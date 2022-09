Le catalogue de Disney + s’étoffe en permanence et avec le rachat de Marvel le catalogue des super héros est impressionnant. Il n’est donc pas étonnant que dans le Top 10 des films des super héros à voir sur Disney plus vous trouviez principalement des héros Marvel

Thor: Ragnarok

Thor: Ragnarok, Thor (Chris Hemsworth) est emprisonné de l’autre côté de l’univers et doit faire face à son ancien allié et ami, Hulk (Mark Ruffalo). Thor doit également affronter Hela (Cate Blanchett), la déesse de la mort, qui a pour intention de détruire son monde natal, Asgard.

Black Panther

« Black Panther » suit T’Challa (Chadwick Boseman), alias Black Panther, qui devient le roi de Wakanda après la mort de son père. T’Challa doit ensuite affronter Erik Killmonger (Michael B. Jordan), un adversaire puissant qui a pour intention de détruire Wakanda.

Avengers: Infinity War

Dans « Avengers: Infinity War », les Avengers et leurs alliés doivent affronter Thanos (Josh Brolin), un super-vilain qui a pour objectif de rassembler les six Pierres d’Infinité afin de pouvoir tout contrôler. Les Avengers doivent faire face à de nombreux défis et sacrifices afin de pouvoir venir à bout de Thanos.

Les Quatre Fantastiques

Les Quatre Fantastiques est un film américain réalisé par Tim Story qui est sorti en 2005. Il s’agit de l’histoire d’un groupe de super-héros qui doivent unir leurs forces pour sauver le monde d’un terrible vilain.

Captain America: Civil War

Captain America: Civil War est un film américain réalisé par Joe et Anthony Russo et sorti en 2016. Il s’agit de l’histoire d’un conflit opposant les Avengers, qui doivent choisir entre suivre leurs propres convictions ou obéir aux ordres du gouvernement.

Doctor Strange

Doctor Strange est un film américain réalisé par Scott Derrickson et sorti en 2016. Il s’agit de l’histoire d’un neurochirurgien brillant mais arrogant qui, suite à un accident, découvre un monde de magie et de mystère et doit apprendre à maîtriser ses pouvoirs pour sauver le monde.

Ant-Man et la Guêpe

Ant-Man et la Guêpe est un film américain réalisé par Peyton Reed et sorti en 2018. Il s’agit de la suite des aventures de Scott Lang, alias Ant-Man. Cette fois-ci, Scott doit apprendre à contrôler ses pouvoirs afin de sauver la vie de sa fille.

Spider-Man: New Generation

Spider-Man: New Generation est un film américain réalisé par Bob Persichetti et Peter Ramsey et sorti en 2018. Il s’agit de l’histoire de Miles Morales, un adolescent afro-américain qui devient Spider-Man à la suite d’un accident de laboratoire.

Captain Marvel

Captain Marvel est un film américain réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck et sorti en 2019. Il s’agit de l’histoire de Carol Danvers, une pilote de l’US Air Force qui, suite à une expérience militaire, se retrouve dotée de superpouvoirs. Elle doit apprendre à maîtriser ses pouvoirs afin de sauver la Terre d’une invasion extraterrestre.

Avengers: Endgame

Avengers: Endgame est un film américain réalisé par Joe et Anthony Russo et sorti en 2019. Il s’agit de la suite des aventures des Avengers. Cette fois-ci, ils doivent unir leurs forces pour affronter Thanos, le super-vilain qui a réussi à détruire la moitié de l’univers.

Et le prochain à bientôt découvrir au cinéma puis sur la plateforme de streaming Disney+ sera Black Panther 2 :

Mais malgré tout celui qui a relancé Marvel et les Avengers c’est bien notre Tony Stark national, enfin international en la personne de Robert Downey Jr. non ?