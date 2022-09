Disney + est une plateforme de streaming lancée en 2019 par The Walt Disney Company. Elle propose un large catalogue de films, séries et documentaires, issus du studio Disney, de Pixar, de Marvel, de Star Wars, de National Geographic, etc.

Voici une sélection des 10 meilleurs films du moment disponibles sur Disney +.

Disney + est lancé maintenant depuis plus de 2 ans déjà, les critiques sont positives et le service vient de détrôner Netflix en nombre d’abonnés. Le service de streaming a beaucoup à offrir, notamment une vaste sélection de films. Si vous ne savez pas par où commencer, ne vous inquiétez pas, nous avons sélectionné les 10 meilleurs films du moment à voir sur Disney +.

Prey

Une femme guerrière élevée par les meilleurs guerriers de sa tribu doit les protéger du danger, il y a trois cents ans, dans la nation Comanche. Elle poursuit une victime qui s’avère être un prédateur extraterrestre doté d’un arsenal redoutable. Elle s’engagera dans un terrible combat contre lui.

Date de sortie : le 21 juillet 2022

Dan Trachtenberg en est le réalisateur

Budget : 65 millions de dollars

Hulu, Star+, et Disney+ Line le distribuent.

John Thomas, Jim Thomas, Ben Rosenblatt, Lawrence Gordon, et Marc Toberoff sont les producteurs.

La Princesse

La Princesse est un film de Disney + qui a été assez bien accueilli. Ce film suit les aventures d’une jeune princesse

Julius, le fils diplomate royal, psychopathe qui se voit déjà diriger le royaume d’une main de fer, est promis à LA princesse d’un état sans prince. Lorsqu’elle arrive à l’autel, la princesse refuse de l’épouser et s’en va. Julius s’empare du château et de la famille royale, aidé par une bande de mercenaires. La princesse est emprisonnée dans une tour du château, à nouveau promise à un mariage forcé. Son entraînement au combat à l’épée, en revanche, lui sera bien utile.

Ce film est un film style badass girl très rythmé avec quelques scènes impressionnantes mais attendues.

Date de sortie sur Disney+ : 1er juillet 2022

Le-Van Kiet est le réalisateur.

Fresh

Noa et Steve se rencontrent dans un magasin de supermarché. Elle est plutôt refroidie par les applications de rencontre et accepte de lui donner son numéro de téléphone sur un coup de tête. Elle tombe sous le charme de cet homme vraiment magnifique après leur première rencontre et accepte de l’accompagner pour le week-end. Elle se rend vite compte que son nouvel amant a une faim inhabituellement vorace.

Date de sortie : 20 janvier 2022

Mimi Cave est la réalisatrice

Searchlight Pictures est le distributeur

Martin Pensa Line Editing Lauryn Kahn et Ron McLeod sont les producteurs.

Alerte rouge

Meilin Lee, une adolescente de 13 ans pleine d’assurance, elle est partagée entre son image de fille modèle pour sa mère autoritaire et le chaos de la puberté. Comme si tous les changements en elle ne suffisaient pas, elle se transforme en un gigantesque panda rouge dès qu’elle est dépassée par ses émotions, ce qui, pour une adolescente, arrive pratiquement tout le temps.

Date de sortie : le 1er mars 2022

Domee Shi a réalisé le film

Carlos Léon en est le directeur artistique

Budget de 175 millions de dollars

Walt Disney Studios Motion Pictures est le distributeur

Glass

M. Night Shyamalan a une nouvelle fois frappé avec son film Glass. Le long métrage, qui est une suite à « Unbreakable » et « Split », suit le personnage de David Dunn (Bruce Willis) qui poursuit Kevin Crumb (James McAvoy), alias The Beast, qui comporte en lui 23 identités différentes. Pendant ce temps, l’homme mystérieux souffrant du syndrome des os de verre d’Elijah Price suscite l’intérêt des forces de l’ordre en prétendant détenir des informations cruciales sur les deux individus.

Date de sortie : Le 16 janvier 2019 (France)

M. Night Shyamalan est le réalisateur

247 millions de recettes au box-office

Jesse Rosenthal est le directeur artistique

Budget : 20 millions de dollars

Universal Pictures et Walt Disney Studios sont les distributeurs.

Nominations au People’s Choice Award pour le film dramatique préféré

Morgane

Une consultante est envoyée dans une région éloignée, sans nom, pour enquêter sur un événement effrayant qui s’y est produit. Elle fait alors la connaissance de « Morgane », cause d’un accident, une jeune enfant apparemment innocente qui porte en elle la promesse d’un progrès scientifique. A moins que ?

