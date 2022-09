Bigflo et Oli rejoignent cette année les coachs dans le jury de « The Voice » sur TF1. Après le triomphe du Rose Festival qu’ils organisaient c’est donc une nouvelle aventure qui débute.

Les deux frères toulousains ont été désignés pour remplacer deux grands absents Florent Pagny et Marc Lavoine pour cette saison 12 de la célèbre émission musicale.

L’arrivée de Big Flo et Oli et le retour de Zazie

Les deux frères rappeurs complètent donc le casting des coachs pour cette nouvelle saison de The voice.

Bigflo et Oli ont derrière eux plus de sept ans d’une ascension fulgurante pour ceux qui doutent de leurs capacités à être coach.

Avec des tournées à guichets fermés, et quatres albums de qualité ils seront des adversaires redoutables pour Amel Bent, Vianney et donc pour Zazie qui fait son grand retour dans l’émission.

OFFICIEL : Nous avons le plaisir de vous dévoiler la toute nouvelle équipe de coachs de #TheVoice ! ✌️ On vous donne rendez-vous très bientôt sur TF1 avec @amel_bent, @Zazieonline, @VianneyMusique, @bigfloetoli et @nikosaliagas ! 🤩 pic.twitter.com/xopPuCJAXF — TF1 (@TF1) September 14, 2022

L’absence de Florent Pagny et de Marc Lavoine

Florent Pagny sera le grand absent du jury, mais après l’annonce de son cancer la saison dernière c’est une absence logique.

En effet il veut profiter de sa famille avant tout et se concentrer sur sa convalescence et revenir en pleine forme pour reprendre sa tournée des 60 ans. Après 9 saisons (10 avec la All-Stars) sur 11 (12 avec la All-Stars) et 5 victoires dont celle de Nour l’année dernière.

Marc Lavoine après 3 saisons et une très bonne saison 11 pleine d’émotion et de conseils, le président sera absent aussi pour la 12ième saison.

La douzième saison

Nikos Aliagas sera toujours à la présentation pour cette douzième saison. Le tournage lui débutera bientôt à la Plaine Saint-Denis dans les studios de TF1.

La fin de saison sera certainement intense car BigFlo et Oli seront en pleine tournée des Zénith pour leur album Les autres c’est nous, sur même à la période que des directs s’ils sont également en mai comme l’année dernière.

Un fauteuil pour deux

Les deux rappeurs ne devraient pas avoir de soucis à s’acclimater à l’émission en effet ils ont déjà fait la version belge de The Voice en 2017.

Petite particularité ils n’auront qu’un fauteuil pour deux et donc une seule voix. Gageons que cela devrait rajouter du piment et de l’audience dans une émission en perte de vitesse qui a fait une saison 11 en dessous des 4 millions en moyenne.

L’histoire de ne dit pas si nous aurons le retour de Nolwenn Leroy ? Le 5ème coach était plutôt une idée sans saveur et certainement assez long à vivre pour le coach en coulisses sans gain de visibilité en prime.