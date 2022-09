La mission NS-23 de Blue Origin, de Jeff Bezos le patron d’amazon, vient de subir un accident avec la perte d’une fusée peu après son décollage !

En effet juste après le lancement la fusée subit un problème technique et la capsule (qui n’abritait que du matériel) se détache du reste pour finir sa course en parachute dans le désert après un atterrissage pour le moins violent !

Indique Blue Origin sur Twitter juste après l’accident au lancement et la perte d’une fusée qui s’écrase au décollage pour la première fois.

We’re responding to an issue this morning at our Launch Site One location in West Texas. This was a payload mission with no astronauts on board. The capsule escape system functioned as designed. More information to come as it is available.

— Blue Origin (@blueorigin) September 12, 2022