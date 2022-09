Il n’est jamais trop tard pour se mettre à la pratique du vélo. Il ne faut toutefois pas commettre l’erreur de choisir un équipement en fonction de sa beauté ou en tenant compte uniquement de son prix. Un débutant doit prendre en considération son manque d’expérience pour choisir un modèle de vélo qui lui sera facile à utiliser. Nous vous proposons de découvrir les modèles de VTT les plus recommandés pour débuter.

VTT semi-rigide : le modèle idéal pour les débutants

La principale caractéristique qu’il faut prendre en compte pour choisir un VTT est le type de suspension qu’il possède. C’est un élément qui a une influence directe sur le confort du cycliste et sur le comportement du vélo sur les différentes pistes.

Que savoir du VTT semi-rigide ?

Un VTT semi-rigide embarque une seule fourche à suspension à l’avant du vélo. Celle-ci permet d’absorber les chocs au niveau de la roue avant, mais l’arrière reste plus sensible puisqu’elle est dépourvue de suspension. Un VTT semi-rigide est également équipé de moins de pièces mobiles que les modèles à suspension intégrale. C’est grâce à cela qu’il nécessite moins d’entretien. Il est en outre plus léger et plus maniable pour un débutant. En matière de confort, le VTT semi-rigide est très bien équipé et donne la possibilité au cycliste de pédaler dans les meilleures conditions. Les fabricants spécialisés proposent un grand choix de VTT semi-rigides avec des cadres robustes en aluminium ou en carbone et de grandes roues de 26, 21,5 ou de 29 pouces.

VTT semi-rigide : quels avantages pour un débutant ?

Le confort, la légèreté et la maniabilité du VTT semi-rigide sont autant de raisons qui font que ce type de vélo est parfaitement adapté à un débutant. En plus de cela, cette bicyclette tout terrain est recommandée pour les sentiers peu accidentés que les débutants préfèrent pratiquer. Un VTT semi-rigide a aussi la particularité d’offrir une transmission plus efficace de la puissance générée par le coup de pédale vers le pneu arrière.

Le cycliste n’a donc pas besoin de fournir beaucoup d’effort pour faire avancer son vélo. La polyvalence des modèles semi-rigides est de plus une caractéristique très appréciable. Ils peuvent être utilisés sur des sentiers plus difficiles. C’est une chance pour les vététistes qui progressent très rapidement. Ils n’ont pas besoin d’investir dans l’achat d’un nouveau VTT plus adapté à des sentiers de ce type, tels que des all mountain par exemple. Le VTT semi-rigide peut aussi s’adapter à différentes utilisations comme la randonnée, le trail, le cross-country, etc.

VTT semi-rigide mixte : un excellent choix pour débuter

Certaines marques proposent des modèles de VTT semi-rigides qui donnent la possibilité de verrouiller la fourche avant. Ce sont les modèles semi-rigides mixtes. Leur fourche de suspension est modulable en fonction du poids de l’utilisateur. Cela offre l’opportunité au vététiste de transformer son vélo en un modèle entièrement rigide selon ses besoins. Pour convertir la bicyclette, il suffit souvent de tourner la molette de réglage de la suspension. Cette bicyclette tout terrain est aussi caractérisée par sa légèreté et sa facilité d’utilisation. Elle répond aux besoins des cyclistes débutants les plus exigeants.

Ce sont en général des utilisateurs ayant un bon profil athlétique ainsi qu’une bonne capacité d’apprentissage et d’adaptation. La polyvalence du VTT semi-rigide mixte et le confort qu’il offre en font un excellent choix pour se mettre au vélo. Ce modèle a aussi l’avantage d’être facile à entretenir. Il est pratique et ses autres réglages de personnalisation sont également simples à effectuer. Souvent équipé d’un frein à disque hydraulique ou d’un frein à disque mécanique, ce type de VTT offre une grande sécurité pour le vététiste. Les modèles semi-rigides mixtes sont disponibles auprès des meilleures marques de vélos en différentes tailles (26, 27,5, 29 pouces). Leur prix très accessible se présente en outre comme un paramètre avantageux pour un débutant.

VTT électrique : le modèle pour les débutants les moins athlétiques

Faire du vélo est une activité qui nécessite d’avoir une bonne condition physique, ce qui n’est pas toujours évident pour un débutant. Les performances athlétiques sont en général très en dessous des espérances pour quelqu’un qui est à sa phase d’initiation. Si en plus de cela, le cycliste n’aime pas les grosses débauches d’énergie, le meilleur choix pour lui est de s’offrir un VTT électrique. Les modèles de vélo tout terrain sont souvent dotés d’une fourche de suspension à l’avant. Ce sont donc des VTT semi-rigides à la base. Leur atout supplémentaire est qu’ils sont équipés d’un moteur électrique qui peut être rechargé sur une prise secteur de type UE.

