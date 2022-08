Depuis quelques jours la star Laetitia Casta enflamme encore la toile et fait le buzz en se plaçant encore en tête des tendances avec la simple requête laetitia casta. En effet celle-ci pour la rentrée d’un magazine fait sa une dans un maillot de bain qui mets en valeur la splendide actrice. Mais elle fait monter la température en dévoilant un cliché pris à l’occasion ou elle est topless sur la plage pendant le shooting.

Laetitia Casta qui est-elle – Biographie

Laetitia Casta est née le 11 mai 1978, à Pont-Audemer (Eure) d’un père corse et d’une mère normande. En août 1993, elle remporte le concours de Miss Lumio (Corse).

Elle débute alors sa carrière de top model et c’est Jean-Paul Gaultier qui lui fera confiance en premier pour un défilé.

Elle a ensuite été engagée par Yves Saint Laurent et devient un modèle si ce n’est le modèle incontournable pour les grandes marques et donc les magazines de mode et photographes. Ses compétences sont recherchées par des entreprises telles des Marques comme Victoria’s Secret et L’Oréal.

1998 – Le mannequin revêt les fameuses ailes d’ange, qu’elle a gagnées l’année précédente et qu’elle conservera jusqu’en 2000 en faisant partie de la très sélect team les Victoria’s Secret Angels. Elle sera d’ailleurs la première et unique Française choisie et restera comme l’une des plus sexy de l’histoire du défilé de la marque.

L’année d’après en 1999 elle apparaît dans le clip de Chris Isaak pour la chanson Baby Did a Bad, Bad Thing

C’est l’année (1999) ou Claude Zidi réalise Astérix et Obélix contre césar elle est alors choisie pour interpréter Falbala.

El alors en 2000 c’est la consécration et une explosion de sa carrière avec La bicyclette bleue sur France 2, tiré du fameux roman de Régine Deforges de 1981.

Avec son gain de notoriété important les années précédentes elle est choisie pour devenir le buste de Marianne par les Maires de France.

Elle ira ensuite sur les planches en 2004 afin de jouer Ondine de Jean Giraudoux avec une mise en scène de Jacques Weber qui sublime la pièce et l’actrice.

Elle remporte en 2008 le Swann d’or de la meilleure actrice au festival du film romantique de Cabourg pour son rôle dans Nés en 1968 et pour cause elle est juste magistrale.

En 2010 elle revient dans un clip mais cette fois pour Rihanna et le sulfureux Te Amo réalisé par Anthony Mandler.

En 2011 elle est nominée pour le césar de la MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE pour son rôle de Brigitte Bardot dans Gainsbourg.

L’année qui suivra, 2012, verra son statut se confirmer elle est faite Chevalier des arts et DES lettres par la ministre de la culture de l’époque Frédéric Mitterrand.

Laetitia Casta deviendra alors immortelle avec son entrée au musée Grévin en 2014. Le travail est juste superbe pour cette statue de cire.

Récompensée elle le sera encore en 2016 pour son interprétation dans Arletty, une obsession pécheresse et recevra alors les Lauriers de la Radio et de la Télévision.

La même année elle écrit et réalise son premier court-métrage « En Moi » et devient ambassadrice de l’unicef en France. Elle s’engage tout particulièrement pour les 250 millions d’enfants vivant dans une zone de conflit. Elle fera même une mission sur le terrain au Tchad.

Elle retrouvera l’Unicef en 2018 pour l’initiative Go Girls

L’année 2019 lui apportera le rôle de l’incroyable histoire du facteur cheval de Nils Tavernier qui est un petit bijou à voir et revoir. L’histoire est forte, belle et triste et l’actrice y est juste une fois de plus parfaite.

Nous la retrouvons cette année-là en fin d’année pour la fameux Calendrier Pirelli 2019 sous la direction d’Albert Watson.

En 2021 le journal officiel annonce une nouvelle promotion de la légion d’honneur et Laetitia Casta devient alors Chevalier de la légion d’honneur.

En 2021 et pendant la tournée jusqu’en 2022 Laetitia Casta est époustouflante de génie avec un jeu parfait là où beaucoup n’arrivent pas à passer du cinéma aux planches elle réussit une fois encore à nous éblouir.

