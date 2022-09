Friends débarque à Paris avec The Friends Experience. Une exposition totalement dédiée à LA série phénomène.

Dans cette exposition éphémère sous forme d’immersion dans les décors de la série, revivez les scènes cultes de FRIENDS™. du 21 novembre 2022 au 22 janvier 2023.

Une expérience en immersion

L’expérience était déjà visible à New York et le sera dans d’autres grandes villes par la suite.

Les fans de la série pourront arpenter les fameux décors totalement cultes allant de l’appartement de Monica jusqu’au fameux point de rendez-vous de Ross, Rachel, Monica, Chandler, Phoebe et Joey au Central Perk.

Ce sera aussi l’occasion de toucher des accessoires de la série mythique et de même pouvoir faire des achats de produits dérivés inédits dans une boutique dédiée.

Une exposition éphémère

Ephémère donc unique, donc il va falloir se rendre au Pavillon 2.1 de Paris Expo (à la Porte de Versailles) uniquement à partir du 21 novembre 2022 jusqu’au 22 janvier 2023.

Les billes eux sont disponibles dès le 21 septembre 2022 sur le site officiel.

Qui dit éphémère dit qu’il faudra ne pas se louper et bien réserver à l’avance car Friends c’est la série et tout le monde va vouloir se place.

Un prix variable

Vous pouvez dès maintenant vous rendre sur le site de réservation et profiter de vos accès 2 mois avant que l’expérience Friends ne débute.

Il faudra s’acquitter d’un prix de 20 € minimum et cela pourra même aller jusqu’à 40 € cela dépend des jours et des horaires donc faites bien votre choix afin de ne pas voir le prix augmenter fortement car vous n’avez pas réservé assez tôt ou aux bon horaires et bonnes dates.

Et pour les enfants ? Il existe effectivement d’autres tarifs pour l’exposition Friends à Paris comme un tarif enfant ou fan :

Adulte pour 25,00€ (en moyenne)

Enfant pour 20,00€ (en moyenne)

Friends Ticket (6 tickets pour le prix de 5) pour 21,50€ (en moyenne)

Pack fan de FRIENDS™ (Ticket non-inclus) pour 40 € (en moyenne)

Que contient le Pack fan de FRIENDS™ (avec le Ticket non-inclus outch) :

1 t-shirt

1 mug

1 porte-clés

1 tote-bag

Qu’est ce qui vous attend pendant l’expérience FRIENDS™

Explorez des lieux répliqués à l’identique des décors de la série comme : notamment l’appartement de Joey et Chandler, celui de Monica et Rachel, et le super Central Perk.

Une immersion complète dans l’univers de Friends ! en mode interactif ou pourquoi ne pas prendre une photo en revivant la scène du canapé dans l’escalier ?

Ou bien encor devant la fameuse fontaine du générique de l’émission, montrez vos plus beaux pas de danse avec vos amis.

Prenez toutes les photos dans les décors en posant pour l’appareil photo sur le célèbre canapé orange de la série !

FAQ

Quelles sont les dates de l’évènement Friends ?

Date : à partir du 21 novembre 2022

Quelles sont les horaires de l’expérience Friends ?

Avec une entrée toutes les 15 minutes les horaires sont :

– Du lundi au jeudi et le dimanche : de 10h à 18h

– Le vendredi et samedi : de 10h à 21h

Et une possibilité d’accès privés : le week-end de 10h à 11h pour une expérience Friends unique.

Quelle est à la durée de la visite de The FRIENDS Expérience à Paris ?

La durée de the friends expérience est d’environ 1 heure.

Où se situe l’exposition the Friends expérience ?

Vous pourrez profiter de l’expérience Friends à Paris : Paris Expo Porte de Versailles (75015) au pavillon 2.1

Le parc des expositions Paris Expo est accessible via la ligne 12 du métro, les lignes T2 et T3a de tramway, les lignes 80 et 39 de bus ou encore en voiture avec une multitudes de parkings à disposition sur place.

Faut-il un âge minimum pour accéder à l’expérience Friends, l’exposition est-elle tout public ?

L’exposition sera effectivement tout public et donc avec sans âge minimum requis.

L’entrée est gratuite jusqu’à 3 ans. Les moins de 16 ans devront effectuer la visite en compagnie d’un adulte.

L’exposition Friends est-elle accessible à tout le monde ?

L’accessibilité à expérience est adaptée aux PMR et aux personnes neuroatypiques.

FRIENDS et tous les personnages et éléments qui y sont associés sont des marques de commerce et © & MC de Warner Bros. Entertainment Inc. (s22)