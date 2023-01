– Le gouvernement a l’intention de faire passer progressivement l’âge de la retraite passera de 62 à 64, voire 65 ans, d’ici 2031.

– Les syndicats et une partie non négligeable de l’opposition s’opposent à ces propositions radicales.

– Les Républicains, alliés quasi naturels (sur ce sujet) de la majorité, ne sont pas tous sur la même ligne et pourraient refuser une réforme « à tout prix ».

– Le gouvernement tente de trouver un accord avec les syndicats et l’opposition afin d’éviter d’invoquer l’article 49.3 de la Constitution, qui permet de faire passer une loi sans vote.

– Si la réforme est adoptée, elle entrera en vigueur dès l’été 2023 et permettra d’économiser au moins 10 milliards d’euros par an.

– Le projet de loi sur la réforme des retraites sera présenté le 10 janvier, et le débat commencera à l’Assemblée nationale en février.

– Tous les salariés, y compris ceux qui bénéficient d’un régime spécifique, seront concernés par cette réforme.

– La retraite sera portée à 85 % du Smic, mais uniquement pour les retraités ayant 42 ans de service non rétroactif.

La réforme des retraites est un sujet brûlant d’actualité, qui suscite beaucoup d’inquiétudes et de débats. Le gouvernement entend faire passer progressivement l’âge de la retraite de 62 à 65 ans, ou à 64 ans si la durée de cotisation est allongée. Cependant, les syndicats et une grande partie de l’opposition s’opposent fermement à cette proposition, qu’ils jugent trop radicale.

Les Républicains, alliés naturels de la majorité sur ce type de réforme, ne sont pas tous sur la même ligne et pourraient refuser une réforme « à tout prix ».

Le gouvernement tente donc de trouver un accord avec les syndicats et l’opposition afin d’éviter d’invoquer l’article 49.3 de la Constitution, qui permet de faire passer une loi sans vote. Si la réforme est adoptée, elle entrera en vigueur avant la fin 2023 et permettra d’économiser au moins 10 milliards d’euros par an.

Cette mesure s’appliquerait à tous les employés, y compris ceux qui bénéficient de programmes spéciaux, comme les policiers ou les égoutiers, qui seraient tenus de travailler deux à trois ans de plus, à la seule exception de l’âge de la retraite pour invalidité, qui resterait inchangée entre 55 et 62 ans.

Mais quelles sont les intentions exactes du gouvernement ? Quelles sont les réactions de la droite et des partenaires sociaux à ces propositions ? Que peuvent attendre les Français de cette réforme ? Dans cet article, nous allons nous pencher sur ces questions et vous fournir toutes les informations nécessaires pour comprendre les enjeux de la réforme des retraites.

Le calendrier de la réforme des retraites

Après consultation des partenaires sociaux et des groupes parlementaires, le texte de la réforme des retraites sera présenté le 10 janvier. Le texte sera ensuite soumis au Conseil des ministres le 23 janvier et examiné par l’Assemblée nationale début février. Sans majorité absolue à l’Assemblée nationale, l’exécutif s’attend à une bataille difficile pour faire passer sa réforme, mais espère éviter de recourir à l’article 49.3 de la Constitution. Si la réforme est adoptée, elle devrait entrer en vigueur à la fin de l’été 2023.

Quel est le projet de réforme des retraites du gouvernement concernant l’âge de départ à la retraite ?

Le projet de réforme des retraites du gouvernement vise à relever progressivement l’âge de la retraite de 62 à 64 ou 65 ans, selon l’option privilégiée par le président, d’ici 2031. Cela impliquerait que pour les générations nées après juin 1961, quatre mois seraient ajoutés chaque année à l’âge légal de la retraite. Pour les personnes nées après juin 1962, l’âge de la retraite est de 62 ans et huit mois. Cette mesure s’appliquerait à tous les salariés, y compris ceux qui bénéficient d’avantages particuliers, comme les policiers ou les égoutiers. Les seules exceptions sont les âges de la retraite pour invalidité, qui resteraient inchangées entre 55 et 62 ans.

