La visite de la politicienne américaine Nancy Pelosi à Taïwan malgré les menaces de Pékin a suscité la controverse en France. Sur son blog, mercredi 3 août, Jean-Luc Mélenchon a qualifié cette visite de « provocation ».

Il a écrit qu’il n’y a « qu’une seule Chine ». « Taïwan est une composante à part entière de la Chine »,

Utilisant sciemment un terme défendu par Pékin mais rejeté par les responsables de Taipei.

L’Ambassade de Chine ne tarde pas aujourd’hui de remercier publiquement Jean-Luc Mélenchon pour « son soutien constant à la politique d’une seule Chine. »

Manuel Bompard, de LFI également, adoube son ancien chef de fil et adopte une position identique, estimant même que la visite de Nancy Pelosi à Taïwan a « jeté de l’huile sur le feu » … le droit international défend aujourd’hui le concept dit « d’une seule Chine« . Et d’ajouter « Il y a suffisamment de désordre à l’échelle internationale » insiste le bras droit de Jean-Luc Mélenchon.

Les réactions ne sont pas aussi sympathique à droite notamment par les voix d’Eric Ciotti :

« Après son soutien au régime autoritaire de Maduro au Venezuela,désormais Jean-Luc Mélenchon s’improvise ambassadeur de la République de Chine.

Ce soutien à un régime dictatorial est inacceptable et démontre la vision très singulière de la démocratie des robespierristes insoumis. »

Après son soutien au régime autoritaire de Maduro au Venezuela,désormais Jean-Luc Mélenchon s’improvise ambassadeur de la République de Chine. Ce soutien à un régime dictatorial est inacceptable et démontre la vision très singulière de la démocratie des robespierristes insoumis. https://t.co/97iiyzsIBd — Eric Ciotti (@ECiotti) August 5, 2022

Et de Nathalie Loiseau de surenchérir « on a les alliés qu’on mérité ».

On a les alliés qu’on mérite . https://t.co/L82rJHWyBY — Nathalie Loiseau (@NathalieLoiseau) August 5, 2022

Oubliant tous les deux pourtant que Général de Gaulle était bien l’initiateur cette relation avec la Chine le 27 janvier 1964 lorsque Paris et à Pékin annonçaient : « Le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Chine ont décidé, d’un commun accord, d’établir des relations diplomatiques. »

Un message fort en pleine guerre froide et qui résonne encore aujourd’hui car à l’époque pour les Etats-Unis, cette annonce apparaît comme une trahison et même une provocation effectivement la seule Chine que Washington considère favorablement en 1964 est la République de Chine de Chiang Kai-shek qui se trouve ? Oui, sur l’île de Taiwan.

Toutefois, la situation en 1964 et le statu quo qui fait de nouveau débat aujourd’hui, rend le maintien de relations diplomatiques avec l’une ou l’autre des deux Chine intenable.

De Gaulle par la voix de Peyrefitte précise même à l’époque les raisons de cette décision par : « le poids de l’évidence et de la raison ». « Il y a quelque chose d’étrange à ne pas avoir de liens avec le pays le plus peuplé au monde en partant du principe que son régime ne plaît pas aux Américains. »

Des mots, des actes, des prises de position qui sont encore plus fortes aujourd’hui avec une inversion du « jeu » diplomatique et un regain des tensions géopolitiques, car à l’époque le Général de Gaulle n’hésitait pas à se rapprocher de la Chine en allant contre les USA et la Chine ne voulait plus entendre parler de l’URSS et favorable à l’ouverture au monde.

Mais avec le refroidissement des relations avec les Etats-Unis (même avant) depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la Chine s’est rapprochée de la Russie en faisant un partenaire de choix et de premier plan avec un contrepied complet à l’histoire.

En effet, si même aux Etats-Unis la visite de Nancy Pelosi est perçue par la presse et certains politiques aux Japons et en Asie comme une provocation, les manœuvres militaires de la Chine autour de Taiwan sont évoqués comme une escalade dangereuse !