Florent Pagny est né le 6 novembre 1961 à Châlon-sur-Saône. Ayant grandi avec trois frères et sœurs, son enfance fut marquée par des changements d’établissement fréquents à cause de son hyperactivité. A l’adolescence, Florent participe à des concours régionaux où il effectue une interprétation du répertoire du Louis Mariano dont sa mère en est fan. Par la suite, le collégien décide d’abandonner ses études et s’installe à Paris en 1976.

Débuts

Florent Pagny s’inscrit au Conservatoire de chant. Il effectue des petits boulots et loge dans une résidence de l’armée du salut à Ménilmontant. Etant habitué des virées nocturnes, il décroche un boulot de barman dans l’un des clubs du quartier des Halles.

C’est lors de ces soirées qu’il fait la rencontre du directeur de casting Dominique Besnehard. Celui-ci cherche une personne pour interpréter un rôle dans le film Diva de Jean-Jacques Beineix.

Bien qu’il n’ait pas décroché le rôle, il fait quelques apparitions au cinéma dans des films comme Inspecteur la bavure, La Balance, Fort Saganne, Les surdoués de la première compagnie…

Mais Florent ne se résout pas à devenir acteur car il a plus d’attrait pour la chanson. Avec l’aide du producteur de l’émission Sacrée Soirée, Gérard Louvin, Florent Pagny sort son premier single.

N’importe quoi en 1987. Cette chanson est un énorme tube et fait du chanteur le numéro un au top 50 pendant deux mois. Par la suite, il sort son premier album Merci, sorti en 1990 qi est sanctionné par un disque d’or. Etant critiqué continuellement, la chanteur réplique avec la chanson Presse qui roule. La presse le lui rend bien avec un boycott total, ce qui a entraîné un son second album en retrait.

Retour et succès

Lors de la tournée des Enfoirés en 1993 le chanteur rencontre Jean-Jacques Goldman. Ils travaillent ensemble et écrivent l’album Rester vrai (1994).

Le titre Si tu veux m’essayer donne la possibilité à Florent Pagny de se hisser dans le mode du show biz et de retrouver son son succès d’antan. Fort de cette expérience, le chanteur décide alors de délaisser l’écriture et se tourne vers les collaborations artistiques.

Ce qui s’est traduit par la sortie des albums Savoir Aimer (1997). Il travaille avec Jean Jacques Goldman et Pascal Obispo. En parallèle, il reçoit le titre de meilleur interprète masculin aux victoires de la Musique.

Les années 2000 sont synonymes de succès pour Florent Pagny. Les albums tels que Châtelet les Halles, Ailleurs land, Baryton, Abracadabra…) et les collaborations; il travaille avec Calogero, Lionel Florence, Daran en sont le parfait reflet.

Pour ses 50 ans, il retravaille avec Pasca Obispo avec l’album Tout et son contraire. Il s’en suit une tournée acoustique en 2011 au cours de laquelle il interprète les succès de chanteurs de renom comme Piaf, Brel ou encore Barbara.

En 2012, il devient coach du nouveau télécrochet de TF1, The Voice, aux côtés de Jenifer, Louis Bertignac et Garou. Deux années après, il sort l’album Vieillir avec toi tout en faisant partie du jury de The Voice avec Jenifer, Mika et Zazie.

Vie privée

Après une romance avec la chanteuse Vanessa Paradis de 1988 à 1991. Par la suite, il rencontre un mannequin d’origine argentin, Azucena Caamano, en 1993. Le couple a deux enfants et se marie en 2006.

Depuis plusieurs mois comme il ‘avait annoncé début 2022 il se bat contre un cancer dont il serait en rémission ou guérit, après un protocole spécifique et un véritable combat contre son cancer du poumon, nous espérons tous un bon rétablissement au plus grand chanteur Français en vie.

Top 13 albums de Florent Pagny

Merci (1990)

Réaliste (1992)

Rester Vrai (1994)

Bienvenue chez moi (1995)

Savoir Aimer (1997)

Châtelet Les Halles (2000)

Ailleurs Land (2003 )

Baryton (2004)

Abracadabra (2006)

C’est comme ça (2009)

Tout et son contraire (2010 )

Vieillir avec toi (2013 )

Le Présent d’abord (2017)

L’avenir (2021)

Top 15 des singles de Florent Pagny

N’importe quoi (1988)

Presse qui roule (1990)

Bienvenue chez moi (1995)

Caruso (1996)

Savoir Aimer (1997)

Et un Jour Une Femme (2000)

Châtelet Les Halles (2001)

Ma Liberté De Penser (2003)

Là où je t’emmènerai (2006)

La chanson des vieux amants (2007)

Les murs porteurs (2013)

Habana (2016)

Le Présent d’abord (2017)

J’y vais (2020)

L’instinct (2021)

Florent Pagny a mené une carrière remarquable dans l’industrie musicale pendant plus de trois décennies, avec des succès tels que « N’importe quoi » et « Presse qui roule » Il est également connu pour ses collaborations avec certains des meilleurs artistes musicaux français, notamment Pascal Obispo.

Malgré les problèmes de santé auxquels il est confronté, Florent continue à faire de grands projets dans le monde de la musique avec un retour sur scène en 2023.

Publiant tout sa carrières des albums acclamés par la critique comme Merci (1990) et Rester Vrai (1994), ainsi que des singles comme Châtelet Les Halles (1995) pour n’en citer que quelqu’uns.

Si nous ne savons pas quels autres projets il pourrait avoir dans sa manche, une chose est sûre : quels qu’ils soient, ils ne manqueront pas de captiver les publics du monde entier.