En 2022 elle à l’affiche de Selon la Police de Frédéric Videau.

Et bien entendu elle à le rôle le plus important de sa vie en tant que maman avec Satheene depuis 2001, puis Athena, Orlando et enfin Azel en 2021.

Laetitia Casta une beauté à couper le souffle

Sa carrière est faite de unes des magazines, de défilés sur les podiums ainsi que de films, de séries et d’apparitions toujours sous le signe de la beauté, de la féminité.

Elle fait toujours des choix logiques avec un parcours sans faute. Elle explique très bien qu’elle est nature et authentique et n’arbore aucun fard en public comme en privé ce qui en fait une beauté brute et un parcours qui en ferait pâlir plus d’un.

Tout au long de sa carrière nous pouvons découvrir Laetitia Casta tantôt féminine, tantôt nature, souvent simple, toujours belle, parfois féline, quelquefois nue ce qu’elle explique bien et rappelait dernièrement logiquement et intelligemment pour la sorte de la série une Île sur Arte : « Je n’ai aucun problème avec les scènes de nudité quand elles ont du sens ».

C’est ce qui fait la différence avec Laetitia Casta elle est belle, elle est même sublime mais n’apparait pas nue, ou même plutôt dénudée ou dans une nudité suggéré sans raison, juste pour l’envie d’un réalisateur, d’un photographe mais si cela à du sens et est intéressant, intelligent, beau et représentatif de ce que doit transmettre son art au moment où elle travaille et ce qu’elle va transmettre et que cela va transmettre.

Laetitia Casta 10 choses à savoir et les questions que vous vous posez le plus sur Laetitia Casta

Comment Laetitia Casta est-elle devenue célèbre ?

Avant de devenir actrice (puisqu’il faut mettre tout le monde dans une case) elle était top model et déjà connu mais il est de coutume de dire que sa notoriété à explosé en 2000 avec le Film la bicyclette bleue.

Où est née Laetitia Casta ? De Quelle origine est Laetitia Casta ?

Pont-Audemer

Quand Laetitia Casta est-elle née ?

La star est née en 1978 le 11 mai exactement !

Quel est l’âge de Laetitia Casta ?

44 ans (elle est née le 11 mai 1978)

Avec qui Laetitia Casta est-elle mariée ? Qui est le mari de Laetitia Casta ?

Louis Garrel est le mari de Laetitia Casta.

Est-ce que Laetitia Casta a été Miss France ?

Non la beauté de Laetitia Casta est à couper le souffle mais elle n’a pas été Miss France mais sa carrière débute en 1993 lorsqu’elle est élue Miss Lumio (Corse) et est alors remarquée par Frédéric Cresseaux (photographe).

Où habite Laetitia Casta en Corse ?

Village de Lumio Balagne Corse – paese di Lumiu Balagna Corsica.

Quelle est la dernière photo de Laetitia Casta qui enflamme internet et fait le buzz ?

La dernière photo de Laetitia Casta topless à la plage qui enflamme internet

“SELON LA POLICE”, 2022

Synopsis : Un matin, un flic de terrain usé jusqu’à la corde, que tous dans son commissariat appellent Ping-Pong, brûle sa carte de police et disparaît sans prévenir. Durant un jour et une nuit, ses collègues le cherchent, le croisent et le perdent dans Toulouse et sa banlieue. Mais chaque heure qui passe rapproche un peu plus Ping-Pong de son destin.

“LE MILIEU DE L’HORIZON”, 2019

Synopsis : La sécheresse de 1976. Sous le soleil implacable de cet été, Gus quitte l’enfance. La nature se désagrège, les sentiments s’exacerbent, le noyau familial éclate : tout craque et se fissure jusqu’à ce que l’impensable arrive. Les orages tant espérés balaieront une campagne épuisée et emporteront un monde avec eux.

“L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL” 2019

Synopsis : Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval (Jacques Gamblin), est un simple facteur qui parcourt chaque jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène (Laetitia Casta). De leur union naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : lui construire de ses propres mains, un incroyable palais. Jamais épargné par les épreuves de la vie, cet homme ordinaire n’abandonnera pas et consacrera 33 ans à bâtir une oeuvre extraordinaire : «Le Palais idéal ».

