Souvenez-vous c’était il y a quelques mois et @Arkunir cherchait une enseigne de Burger qui voulait bien reproduite la même chose que le Cauet burger de l’époque.

Une fois de plus c’est le community manager de Burger King qui répondait rapidement et l’invitait à réussir un nombre de 100.000 retweets sur son tweet pour que son nom apparaisse chez l’enseigne qui cuit tout à la flamme.

Sauf qu’Arkunir relève une fois de plus le défi haut la main, mais Burger King, enfin Arkunir 😉 annonce aujourd’hui que son Arkunir Burger est bien demain chez Burger King.

On ne rigole pas avec un défi relevé haut la main chez Burger King et un bon buzz !

Rappelez-vous c’était le 24 juin et en 3h le défi était relevé.

Il ne restait plus qu’à la marque à s’exécuter, mais elle précise bien son tweet d’origine le whopper ne changera pas de nom ce sera un burger au nom d’Arkunir, finalement encore mieux non ?

Une chose est sûre : on ne va pas changer le nom du Whopper. #ArkunirBurger is coming. pic.twitter.com/BgrZbqfvMj

Ou plutôt un Arkunir Burger chez Burger King

Arkunir n’en est pas à son premier coup il avait déjà plusieurs milliers de follower quand il tance Emmanuel Macron en juillet 2021 et le mets ainsi au défi :

Moins de 48 heures après le Président de la république lui indique qu’il accepte avec un simple Banco. (sans Ratio Arkunir pour autant et c’est le chef de l’état)

C’est donc le 24 septembre qu’Arkunir décide de relever le défi qu’il avait proposé à Emmanuel Macron.

Il stream alors en direct sur Twitch son tour du monde de Street View. Un défi assez fou et unique de 24 000 kilomètres parcourus (virtuellement) pendant 126 heures d’un live fou.

Et comme promis c’est plus de 45 000€ qui iront à l’association 30 millions d’amis pour l’occasion.

Voici la vidéo qui relate l’exploit sur Youtube :

Son exploit il a réussi à ratio (donc à surpasser le nombre de likes d’une publication en commentant cette dernière) le compte officiel oui oui de Twitter.

Et donc Twitter follow donc le jeune homme, une première depuis novembre 2021. La firme à l’oiseau bleu s’incline donc devant la performance du twitto.

Au départ un twitter tranquille de Twitter :

may your Tweets prosper and you never be ratioed

— Twitter (@Twitter) January 10, 2022