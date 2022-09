Pour rester en bonne santé, il ne suffit pas de bien manger, de bien se reposer et de faire une activité physique régulière tous les jours. Il faut aussi bien s’hydrater. L’eau est indispensable à la vie et à la santé et c’est le deuxième élément naturel le plus important après l’oxygène. Cependant, comme tout le monde le sait déjà, ce n’est pas toute eau qui peut nous donner cette bonne santé. Il y a des exceptions. Voyons en détail quelle eau nous pouvons consommer sans restriction pour notre santé.

L’eau du robinet, l’eau la plus contrôlée !

Parmi toutes les eaux mises à notre disposition, l’on peut dire que l’eau du robinet est la plus contrôlée. Oui, en France, c’est l’aliment le plus contrôlé. En général, dans ce pays et dans d’autres pays européens, l’eau du robinet est de bonne qualité. Provenant la plupart du temps des nappes souterraines, des rivières ou des lacs, cette eau que nous buvons tous gratuitement chez nous est passée par plusieurs étapes de traitement avant d’arriver dans notre verre. Il y a plus de 60 critères pour évaluer la qualité de l’eau du robinet.

Quoi qu’il en soit, cela ne signifie en aucun cas que vous pouvez consommer directement cette eau. En effet, en fonction de la situation géologique de chaque commune et de l’état des tuyaux par où elle passe, il se peut que votre eau du robinet soit moins bonne qu’ailleurs. Et c’est peut-être pour cette raison que près de 20 % des Français utilisent encore de la carafe filtrante pour filtrer leur eau du robinet.

Ils n’ont pas tort de penser que ce n’est pas une eau potable comme le précise l’OMS. Mais ils ont tort d’utiliser de la carafe pour la filtrer. Le plomb, les nitrates, les résidus de pesticides et de produits chimiques, les métaux lourds, le chlore, le calcaire, et les germes ne partiront pas facilement avec ce dispositif. Il faut une solution bien plus performante pour traiter l’eau de votre robinet tel que les purificateurs d’eau LaVie qui sont à la fois économiques et écologiques, avec zéro déchet plastique, et qui promettent 100 % des oligoéléments préservés.

L’eau en bouteille, non conseillée !

Si vous voulez perdre de l’argent, continuez à acheter de l’eau en bouteille qui ne vous apportera rien. Contrairement à ce que bon nombre de gens peuvent penser, l’eau en bouteille n’est pas meilleure que l’eau du robinet. Certes, elle est pratique, mais elle est déjà remplie d’autres agents polluants que ce que contient déjà l’eau du robinet : des micro-plastiques.

Le contact de l’eau avec le plastique et surtout combiné avec la chaleur peut former des micro-plastiques. Et ces derniers, volants dans l’environnement et déposés sur nos nourritures, vont se transformer en des agents destructeurs d’organes et responsables de certains types de cancer. Voilà pourquoi nous ne vous conseillons jamais de consommer de l’eau en bouteille.

L’eau de source est bonne, mais est à consommer occasionnellement !

Il y a de l’eau de source embouteillée qui est potable et consommable dès son ouverture. Cependant, comme l’eau du robinet, celle-ci mérite aussi de se conformer à certaines réglementations de qualité en vigueur pour mettre les consommateurs en confiance et en sécurité. L’eau de source doit donc être soumise à un contrôle et doit remplir des critères de potabilité.

La principale qualité de l’eau de source par rapport aux autres eaux, c’est qu’elle est peu minérale et peut donc convenir même aux personnes les plus vulnérables telles que les nourrissons, les personnes malades et/ou âgées, les femmes enceintes et allaitantes, etc. Mais avant d’ouvrir la bouteille, veuillez d’abord lire pour quelle catégorie de personne cette eau est recommandée. Et ne consommez de l’eau de source embouteillée qu’occasionnellement.