“L’HOMME FIDÈLE DE LOUIS GARREL, 2018

Synopsis : Abel et Marianne sont séparés depuis 10 ans. Alors qu’ils se retrouvent, Abel décide de reconquérir Marianne. Mais les choses ont changé : Marianne a un fils, Joseph, et sa tante, la jeune Ève, a grandi. Et ils ont des secrets à révéler….

“DES APACHES” DE NASSIM AMAOUCHE, 2015

Synopsis : Lors de l’enterrement de sa mère, Samir croise le regard d’un inconnu, son père. Celui-ci l’entraîne dans une affaire familiale qui le plonge au coeur de la population kabyle de Belleville et de ses traditions. Une expérience qui le bouleverse et fait ressurgir son passé d’une étrange manière. Alors qu’il se confronte à ses choix, Samir va s’affranchir de son enfance et de son clan pour devenir un homme libre, un « Apache ».

“ARLETTY, UNE PASSION COUPABLE” D’ARNAUD SÉLIGNAC, 2015

Synopsis : Alors que Paris vit sous le joug de l’Occupation allemande, en plein tournage des « Enfants du Paradis », au cœur d’une période tumultueuse de l’Histoire, Arletty, anticonformiste, continue de vivre au gré de ses envies et tombe sous le charme d’un jeune officier allemand, Hans Jurgen Soehring. La liaison fera bruire le tout Paris, aussi bien dans les milieux collaborationnistes que résistants. Rien ne déstabilise la comédienne qui, portée par cet amour, refuse de se ranger dans un camp. Le portrait d’une époque trouble…

“UNA DONNA PER AMICA” DE GIOVANNI VERONESI, 2014

Synopsis : Francesco, avvocato, e Claudia, veterinaria, sono molto amici e affiatati. Un giorno nella vita di lei irrompe Giovanni, che in breve tempo la sposa. Il marito si rivela tuttavia un violento e Claudia si rifugia a casa di Francesco, che nel frattempo si è fidanzato con Lia, una sua collega, ed è in procinto di andare a convivere. Francesco si accorge ben presto che l’amicizia tra uomo e donna è più difficile del previsto…

“SOUS LES JUPES DES FILLES” D’AUDREY DANA, 2014

Synopsis : Paris. 28 premiers jours du printemps. 11 femmes. Mères de famille, femmes d’affaires, copines, célibataires ou mariées, toutes représentent une facette de la femme d’aujourd’hui : un être paradoxal, totalement déboussolé mais définitivement vivant. Joyeuses, explosives, insolentes, inattendues, complexes, complexées, jalouses… tout simplement des FEMMES !

“DES LENDEMAINS QUI CHANTENT” DE NICOLAS CASTRO

Synopsis : Olivier et Léon, deux frères qui sont montés à Paris et que la vie a éloigné… Si le premier se voit comme un journaliste sans concessions, le second est un communicant ambitieux et opportuniste. Noémie, une charmante conseillère présidentielle, n’arrive pas, au fil des ans, à choisir entre eux. Sous le regard amusé de Sylvain, leur ami d’enfance, qui a fait fortune dans le minitel rose, leurs destins se croisent sur 20 ans, s’entremêlent, au cours d’une épopée drôle, tendre et nostalgique, dans les années 80/90.

“UNE HISTOIRE D’AMOUR”D’HÉLÈNE FILLIÈRES, 2012

Synopsis : Elle l’a rencontré un soir de printemps, elle est devenue sa maîtresse. Il lui a offert un revolver, elle une combinaison en latex. Imprudent, il lui a proposé un million de dollars. Insatiable, elle est venue lui rappeler ses promesses…

“DO NOT DISTURB” D’YVAN ATTAL, 2012

Synopsis : Un soir, Jeff débarque sans prévenir chez Ben. Pour célébrer ces retrouvailles et distraire son vieux copain de sa vie rangée, Jeff l’entraîne dans une fête. Sur place, une discussion évoque un festival de porno amateur et l’idée prend vite l’allure d’un pari : Jeff et Ben coucheront ensemble sous l’oeil d’une caméra. Ce n’est ni gay ni porno, ce sera de l’Art ! Le lendemain, impossible de se dégonfler. Rien ne les arrêtera, sauf peut être la femme de Ben, l’hétérosexualité ou certaines questions mécaniques…