Une réforme pour atteindre un véritable équilibre ?

Le gouvernement justifie cette réforme en affirmant qu’elle vise à « assurer l’équilibre de notre système pour les années et les décennies à venir » et à « consolider notre système de retraite par répartition ». Certains experts estiment cependant que le système de retraite français n’est pas en péril et qu’il existe d’autres moyens de résorber le léger déficit attendu d’ici 15 ans sans augmenter l’âge de la retraite. En conséquence, le gouvernement justifie sa réforme des retraites en invoquant la nécessité d’assurer l’équilibre à long terme du système de retraite et de consolider le système de retraite par répartition.

Le poids des retraites dans le PIB devrait diminuer dans les prochaines années, même sans réforme, selon le Conseil d’orientation des retraites (COR), et le système devrait retrouver une « trajectoire maîtrisée » à l’horizon 2070, même avec un léger déficit de – 0,4 % du PIB d’ici 15 ans. Le système de retraite sera excédentaire de 3 milliards d’euros en 2022.

Un taux plein à 67 ans

Le gouvernement entend également porter le minimum vieillesse à 85 % du Smic, soit environ 1 200 euros par mois, mais cette mesure ne concernerait que les retraités ayant cotisé 42 ans et ne serait pas rétroactive. Quel que soit le nombre de trimestres de cotisations accumulés, l’âge auquel le taux plein est automatiquement atteint resterait fixé à 67 ans.

L’âge de la retraite, une spécificité française

En revanche, l’âge de la retraite en France se situe dans la moyenne de l’OCDE. Seule exception : un Français qui a commencé à travailler à 20 ans peut désormais prendre sa retraite à taux plein à 62 ans, soit plus tôt que dans la plupart des pays où l’on ne peut pas partir avant 64 ou 65 ans.

La suppression du système à points

Enfin, le projet de réforme prévoyait la mise en place d’un système à points pour remplacer les régimes de retraite existants. Chaque personne aurait accumulé des points en fonction de ses cotisations tout au long de sa carrière et pourrait les utiliser pour prendre sa retraite à l’âge de son choix. Cependant, cette mesure, qui a soulevé de nombreuses inquiétudes quant à son fonctionnement et son impact sur les différents régimes de retraite, a été enterrée avec une partie du projet, un projet plus consensuel pour autant ?

FAQ – Foire aux questions

Quelle est la motivation du gouvernement pour réformer les pensions ?

Le gouvernement estime que le système de retraite actuel est inéquitable et coûteux, et qu’il doit être révisé pour être plus équitable et durable. La réforme, selon le gouvernement, permettra d’économiser au moins 10 milliards d’euros par an tout en assurant l’avenir des retraites.

Quelle est la signification de l’article 49.3 de la Constitution ?

L’article 49.3 de la Constitution autorise l’adoption de lois sans vote. Il est utilisé lorsque le gouvernement fait face à une trop forte opposition et ne parvient pas à trouver un accord avec les autres partis politiques.

Quand la réforme des retraites doit-elle être mise en œuvre ?

Selon le calendrier du gouvernement, si la réforme est adoptée, elle devrait entrer en vigueur cet été, ou au plus tard à la fin de 2023.

Quels sont les projets pour ceux qui ont commencé à cotiser avant l’entrée en vigueur de la réforme ?

Le gouvernement a déclaré que les personnes qui ont commencé à cotiser avant l’entrée en vigueur de la réforme ne seront pas affectées par les changements. Ils pourront prendre leur retraite dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles ils ont commencé à cotiser.

Qu’en est-il des régimes de pension uniques ?

Le gouvernement a déclaré que les régimes de retraite spéciaux seront préservés, bien que certains puissent être révisés pour les rendre plus équitables. Les détails de cette révision sont en cours de discussion avec les organisations concernées.