entre 800 et 1 200 €, terrassement inclus. Pour un bassin en béton, la main-d’œuvre s’élève à 45, voire 65 € par heure.

Il faut savoir que le coût de la main-d’œuvre requiert un budget à part dans la construction d’une piscine. Toutefois, pour réduire les coûts, évitez de recourir à un pisciniste non qualifié. Privilégiez les artisans confirmés qui sont un gage de sûreté et de sécurité.