Avec autant de brasseries artisanales qui ouvrent chaque année, il n’est pas surprenant que la bière soit devenue l’un des alcools les plus populaires au monde. Si vous êtes un amateur de bière, vous voudrez peut-être connaître toutes les bières au monde.

Il existe de nombreux types de bières dans le monde, et il peut être difficile de s’y retrouver. Heureusement pour vous, nous avons établi le guide ultime de la bière afin de vous y retrouver, avec des notes de dégustation et des informations sur le pays d’origine de chacune. Alors, que vous soyez à la recherche d’une nouvelle bière à essayer ou si vous voulez simplement rafraîchir vos connaissances, ce guide est une excellente ressource.

Les saveurs des meilleures bières

Il existe de nombreux types de bière, chacun ayant une saveur unique. Afin de trouver la bière parfaite pour vous, il est important d’en essayer une grande variété afin de trouver votre goût. La liste suivante comprend certaines des bières les plus populaires du monde entier et une explication sur les saveurs et arômes.

Duff

La Duff Beer est la bière la plus populaire de la série télévisée animée Les Simpson. Il s’agit d’une bière blonde légère qui est souvent décrite comme étant « douce, mais croustillante ». La Duff Beer est brassée par la brasserie fictive Duff et est disponible en canettes, bouteilles et fûts.

Budweiser

Budweiser est l’une des bières les plus populaires aux États-Unis. C’est une bière blonde légère qui est brassée par Anheuser-Busch InBev. Budweiser est disponible en canettes, en bouteilles et en fûts. Une lager américaine légère au goût vif et net.

Coors Light

La Coors Light est une lager légère brassée par la Molson Coors Brewing Company. Elle est disponible en canettes, en bouteilles et en fûts. Une américaine rafraîchissante au goût légèrement sucré.

Miller Lite

Miller Lite est une lager légère brassée par MillerCoors. Elle est disponible en canettes, en bouteilles et en fûts.

Corona Extra

Corona Extra est une lager blonde brassée par Grupo Modelo. Elle est disponible en bouteilles et en canettes. Une bière mexicaine légère et rafraîchissante avec un goût légèrement citronné.

Heineken

Heineken est une bière blonde brassée par Heineken International. Elle est disponible en bouteilles et en canettes. Une bière blonde européenne classique au goût légèrement amer.

Guinness Draught

La Guinness Draught est une stout brassée par Guinness plc. Elle est disponible en canettes, en bouteilles et en fûts.

Stella Artois

Stella Artois est une bière blonde brassée par Anheuser-Busch InBev. Elle est disponible en canettes, en bouteilles et en fûts. Une bière belge moyennement corsée au goût doux et crémeux.

Samuel Adams Boston Lager

Samuel Adams Boston Lager est une bière blonde ambrée brassée par la Boston Beer Company. Elle est disponible en canettes, en bouteilles et en fûts. Une bière américaine douce et moyennement corsée au goût légèrement sucré.

Sierra Nevada Pale Ale

La Sierra Nevada Pale Ale est une pale ale américaine brassée par la Sierra Nevada Brewing Company. Une pale ale houblonnée avec une saveur fruitée et une finale croustillante.

Molson Canadian

Une lager canadienne moyennement corsée au goût légèrement sucré et à la finale douce.

Blue Moon Belgian White

Une bière de blé de style belge non filtrée avec une saveur douce et citronnée et une finale croustillante.

New Belgium Fat Tire

Une bière ambrée américaine au corps léger, avec une saveur de malt grillé et une finale houblonnée.

Deschutes River Ale

Une bière brune de style anglais, douce et maltée, avec une saveur de noix et une finale légèrement sucrée.

Rogue Shakespeare Stout

Une stout impériale russe riche et crémeuse avec une saveur de chocolat et une finale semblable au café.

Anchor Steam Beer

Une bière commune californienne légère et croquante au goût légèrement sucré et à l’arôme floral.

O’Hara’s Irish Red

Une bière rouge irlandaise corsée avec une douceur de caramel et une saveur de malt légèrement grillé

Boddington’s Pub Ale

Une bière crémeuse avec un corps léger et une saveur maltée et grillée.

Harp Lager

Une lager irlandaise vive et rafraîchissante au goût légèrement sucré.

Old Speckled Hen

Une bitter anglaise onctueuse avec une douceur de caramel et une saveur de noix.

Fuller’s London Pride

Un bitter anglais riche et corsé avec une légère douceur de caramel et un arôme floral.

Bass Pale Ale

Une pale ale anglaise classique au goût légèrement sucré et à la finale houblonnée.

Pilsner

Bière au corps léger et à la saveur vive et nette, la pilsner est originaire de la République tchèque. L’un des types de bière les plus populaires au monde, la pilsner est généralement blonde ou pâle en couleur.