Date de sortie : le 28 septembre 2016 (France)

Luke Scott est le réalisateur

8,8 millions de dollars de recettes au box-office

20th Century Studios est le distributeur

Budget de 8 millions dollars

Fiona Gavin et John Merry sont les directeurs artistiques

Raya et le Dernier Dragon

Raya et le Dernier Dragon est un film d’animation américain produit par Walt Disney Pictures et réalisé par Don Hall et Carlos López Estrada. Il s’agit du 59e long-métrage d’animation des studios Disney. Il raconte l’histoire de Raya, une jeune guerrière qui part à la recherche du dernier dragon dans le but de mettre fin à la guerre qui ravage son royaume. Le film a été assez bien accueilli par la critique, qui a loué sa direction, son animation, son scénario, ses personnages, sa musique et son message. Raya et le Dernier Dragon est un film très divertissant qui plaira aux petits et aux grands.

Raya et le dernier dragon nous transporte dans le monde fantastique de Kumandra, où les humains et les dragons ont coexisté pacifiquement pendant des siècles. Cependant, lorsqu’une force maléfique a menacé la terre, les dragons ont donné leur vie pour sauver l’humanité. Ce même mal est revenu 500 ans plus tard, et c’est à une guerrière solitaire, Raya, qu’il revient de retrouver le légendaire dernier dragon et de restaurer le pays et son peuple divisé. Cependant, elle découvrira en cours de route qu’il faudra plus qu’un dragon pour sauver le monde – il faudra aussi de la confiance et du travail d’équipe.

Date de sortie : Le 5 mars 2021 (États-Unis)

Carlos López Estrada et Don Hall sont les producteurs

Box-office : 134 millions de dollars

Walt Disney Studios Motion Pictures est le distributeur

Nominations : Oscar du meilleur film d’animation

Les Incognitos

Les Incognitos est un film à voir sur Disney +. C’est une comédie familiale qui suit les aventures d’une famille de super-héros qui doivent se cacher dans le monde réel. Le film est drôle, touchant et plein d’action.

Même si le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des personnalités diamétralement différentes, ils doivent travailler ensemble pour sauver le monde. Lance est détendu, facile à vivre et à la mode. Walter est tout le contraire. Il n’est pas particulièrement à l’aise en société, certes, mais…

Les Incognitos est un film à ne pas rater sur Disney +.

Date de sortie : Le 4 décembre 2019

Nick Bruno et Troy Quane sont les réalisateurs

171,6 millions de dollars de recettes au box-office

20th Century Studios est le distributeur

Budget 100 millions de Dollars

Nominations : Annie Award de la meilleure musique de film

The Hate U Give – La Haine qu’on donne

The Hate U Give est l’un des films à ne pas manquer sur Disney +. C’est l’histoire de Starr Carter, une jeune fille afro-américaine qui vit dans deux mondes très différents.

Starr Carter vit dans deux mondes : le quartier défavorisé où elle a grandi et son école aisée. Lorsqu’elle assiste au meurtre mortel de sa meilleure amie d’enfance par un policier

Dans son quartier, elle est entourée de sa famille et de ses amis, mais au lycée, elle est une minorité. Un de ses amis va alors être tué par un policier, elle se retrouve au centre d’un conflit racial et doit choisir mais l’équilibre entre ces deux univers est rapidement détruit.

Le film est inspiré du roman à succès du même nom et est interprété par Amandla Stenberg, Regina Hall, Russell Hornsby et Anthony Mackie.

Date de sortie : Le 7 septembre 2018

George Tillman Jr. a réalisé le film

The Hate We Give et adapté du livre du même nom

Pays de production : États-Unis

Audrey Wells a écrit le scénario

Fox 2000 Pictures, State Street Pictures, et Temple Hill Entertainment sont les producteurs.

Luca

Luca est un film d’animation de Pixar qui suit les aventures d’un jeune garçon situé dans une pittoresque ville de bord de mer sur la Riviera italienne. Le long métrage original de Disney et Pixar « Luca » est un récit sur le passage à l’âge adulte d’un jeune garçon qui passe un été extraordinaire rempli de gelato, de spaghetti et d’interminables balades en scooter.

Le jeune Luca partage ces expériences avec son nouveau meilleur ami, Alberto :

Les deux garçons passent leurs journées ensemble à explorer la magnifique ville côtière mais tout ce plaisir est menacé par un secret bien gardé : il s’agit de monstres marins venus d’un autre monde, juste sous la surface de l’eau.

Le film est une célébration de l’amitié et de l’esprit d’aventure, et les spectateurs suivront Luca et Alberto dans leur quête de découvrir ce que signifie réellement être un monstre de mer.

Date de sortie : Le 18 juin 2021 (États-Unis)

Réalisateur : Enrico Casarosa

Pays de production : États-Unis

FAQ

Question : Quels sont les 10 meilleurs films à voir en ce moment sur Disney + ?

Réponse: Les 10 meilleurs films du moment à voir sur Disney + sont : Prey, La Princesse, Fresh, Alerte rouge, Glass, Morgane, Raya et le Dernier Dragon, Les Incognitos, The Hate U Give – La Haine qu’on donne, Luca