Êtes-vous un aventurier avec un peu d’ambition ? Vous voyez-vous comme quelqu’un qui est à la fois axé sur les objectifs et sur les gens ? Aimez-vous rebondir d’une idée à l’autre lorsqu’elles vous stimulent ? Vous êtes amoureux des bonnes choses de la vie et vous vous efforcez de les vivre ? Si vous avez répondu oui à toutes ou à la majorité de ces questions, il y a de fortes chances que vous ayez un ennéagramme 7 aile 8. Nous vous appellerons simplement un 7w8.

Description détaillée de l’Ennéagramme 7w8

Pour chaque type d’ennéagramme, il existe deux types de chaque côté. Ces deux types sont des ailes. Ils influencent le comportement du type principal.

Selon leur force, leur influence peut être profonde ou minime. Cependant, une aile est toujours plus dominante que l’autre.

Pour le type 7, les deux ailes sont le type 6 et le type 8. 7w8 est le type ennéagramme où l’aile 8 est plus forte. Ce sont des personnes très positives qui sont toujours à la recherche d’une sorte de stimulation mentale.

Ainsi, les 7w8 rebondiront souvent d’idée en idée à la recherche de plus d’excitation ou de passion. En raison de leur aile 8, ils seront plus disciplinés et axés sur les objectifs.

Cette discipline leur permettra de réaliser certaines de leurs meilleures idées et d’éviter la procrastination. Les 7w8 ont du mal à se détendre. Ils sont assez agités et veulent toujours faire une sorte d’activité.

Pour cette raison, ils sont plus susceptibles d’avoir des problèmes de dépendance ou d’habitudes excessives. Les 7w8 ont beaucoup d’énergie et de charisme.

Lorsque cela est correctement canalisé, ils peuvent continuer à réaliser de grandes choses. Les 7w8 veulent découvrir ce que le monde a à offrir. Ils visent à rassembler les ressources nécessaires pour le faire en mettant en œuvre leurs objectifs à la perfection.

Dans l’ensemble, les 7w8 sont des personnes charmantes qui veulent vraiment s’amuser et réussir dans la vie.

Ennéagramme 7w8 en étapes

Alors que 7w8 ont tous des qualités générales, elles peuvent varier beaucoup. Cela dépend souvent de la force de leurs ailes.

Habituellement, la force de leurs ailes peut être divisée en forte, normale ou faible.

7w8 (Fort)

Cette variante de type présente des traits forts du type 8. Ainsi, ils seront plus motivés et axés sur les objectifs. Ils sont également plus susceptibles d’être disciplinés et moins dispersés.

Alors que les types 7 peuvent avoir des objectifs et des ambitions irréalistes, cette variante de type sera beaucoup plus pragmatique que votre type 7 habituel. Ils se confondent souvent avec les 8w7.

7w8 (Normale)

Cette variante de type montrera des traits modérés de leur aile. Ainsi, ils seront plus disciplinés qu’un type 7 typique. Cependant, les tendances du type 7 à agir par impulsion et à être imprudents seront toujours très présentes.

Ce type sera également assez entrepreneurial.

7w8 (Faible)

Cette variante de type ressemblera beaucoup au type de base 7. Ils seront plus impulsifs, téméraires et indisciplinés. Ils seront également beaucoup plus axés sur les gens et charmants.

En résumé, les forces et les faiblesses d’un noyau de type 7 seront pleinement exposées ici.

Quel est le désir central de l’Ennéagramme 7w8 ?

Le désir fondamental du 7w8 est d’être heureux et satisfait. Ainsi, ils planifient des idées et créent des objectifs pour répondre à ce désir. Selon la force de leurs ailes, ils pourraient avoir la discipline nécessaire pour atteindre la plupart de leurs objectifs.

Quelle est la peur fondamentale de l’Ennéagramme 7w8 ?

La peur centrale de l’ennéagramme 7w8 est d’être privé de bonheur. D’autres craintes peuvent inclure le fait d’avoir mal et de ne pas être en mesure de répondre à leurs besoins.

Pour conclure

Pour contrer ces peurs, les 7w8 pourraient travailler extrêmement dur pour joindre les deux bouts. Cependant, s’amuser et rechercher le plaisir seront toujours plus importants pour eux.