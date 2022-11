Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles deux acteurs peuvent coucher ensemble à l’écran. Ils peuvent essayer de créer une performance réaliste et crédible, ou utiliser la scène de sexe pour faire avancer l’intrigue ou le développement du personnage.

Cependant, il arrive que les acteurs couchent ensemble pour de vrai, sans aucune simulation. Voici 10 films dans lesquels les acteurs ont réellement couché ensemble.

The Brown Bunny

Ce film de 2003 a fait sensation à sa sortie, car il présente une scène de sexe graphique et non simulée entre Vincent Gallo et Chloe Sevigny. Les deux acteurs avaient apparemment des sentiments réels l’un pour l’autre à l’époque, ce qui rendait la scène d’autant plus intime surtout avec le scène de fellation du film.

Dernier tango à Paris

Ce drame de 1972 est célèbre pour sa scène controversée entre Marlon Brando et Maria Schneider. Cependant, beaucoup de gens ne savent pas que cette scène a été jouée sans doublure. Maria Schneider elle-même l’a confirmé peu avant sa mort en 2011. Il s’agit d’une scène assez rude ou Marlon Brando la force à un rapport avec du beurre, elle savait qu’il y aurait un rapport sexuel mais pas de cette nature, cela se voit à l’écran et se ressent.

Love

Ce drame français de 2015 raconte l’histoire de l’éveil sexuel d’un jeune homme au cours d’un été. Le film comporte plusieurs scènes de sexe non simulées, dont une entre l’acteur Gaspar Noé et l’actrice Aomi Muyock. Noé a déclaré qu’il voulait faire un film totalement honnête et réaliste, et qu’il avait donc décidé de tourner toutes les scènes de sexe, sans utiliser de doublures.

Nymphomaniac

Ce drame danois de 2013 est tristement célèbre pour ses scènes de sexe extrêmement explicites, dont certaines ont été réalisées sans doublure. La star du film, Shia LaBeouf, est même allé jusqu’à tourner lui-même certaines de ses propres scènes de sexe – ce qu’il a décrit plus tard comme « un baptême du feu »

Intimité

Ce drame britannique de 2001 raconte l’histoire d’un homme et d’une femme qui s’engagent dans une relation sexuelle anonyme pendant plusieurs mois. Le film comporte plusieurs scènes de sexe non simulées, dont la plupart ont été interprétées par les deux protagonistes eux-mêmes.

Mektoub, mon amour : intermezzo

Le film avait créé une vive polémique lors de sa présentation au Festival de Cannes en 2019. Lors de la projection à Cannes, de nombreux spectateurs avaient quitté la salle à cause de scènes extrêment crues. Film pornographie ? Non hypersexuel. Le long métrage contient une scène non simulée de cunnilingus qui dur quand même 13 minutes.

Réalisé par Abdellatif Kechiche le film n’est finalement pas sortie au cinéma. Cela n’est pas sans rappeler la Vie d’Adèle est les scènes de sexes crues du film, même si pour ce film il reste un doute sur la simulation et/ou la réalité de la non utilisation de doublure.

Antéchrist

Lars von Trier est un cinéaste danois connu pour les scènes explicites et graphiques de ses films. L’un de ces films est Antéchrist, qui met en vedette Charlotte Gainsbourg et Willem Dafoe. Le film raconte l’histoire d’un couple qui pleure la mort de son fils et qui lutte pour surmonter la douleur. Au milieu de toute cette agitation émotionnelle, une scène en particulier est devenue tristement célèbre : une scène de sexe intense et explicite.

Bien qu’il ait initialement reçu un visa d’exploitation, le film a ensuite été interdit en France après que plusieurs associations ont porté plainte. Cette interdiction a ensuite été annulée par un tribunal français. Cependant, la scène reste très controversée et polarisée. Certains affirment qu’elle est tout simplement gratuite et n’a aucune utilité, tandis que d’autres prétendent qu’elle est essentielle à l’intrigue et qu’elle contribue à transmettre l’état émotionnel des personnages.

