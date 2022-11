Benoît Magimel est né le 11 mai 1974 à Paris, en France. Il est un acteur français. Magimel a commencé sa carrière d’acteur à l’âge de 13 ans. Son premier rôle au cinéma était dans le film La vie est un long fleuve tranquille par Étienne Chatiliez. Dans les années 1990, Magimel est apparu dans des films tels que Papa est parti, maman aussi de Christine Lipinska, Les Années campagne de Philippe Leriche, La Colline aux mille enfants de Jean-Louis Lorenzi, La Haine de Mathieu Kassovitz.

Il joue actuellement dans le film Pacification. Benoît Magimel est un acteur talentueux qui a joué dans de nombreux grands films. Nous sommes impatients de voir d’autres grandes performances de sa part à l’avenir pour cet infatigable du cinéma.

Pacifiction – Tourment sur les îles de Albert Serra, avec Benoît Magimel, Pahoa Mahagafanau et Matahi Pambrun, 2h45, sortie le 9 novembre au cinéma – Certainement LE FILM de l’année !

Benoit Magimel fait ses débuts au cinéma à l’âge de 13 ans dans le film La vie est un long fleuve tranquille

Depuis qu’il est enfant, Benoît Magimel s’intéresse au métier d’acteur. Ses parents ont encouragé ses rêves et, à l’âge de 13 ans, il a fait ses débuts au cinéma dans La vie est un long fleuve tranquille. Bien qu’il soit apparu dans de nombreux autres films depuis lors, Magimel affirme que cette expérience était vraiment spéciale. « Je me souviens de chaque moment du tournage », dit-il. « C’était une expérience tellement intense de travailler avec tant de personnes talentueuses. » Depuis, Magimel a continué à poursuivre sa passion pour la comédie, apparaissant dans des films français et internationaux. En plus de son travail devant la caméra, Magimel a également réalisé deux courts métrages. Avec plus de deux décennies d’expérience dans l’industrie, Magimel ne montre aucun signe de ralentissement. De toute évidence, son amour pour la comédie est plus fort que jamais.

Magimel a été nommé trois fois aux Césars

Benoît Magimel est un grand acteur si ce n’est le plus grand et le plus percutant pour sa génération encore en activité ses nominations aux Césars.

Sa première nomination a eu lieu en 1997 dans la catégorie Meilleur espoir masculin pour son rôle dans Les Voleurs. En 2008, il a été nommé aux Lumières dans la catégorie Meilleur Acteur pour son rôle dans La fille coupée en deux. Et en 2013, il a été nommé dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle dans Cloclo.

Il obtient le César du meilleur acteur dans un second rôle en 2016 pour la tête haute !

Magimel est un acteur polyvalent qui a démontré son talent dans une variété de rôles. Il est un membre respecté de la communauté cinématographique française, et ses nominations aux Césars témoignent de son talent et de ses compétences en tant qu’acteur.

Sa filmographie comporte un nombre fou de grands films

Ses autres films notables comprennent La fille coupée en deux, Le pianiste et Les jardins.

Il a jour pour Haneke qui est connu pour son examen parfois brutal et très graphique de la violence et de ses effets sur les individus et la société. Son film Funny Games a été particulièrement controversé et a même été interdit dans certains pays. Haneke a remporté de nombreux prix pour son œuvre, dont Palme d’Or au Festival de Cannes. Il est considéré comme l’un des cinéastes les plus importants.

Dans son film Haneke transcende Magimel out comme lorsqu’il joue pour Chabrol ou Quentin Dupieux. Les rôles complexes vont merveilleusement à cet acteur de génie.

Benoît Magimel est l’un des meilleurs acteurs de sa génération.

Ses débuts au cinéma dans La vie est un long fleuve tranquille étaient exceptionnels, et il a ensuite été nommé pour trois César. Il a une capacité unique à s’engager avec son public et à donner vie à ses personnages. Si vous n’avez pas vu l’une de ses œuvres, nous vous encourageons à le faire – vous ne serez pas déçu.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Benoît Magimel (@magimel.benoit)

Top 11 des choses à savoir sur Benoît Magimel