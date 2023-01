Histoire du Whopper

Le Whopper a été créé en 1957 par James McLamore et David Edgerton, les fondateurs de Burger King. Selon leur récit, le Whopper a été créé comme une réponse aux burgers plus petits et plus simples proposés par leurs concurrents. Ils ont donc décidé de créer un hamburger plus grand et plus délicieux qui serait à la fois abordable et délicieux.

Le Whopper est devenu immédiatement populaire et est rapidement devenu l’un des hamburgers les plus célèbres et les plus vendus de Burger King. Il est maintenant disponible dans plus de 13 000 restaurants Burger King à travers le monde et est l’un des hamburgers les plus populaires sur le marché.

Ingrédients du Whopper

Le Whopper est composé de boeuf haché, de laitue, de tomates, de cornichons, de ketchup, de moutarde et de fromage. Les ingrédients peuvent varier selon le restaurant, mais le goût et la qualité du Whopper sont restés les mêmes depuis sa création en 1957.

Variations du Whopper

Au cours des années, Burger King a développé de nombreuses variations du Whopper. Parmi celles-ci, on trouve le Whopper Double, le Whopper Junior, le Whopper Super Stack, le Whopper Extra Long et le Whopper XL. Chacun de ces hamburgers comporte des ingrédients supplémentaires tels que des œufs, des lardons, des oignons frits, des poivrons et des sauces différentes.

Le Whopper Angriest

En 2016, Burger King a lancé le Whopper Angriest, un hamburger qui contient des oignons frits, des poivrons rouges, des sauces chili et barbecue. Ce hamburger est conçu pour satisfaire les palais les plus exigeants et est devenu un favori parmi les amateurs de hamburgers.

Le Whopper Veggie

En 2019, Burger King a lancé le Whopper Veggie, un hamburger végétarien qui est composé de légumes, de fromage et d’une variété de sauces et de condiments. Ce hamburger est conçu pour satisfaire les végétariens et est le premier hamburger 100% végétarien proposé par Burger King.

Le Whopper Impossible

En 2019, Burger King a lancé le Whopper Impossible, un hamburger composé de plantes qui est conçu pour avoir le même goût que le Whopper original. Le Whopper Impossible est maintenant offert dans certaines régions et a été très populaire parmi les consommateurs qui recherchent des options plus saines.

Tout savoir sur l’emblématique Whopper de Burger King

Le Whopper est l’un des hamburgers les plus célèbres de Burger King. Il a été créé en 1957 par James McLamore et David Edgerton et est maintenant disponible dans plus de 13 000 restaurants à travers le monde. Il est composé de boeuf haché, de laitue, de tomates, de cornichons, de ketchup, de moutarde et de fromage. Au fil des ans, de nombreuses variations du Whopper ont été créées, notamment le Whopper Angriest, le Whopper Veggie et le Whopper Impossible. Le Whopper est l’un des hamburgers les plus populaires et les plus emblématiques de Burger King et est apprécié par des millions de consommateurs à travers le monde.