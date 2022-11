– Un accident s’est produit lors d’un spectacle aérien à Dallas, au Texas, le samedi 12 novembre 2022.

– Un bombardier Boeing B-17 Flying Fortress et un avion de chasse Bell P-63 KingCobra sont entrés en collision en vol.

– L’autorité américaine de régulation de l’aviation, la FAA, a déclaré dans un communiqué que la collision était rare et dramatique.

Samedi 12 novembre, deux avions de la Seconde Guerre mondiale entrent en collision lors d’un spectacle aérien à Dallas (États-Unis). Les 4 000 spectateurs assistaient en direct au drame lorsqu’ils ont vu des débris s’envoler dans leur ciel. Heureusement pour eux, aucune des personnes présentes n’a été blessée par les morceaux de métal ou autres objets projetés un peu partout, car on pense que les deux équipages n’auraient pas survécu. Ils étaient morts avant l’arrivée des secours sur les lieux. »

La collision a fait 6 morts et un blessé grave – mais heureusement, il n’y a pas eu de blessures graves parmi les personnes rassemblées au sol.

BREAKING: Two military planes collided and crashed to the ground Saturday during a Dallas air show. It was unclear how many people were on board the aircraft or if anyone on the ground was hurt.

pic.twitter.com/rmP7sRBjrM

— Poli Alert (@polialertcom) November 12, 2022