9 Songs

La pornographie au cinéma existe depuis la fin du XIXe siècle, mais elle n’a jamais vraiment été acceptée par la société. En fait, elle est souvent considérée comme un sujet tabou, et de nombreuses personnes se sentent mal à l’aise lorsqu’elles en discutent ou la regardent. Cependant, il existe un certain nombre de films qui contiennent des scènes explicites de sexe et de pornographie, et ces films suscitent souvent une grande controverse.

L’un de ces films est 9 Songs, sorti en 2005. Le film raconte l’histoire d’un couple qui assiste à des concerts de groupes de rock et qui fait l’amour après. Les scènes de sexe dans le film ne sont pas simulées – elles ont été réellement filmées avec les acteurs Kieran O’Brien et Margo Stilley. Pour cette raison, 9 Songs n’a pas été autorisé à être projeté dans certains cinémas grand public dans de nombreux pays.

Cependant, le film a été salué par la critique, et certains ont fait valoir qu’il ne s’agissait pas simplement d’un film pornographique, mais plutôt d’un examen des relations humaines. Quelle que soit l’opinion de chacun sur 9 Songs, il est clair que les scènes explicites de sexe et de pornographie en ont fait l’un des films les plus controversés de ces dernières années.

Caligula

Sorti en 1979, Caligula est un film de drame historique comportant des scènes érotiques explicites. Il est considéré comme un film classique et n’est généralement pas classé comme un film porno, grâce à sa célèbre distribution qui comprend Malcolm McDowell, Peter O’Toole et Helen Mirren. Le film est réalisé par Tinto Brass, Giancarlo Lui et Bob Guccione et raconte l’histoire de l’empereur romain Caligula, avec des scènes explicites filmées par les Playmates de Playboy qui faisaient partie de la distribution.

Caligula est clairement un film érotique qui est historiquement fascinant qui n’est certainement pas pour les âmes sensibles. Il est acclamé comme un film classique malgré ses scènes de sexe graphiques, qui sont interprétées par certaines des plus belles femmes du monde. Si vous recherchez un film torride avec un peu d’histoire, alors Caligula vaut vraiment la peine d’être vu.

Eyes Wide Shut

Ce drame de 1999 met en scène Tom Cruise et Nicole Kidman dans le rôle d’un couple marié qui explore ses désirs sexuels. Le film comporte plusieurs scènes de sexe explicites, dont certaines auraient été réalisées sans double.

Cruise et Kidman étaient mariés au moment du tournage et n’ont pas eu de problème à faire leurs propres scènes d’amour.

Voilà donc 10 films dans lesquels les acteurs ont réellement couché ensemble, sans aucune simulation. Que vous souhaitiez en savoir plus sur ces films ou simplement voir des séquences NSFW brûlantes, j’espère que vous les découvrirez sous un angle différent en gardant en tête cela !

SexCrimes (pas totalement non simulé)

Dans ce thriller néo-noir de 1998, Matt Dillon, Denise Richards et Neve Campbell se livrent à une scène de sexe torride qui a apparemment été réalisée sans aucune doublure ou doublure corporelle. Les trois acteurs s’entendaient bien sur le plateau et ont décidé de se mettre bien avec de la tequila pour la scène. Finalement seule Denise Richards accepta d’être nue, en effet la carrière de Neve Campbell explosait elle refuse d’être nue dans cette scène. C’est donc un hors top mais quasiment donc on vous l’offre !

La Vie d’Adèle (doute sur la réalité de la non utilisation de doublure)

Le long métrage contient une scène non simulée de 8 minutes entres les deux actrices Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos.

Réalisé par Abdellatif Kechiche est encore le réalisateur ici de la Vie d’Adèle avec des scènes de sexes crues du film, même si pour ce film il reste un doute sur la simulation et/ou la réalité de la non utilisation de doublure il est même évoqué l’utilisation de prothèses de vagins ce qui semble dingue non ?