Classification des couleurs de bières

La couleur d’une bière est importante car elle détermine le type et le style de bière que vous buvez. Les couleurs les plus courantes pour les bières sont l’or clair, le brun foncé ou le noir, selon la quantité utilisée dans la production (un nombre plus élevé produit des nuances plus foncées). D’autres ingrédients peuvent également être ajoutés, comme l’écorce de riz, qui donne des teintes dorées ; le malt de caramel, qui donne des tons ambrés, et le malt de chocolat, qui donne des oranges rougeâtres, qui confèrent à la bière son profil de saveur distinct, que nous connaissons si bien en dégustant les produits de chaque brasserie !

Les bières blanches

Il s’agit de bière avec un malt plus pâle donc ainsi que des malts de froment. Ce malt ne comporte pas d’enveloppe a contrario d’un malt d’orge ce qui explique la moindre coloration du mélange.

Les bières blondes

Il s’agit ici d’un malt d’orge donc plus coloré car comportant une enveloppe mais toujours un malt pâle malgré tout.

Les bières ambrées

Les fameuses ambrées ou encore parfois appelées rousses sont brassés avec des malts bien plus grillés et avec une torréfaction plus forte que des blondes ce qui explique cet aspect caramel.

Les bières brunes

Ici ce son carrément de malts quasiment chocolat car fortement torréfiés avec des couleurs brunes pouvant aller d’un marron pâle à un noir chocolat, avec un arôme encore plus fort.

Classification selon la fermentation

La fermentation basse

La levure de type pils/lager (bière blonde) est un type d’amorce de fermentation utilisé pour produire des bières qui représentent 80 % ou plus de la production mondiale. Le processus commence à basse température (moins de 10°C), lorsque nous ajoutons notre milieu nutritif afin qu’elles se nourrissent de ses sucres et se terminent en s’installant au bas de cuve pendant la fructification primaire ce qui permet la récupération par raclage ;toute cette activité métabolique produit des composés aromatiques propres !

La fermentation haute

La fermentation est utilisée depuis des temps immémoriaux et se produit lorsque de la levure est ajoutée à un liquide. Le processus se déroule à 20°C, et la fermentation ce récupère ici par écumage ; cela donnera une ale/stout selon le type de boisson que l’on prépare !

La fermentation mixte

Un mélange de fermentation basse et haute avec donc récupération par raclage ou écumage et un double procédé intéressant.

La fermentation spontanée

Les micro-organismes sont partout autour de nous, du sol à votre bière préférée. Certaines levures se développent à certaines saisons parce qu’ils préfèrent des environnements spécifiques comme les fruits ou les céréales – mais une chose est vraie : où que vous alliez, vous trouverez ces petits gars ! Ce type particulier de levure peut également ensemencer des lots près de Bruxelles ce qui donne lieu à de superbes bières telles que les lambics, les gueuzes (un mélange de vin et de bière) et faros que de la bière de caractère.

La refermentation en bouteille

Au niveau artisanal, la filtration n’est pas courante et donc encore moins la pasteurisation. Il est donc possible qu’il y est une fermentation des sucres résiduels dans une bouteille de bière du fait de la présence de levures.

Il est donc préférable pour ces bières indiquant ( bière vivante ou bière sur lie ) de bien laisser la bouteille à la vertical et de procéder à un versement délicat dans votre pinte.

L’amertume ou IBU

Il est possible de mesurer l’amertume d’une bière cette mesure est appelée International Bitterness Unit (Unité internationale d’amertume) – IBU

Inférieur à 15 IBU – amertume faible, bières légèrement amères. Exemple Lager / Pils : entre 8 et 12

15 à 50 IBU – amertume moyenne. Exemple Porter IBU 20 et 40 et Stout IBU 30 et 50 maxi. Ou bien encore les Pale Ale / Bitter IBU 30 et 40

50 à 70 IBU – bières amères à très amères ce qui correspondant à certaines bières IPA ou Double IPA Mais également quelques Stout.

70 IBU à 1000 IBU – bières très très amères et amertumes extrêmes. Cela correspond par exemple à certaines Double IPA IBU 60 à 100 ou bien des Vin d’orge avec un IBU 80 à 100. La Brewdog Jack Hammer à un IBU à 220 ce qui est déjà extrêmement élevé et d’autres ont IBU de plus de 1 000 !

Les différents styles de bières

Triple

Une Triple (« Tripel » est devenu populaire et de nombreuses autres brasseries ont adopté le terme) est une bière blonde d’abbaye forte, entre 7 et 10% vol. avec des arômes dominants et complexes de céréales et de levure. Le corps est corsé, les arômes fruités et épicés, dont la banane et l’amande amère. L’amertume reste bien moindre.

Stout

Bière foncée, riche et au goût prononcé, le stout est parfait pour être bu par temps froid. Guinness, une célèbre stout irlandaise est l’une des marques les plus populaires au monde.