“ARBITRAGE” DE NICHOLAS JARECKI, 2012

Synopsis : Robert Miller est l’un des magnats les plus puissants de la finance new-yorkaise. Fort d’une réussite exemplaire, entouré de sa femme, Ellen, et de ses enfants – dont sa brillante fille, Brooke –, il incarne à lui seul le rêve américain. Pourtant, au-delà des apparences flamboyantes, Miller est piégé. Il doit à tout prix vendre son empire à une grande banque avant que l’on ne découvre l’ampleur de ses fraudes…

“THE ISLAND” DE KAMEN KALEV, 2011

Synopsis : À Paris, Sophie et Daneel, la trentaine, vivent une histoire d’amour fusionnelle. Sophie décide d’organiser un voyage-surprise en Bulgarie. Daneel refuse de partir, mais Sophie insiste. A leur arrivée, elle découvre la raison des réticences de Daneel : il est né et a grandi là-bas dans un orphelinat…

“LA NOUVELLE GUERRE DES BOUTONS” DE CHRISTOPHE BARRATIER, 2011

Synopsis : Mars 1944. Alors que la planète est secouée par les soubresauts de la guerre mondiale, dans un petit coin d’une campagne française se joue une guerre de gosses… Car, depuis toujours, les gamins des villages voisins de Longeverne et Velrans s’affrontent sans merci. Mais, cette fois, leur guerre va prendre une tournure inattendue : tous les petits prisonniers se voient délestés des boutons de leurs vêtements, en sorte qu’ils repartent presque dénudés, vaincus et humiliés…

“DERRIÈRE LES MURS” DE PASCAL SID ET JULIEN LACOMBE, 2011

Synopsis : Auvergne, 1922. Suzanne, jeune romancière en panne d’inspiration, décide de s’isoler à la campagne pour écrire son nouveau livre. Quand Suzanne découvre une salle condamnée au sous-sol de la maison, elle se met à écrire avec une troublante facilité. Mais très vite, des visions et des cauchemars font leur apparition tandis que de mystérieuses disparitions de petites filles sèment le trouble dans le village….

“GAINSBOURG, VIE HÉROÏQUE” DE JOANN SFAR, 2010

Synopsis : C’est l’histoire, drôle et fantastique, de Serge Gainsbourg et de sa fameuse gueule. Où un petit garçon juif fanfaronne dans un Paris occupé par les Allemands ; où un jeune poète timide laisse sa peinture et sa chambre sous les toits pour éblouir les cabarets transformistes des swinging sixties. C’est une « vie héroïque » où les créatures de son esprit prennent corps à l’écran et sa verve se marie aux amours scandaleuses. De la est née une œuvre subversive, avec en vedette, un citoyen fidèle et insoumis qui fera vibrer la planète entière…

“VISAGE” DE TSAI MING-LIANG, 2009

Synopsis : Un réalisateur taïwanais tourne l’histoire du mythe de Salomé au musée du Louvre. Bien qu’il ne sache ni l’anglais ni le français, il tient absolument à confier le rôle du roi Hérode au comédien Jean-Pierre Léaud. Pour donner à ce film quelque chance, la production confie le rôle de Salomé à une top-modèle de renommée internationale…

“NÉS EN 68” D’OLIVIER DUCASTEL, JACQUES MARTINEAU, 2009

Synopsis : 1968. Catherine, Yves et Hervé ont vingt ans, sont étudiants à Paris et s’aiment. La révolte du mois de mai bouleverse leur existence. Gagnés par l’utopie communautaire, ils partent avec quelques amis s’installer dans une ferme abandonnée du Lot. L’exigence de liberté et la recherche de l’accomplissement individuel les conduisent à faire des choix qui finissent par les séparer…

“LA JEUNE FILLE ET LES LOUPS” DE GILLES LEGRAND, 2007

Synopsis : Au sortir de la Grande Guerre, Angèle, 20 ans, est déterminée à devenir la première femme vétérinaire. À travers son destin aventureux, elle sera l’objet d’une rivalité sans merci entre son promis, un industriel visionnaire mais sans scrupules et un homme simple, retiré dans la montagne près des loups et loin de la folie des hommes…