Sur le marché, il existe des modèles dont le moteur affiche une performance de 250 W avec une batterie de 540 Wh. Ils sont capables d’offrir une portée allant de 50 à 100 km. Ils sont très pratiques et gardent un très bon niveau d’efficacité même sur les pistes les plus difficiles, à l’instar des montées raides de montagne. Un VTT électrique est ainsi parfait pour la randonnée et peut être utilisé pour différentes activités. Il donne la possibilité de profiter des avantages d’un vélo semi-rigide classique. Il évite par ailleurs au cycliste de se fatiguer ou de profiter du système de propulsion électrique quand il est à bout de ses capacités.

Comment faire le meilleur choix de vélo en tant que débutant ?

En dehors de la nature de la suspension d’un VTT, il y a de nombreux éléments à considérer pour choisir le bon vélo. Même en étant débutants, tous les cyclistes n’ont pas les mêmes profils et les mêmes aptitudes. Chaque amateur de mountainbike doit alors prendre en compte des paramètres importants pour choisir le VTT qui répondra parfaitement à ses attentes.

Tenez compte de vos habitudes et de votre fréquence d’utilisation

La pratique du VTT regroupe de nombreuses disciplines. Les sentiers varient également et les cyclistes ont leurs préférences, tous autant qu’ils sont. Pour chaque discipline et pour les différents types de pistes, les fabricants proposent des modèles de vélo optimisés pour offrir les meilleures performances possibles. Pour faire du cross-country ou de la randonnée, il est alors recommandé d’opter pour un VTT rigide ou semi-rigide disposant d’un cadre en carbone ou en aluminium. Les pratiquants de jumps devront en revanche se tourner vers un modèle bien plus léger et plus facile à manier. Pour faire du vélo de montagne, un VTT suspendu mixte sera un choix parfait.

En effet, grâce à sa double suspension, ce type de bicyclette offrira un excellent confort au cycliste lors des descentes. Pour grimper des pentes raides, le vélo sera plus efficace si ses suspensions sont bloquées. Les vélos les plus imposants sont plus adaptés au VTT de descente (downhill) tandis que les modèles polyvalents et plus légers sont plus indiqués pour pratiquer le VTT d’enduro. La fréquence d’utilisation doit par ailleurs être considérée pour choisir le bon vélo. Un vététiste qui se lance dans des parcours très rarement peut se tourner vers un modèle d’entrée de gamme. Celui qui a en revanche l’intention de faire du vélo très régulièrement doit investir davantage pour s’offrir un VTT de plus grand standing. Celui-ci sera plus en mesure de supporter le niveau d’exigence du cycliste.

Choisissez le VTT en fonction de votre budget

Les vélos tout terrain sont disponibles dans un large panel de choix. On en trouve à partir de 400 euros jusqu’à 7 000 euros (tarifs non promotionnels). Avant de choisir le modèle de vélo qu’il achètera, le cycliste doit clairement définir son budget. Il est important qu’il sache combien il peut se permettre d’investir. Le plafond du budget est le plus souvent influencé par l’usage que le vététiste compte faire de son vélo. S’il prévoit juste de l’acheter pour un loisir à temps partiel, il est judicieux de se limiter aux modèles de milieu de gamme.

Si le cycliste envisage par contre de participer à des compétitions, il devra investir dans un équipement haut de gamme pour profiter des meilleures performances possibles. Il faut en outre prendre en compte les exigences du VTT en matière d’entretien. Les frais d’entretien peuvent devenir une charge importante avec certains modèles comme les vélos entièrement suspendus.

Optez pour un vélo aussi adapté aux expérimentés

L’achat d’un vélo est un investissement important. Pour cette raison, tout cycliste débutant doit acheter un VTT qu’il peut utiliser sur une longue durée. La bicyclette pourra alors parfaitement combler ses attentes même quand il aura des habitudes plus exigeantes. Les VTT semi-rigides mixtes sont des modèles polyvalents pouvant s’adapter au cycliste même quand il gagne en expérience. Il existe aussi de nombreux modèles de VTT semi-rigides haut de gamme pouvant répondre à tous les niveaux d’exigences, même ceux que peuvent avoir les cyclistes les plus expérimentés.

Les autres composantes techniques à considérer

De nombreuses configurations techniques peuvent différencier des VTT de même type. Par exemple, le nombre de vitesses que propose la transmission n’est pas souvent le même d’un modèle à un autre. Il y a également le cadre, la taille des roues, la fourche et la forme du guidon qui peuvent varier. Ces différents aspects techniques sont en général choisis en fonction des préférences et du profil de chaque utilisateur. La taille du cadre et celle des roues dépendront notamment de la longueur des jambes du vététiste.

Les amateurs de VTT ont une grande préférence pour les guidons larges, mais il existe des modèles de vélos équipés de guidons plus petits. Sur ce point, chaque utilisateur doit tenir compte de son confort pour choisir la taille de guidon idéale. En ce qui concerne les freins, les modèles équipés de freins à disque mécaniques ou hydrauliques offrent de très bonnes performances. La préférence ou l’expérience du cycliste peuvent néanmoins trancher en faveur de l’un ou de l’autre.