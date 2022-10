Pour réussir votre tiramisu à la framboise, il est important de bien monter les blancs en neige. Vous pouvez ajouter un peu de jus de citron au mélange de jaunes d’œufs et de sucre pour éviter que le mélange ne devienne trop liquide. Il est également important de ne pas mettre trop de rhum dans le tiramisu, car le goût du rhum peut être trop gênant et casser le goût.

Il existe de nombreuses variantes du tiramisu, mais la recette originale ne comprend que quatre ingrédients : du mascarpone, des jaunes d’œufs, du sucre et des biscuits à la cuillère.

Le tiramisu signifie « tirer vers le haut » en italien, car il est censé redonner de l’énergie. On raconte que le tiramisu a été inventé dans les années 1960 dans la région de Venise.

Le tiramisu est un dessert italien à base de mascarpone, de biscuits à la cuillère et de café.