“LE GRAND APPARTEMENT” DE PASCAL THOMAS, 2006

Synopsis : Francesca et Martin vivent, entre réalité et fiction, dans une joyeuse bohême. Et surtout au-dessus de leurs moyens. Ils occupent en effet un immense appartement à petit loyer qu’ils doivent aux bontés de la vieille loi de 1948. Ce grand appartement est le phalanstère de l’amitié. Leur ami, metteur en scène, le transforme en studio de cinéma…

“LA DÉRAISON DU LOUVRE” D’ANGE LECCIA, 2006

Synopsis : La Déraison du Louvre invite le spectateur à une déambulation nocturne dans les galeries du musée, une fois le bruit de la foule dissipé, lorsque les tableaux retrouvent leur intimité. En errant silencieusement parmi les toiles, une jeune femme (Laetitia Casta) se laisse envahir par la présence irrésistible des figures représentées qui s’animent et finit par perdre pied. Le court métrage d’Ange Leccia évoque une secrète obsession pour la peinture…

“LA SAN FELICE” DE PAOLO ET VITTORIO TAVIANI, 2004

Synopsis : En 1798, à la suite de la prise de Rome par les armées de la révolution, des grands bourgeois et aristocrates napolitains tentent de renverser le roi Ferdinand de Naples, un Bourbon marié à la sœur de Marie-Antoinette. Salvato, un révolutionnaire, s’éprend passionnément de Luisa San Felice, fidèle épouse d’un sujet du roi et tente de l’entraîner…

“ERRANCE” DE DANIEL ODOUL, 2003

Synopsis : 1968. Pays du Gévaudan. Jacques roule à toute vitesse sur une route escarpée. Il est ivre. Au même moment, Lou, sa femme, met leur enfant au monde dans une clinique de province. L’accouchement se passe mal. Quand l’enfant paraît, Lou dort encore. Jacques, lui, tente d’oublier leur existence dans les bras d’une fille. « Errance » est l’histoire d’un trio en déroute, une tragédie sur trois périodes, une course effrénée vers un bonheur qui se dérobe sans cesse…

“RUE DES PLAISIRS” DE PATRICE LECONTE, 2002

Synopsis : 1945. Le Palais Oriental, une maison close qui va bientôt fermer. C’est l’époque qui veut ça. Marion est une des filles du Palais Oriental. Elle rêve de music-hall, d’amour, de vie à deux. Petit Louis travaille également dans cette maison, c’est l’homme à tout faire. Amoureux fou de Marion, il sait bien qu’elle ne lui appartiendra jamais. Alors, il va chercher l’homme qui saura la rendre heureuse…

“GITANO” DE MANUEL PALACIOS, 2002

Synopsis : Andrés Heredia, gitan et musicien, est libéré de prison après avoir purgé une peine de deux ans pour un délit qu’il n’a pas commis. Il souhaite commencer une nouvelle vie, oublier un passé douloureux émaillé de trahisons et de rêves brisés. Sa famille, sous l’autorité du patriarche, l’attend…

“LES ÂMES FORTES” DE RAOUL RUIZ, 2001

Synopsis : Haute Provence, 1945 : toute une nuit durant, un groupe de femmes évoque avec Thérèse, la plus âgée d’entre elles, le destin ambigu de celle-ci…

“LA BICYCLETTE BLEUE” DE THIERRY BINISTI, 2000

Synopsis : Robert Miller est l’un des magnats les plus puissants de la finance new-yorkaise. Fort d’une réussite exemplaire, entouré de sa femme, Ellen, et de ses enfants – dont sa brillante fille, Brooke –, il incarne à lui seul le rêve américain. Pourtant, au-delà des apparences flamboyantes, Miller est piégé. Il doit à tout prix vendre son empire à une grande banque avant que l’on ne découvre l’ampleur de ses fraudes…

“ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE CÉSAR” DE CLAUDE ZIDI, 1999

Synopsis : À quoi bon révéler les multiples épisodes du scénario… Ne suffit-il pas de savoir qu’on y retrouve, dans leurs emplois traditionnels, et, disons-le, historiques, Astérix, Obélix, les braves Gaulois, les méchants Romains et toute la galerie des personnages, imaginés par René Goscinny et Albert Uderzo. Le film n’est jamais qu’un nouveau chapitre de leur longue histoire…