Lager

Une bière légère et rafraîchissante, la lager est parfaite pour être consommée par temps chaud. La majorité des bières commerciales sont des lagers, notamment Budweiser et Coors.

Bière de blé (bière blanche)

Une bière rafraîchissante à la saveur légèrement sucrée, la bière de blé est fabriquée avec une grande proportion de blé au lieu d’orge. La Hefeweizen, un type de bière de blé allemande, est l’un des types de bière de blé les plus populaires au monde.

Porter

Une bière foncée, riche et corsée, les porters sont parfaits pour être consommés par temps froid. Les porters sont originaires du Royaume-Uni et sont maintenant brassés dans le monde entier.

Pale Ale – bière pâle

La Pale Ale est un type de bière qui a été créé grâce à de nouvelles techniques et de nouveaux procédés. Auparavant, la plupart des bières étaient de couleur foncée, mais après la découverte par la brasserie Burton-on Trent de l’utilisation du charbon pour le séchage du malt, il est devenu possible de créer des ales de couleur plus claire, connues plus tard sous le nom de « Pale Ale ».

IPA – India Pale Ale

Une bière houblonnée et amère, IPA signifie India Pale Ale. Les IPA sont généralement de couleur pâle ou ambrée, et elles sont originaires du Royaume-Uni.

Amber Ale

Un type de bière de couleur ambre foncé, les amber ales sont maltées et ont un goût doux. La Fat Tire Amber Ale, de New Belgium Brewing Company, est l’une des bières les plus populaires au monde.

Brown Ale

Un type de bière de couleur brune, les brown ales sont maltées et ont une saveur de noix. La Newcastle Brown Ale est l’une des plus célèbres brown ales au monde.

Red Ale

Type de bière de couleur rouge, les red ales sont maltées et ont un goût de caramel. La Long Hammer IPA de la brasserie Redhook est l’une des red ales les plus populaires au monde.

Blonde Ale

Une bière rafraîchissante et facile à boire les ales blondes sont parfaites pour le temps chaud. Les ales blondes sont généralement de couleur pâle et ont un goût légèrement sucré.

Saison

Les bières de Saison sont relativement alcoolisées (5% en général), avec des saveurs houblonnées et une finale sèche et légèrement acide.

Elles étaient à l’origine brassées en Wallonie (Belgique) à la fin de l’hiver pour les travailleurs agricoles de l’été.

Sour

à l’acidité particulièrement prononcée. Ce type de bière peut se décliner en plusieurs styles de bière parmi lesquels on dénombre notamment les Berliner Weisse, les Lambics ou encore les Gueuzes.

Les bières de type Sour sont des bières avec une acidité prononcée. Il existe plusieurs styles de bières aigres, notamment les Berliner Weisse, les Lambics et les Gueuzes. Les bières sour peuvent être relativement simples ou complexes.

Vieillie en fût

Une bière vieillie en fût est une bière qui va mûrir dans des fûts, qu’ils soient neufs ou déjà utilisés pour du vin ou des spiritueux. Cette méthode assez simple permet au final de faire capter les arômes du liquide précédent à la bière et la faire gagner ainsi en complexité.

Bière de garde

La bière de garde est un style typique du nord de la France qui consiste à conserver les bières pendant plusieurs mois avant de les mettre en bouteille. Cette technique de brassage permet une nouvelle fermentation où les sucres et les levures sont réintroduits dans chaque cuve ou fût, créant ainsi une couche supplémentaire ou une complexité qui rend ce breuvage unique !

Bière d’abbaye

Ces brasseries monastiques sont souvent appelées « abbayes » car elles ont reçu une licence qui leur permet non seulement d’utiliser leur nom sur les étiquettes et les campagnes de communication, mais aussi de percevoir des redevances sur les ventes Il peut s’agir d’une abbaye ou d’un monastère toujours en activité mais également parfois dans lieu n’existant plus ou encore plus intéressant n’ayant jamais existé.

Comme on peut s’y attendre, les bières d’abbaye ont tendance à présenter des arômes plus prononcés, comme le miel ou les épices, ainsi qu’un taux d’alcool plus élevé, généralement autour de 8 %

La bière est un incontournable de la culture populaire. Elle est appréciée pour sa saveur rafraîchissante et son goût unique. Les bières les plus populaires sont les lagers, les ales, les porters et les stouts. Les bières les plus appréciées sont celles qui sont brassées avec soin et attention. Les meilleures bières du monde sont celles qui sont brassées avec les meilleurs ingrédients et qui ont une excellente saveur.

Le guide ultime pour tout comprendre de la bière se trouve dans cet article, mais qu’en est-il de votre choix de bière et de votre goût ?

Mais c’est ce qui rend l’essai de nouvelles bières, comme celles de cette liste, si amusant. Que vous soyez un fan des lagers américaines légères ou des stouts riches et crémeux, il y en a pour tous les goûts sur cette liste.