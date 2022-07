En tant que composant de la plante de cannabis, le cannabidiol (CBD) peut être bénéfique pour réduire la douleur, l’inflammation et les affections cutanées. De plus, il soulage l’anxiété et les crises de panique, ralentit la croissance tumorale et stimule l’appétit. En plus d’être sûre à utiliser, l’huile de CBD est incroyablement bénéfique pour équilibrer votre corps dans son ensemble car elle n’a aucun effet secondaire nocif à signaler.

Il n’y a eu aucun rapport de surdosage de cannabidiol ou de réactions graves. Vous pouvez utiliser le cannabidiol quotidiennement en toute sécurité si vous suivez la posologie recommandée. Il est possible d’utiliser certains produits plus d’une fois par jour. Faites attention aux effets secondaires et ne changez pas votre dose avant d’avoir essayé votre dose actuelle pendant quelques semaines.

Est-il possible de prendre trop de CBD ?

Il y a une limite à la quantité de CBD que votre corps peut supporter, comme pour toute substance. Selon des études, des doses allant jusqu’à 1 500 milligrammes par jour ont été bien tolérées, mais chaque personne réagit différemment. Certains effets secondaires désagréables sont associés à une consommation excessive de cbd notamment la bouche sèche, les nausées, la diarrhée, les maux d’estomac, la somnolence, les étourdissements et la désorientation générale. Il est également possible de souffrir de lésions hépatiques, bien que cela soit rare. La boutique CBD est également disponible en ligne où vous pouvez l’acheter.

Le CBD peut également interagir négativement avec certains médicaments. 139 médicaments sur ordonnance pourraient avoir une interaction potentielle dépendante de la dose avec le CBD, selon une étude évaluant cinq médicaments à base de CBD sur ordonnance. Les patients prenant des anticoagulants, des médicaments pour le rythme cardiaque, des médicaments pour la thyroïde et des anticonvulsivants doivent faire particulièrement attention.

Lorsque vous ajoutez du CBD à votre régime de bien-être, il est important de travailler aux côtés d'un professionnel de la santé et de marques de recherche fiables. Des essais contrôlés randomisés de plus grande envergure sont nécessaires pour mieux comprendre les avantages du CBD et comment il doit être dosé.

Qu’est-ce qui différencie le cannabidiol de la marijuana, du cannabis et du chanvre ?

Le cannabis (marijuana) contient l'ingrédient actif cannabidiol ou CBD. La marijuana médicale contient du CBD, dérivé directement du chanvre, un parent de la marijuana, ou fabriqué en laboratoire. Le cannabis contient des centaines de composés, dont le CBD, mais il ne produit pas de « high ». Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, il n'existe actuellement aucune preuve d'implications sur la santé publique de l'utilisation du CBD.

Vous pouvez prendre du CBD de différentes manières, notamment :

Gélules :

Des comprimés ou des gels mous ont été pris par la bouche

Boissons :

Boissons infusées contenant du CBD, généralement sous forme d’extrait de chanvre

Comestibles :

Aliments contenant de l’huile de CBD, comme les brownies ou les chips

Fleur:

La plante de chanvre séchée est généralement enflammée et fumée.

Vapes :

Une vapeur inhalable est créée en chauffant l’huile de CBD sans l’enflammer.

Vaporisateurs:

Ce liquide se présente sous forme liquide dans un flacon muni d’un embout pour une pulvérisation dans la bouche.

Gélifiés :

Bonbons moelleux et moelleux au goût fruité

Huiles et teintures (extraits de matière végétale dissous dans l’éthanol) :

Le liquide qui vient dans un flacon compte-gouttes

Questions fréquemment posées

Le CBD est-il efficace pour l’arthrite ?

Des études animales suggèrent que le CBD soulage la douleur et réduit l’inflammation, mais les études humaines n’ont pas vérifié ces effets. Il a été rapporté que le CBD soulage la douleur, améliore le sommeil et réduit l’anxiété chez certaines personnes souffrant d’arthrite, mais pas toutes.

Quelle est la différence entre CBD et CDG ?

En tant que cannabinoïde mineur, le CBG diffère du CBD en tant que cannabinoïde majeur. Le CBD représente un plus grand pourcentage des cannabinoïdes dans les plantes de cannabis que le CBG. Cela ne signifie cependant pas que le CBG est moins efficace que le CBD.

Est-il possible d’emporter des bonbons au CBD en Europe ?

Par rapport à l’Asie, la plupart des pays européens ont des politiques CBD moins restrictives. Plusieurs pays autorisent le CBD : Le Royaume-Uni – Si votre produit CBD respecte les lois du Royaume-Uni, vous pouvez l’apporter.