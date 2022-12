Le 5 février est la Journée Mondiale du Nutella. En Italie, en France et dans d’autres pays, c’est un jour de fête pour les amateurs de cette célèbre pâte à tartiner au goût de noisette. La Journée Mondiale du Nutella a été créée en 2007 par Ferrero, le fabricant de la pâte à tartiner, pour célébrer son 50ème anniversaire.

Histoire du Nutella

Le Nutella a été inventé en Italie en 1964 par Michele Ferrero. Il était alors le premier à fabriquer une pâte à tartiner à base de noisettes. La recette du Nutella a ensuite été améliorée par son fils Pietro, qui a ajouté du cacao en poudre pour rendre le goût plus intense.

Le Nutella est maintenant produit dans plusieurs pays du monde, mais l’Italie reste le principal marché, avec une consommation moyenne de 8 kg par personne et par an. En France, la consommation est un peu moins élevée, avec une moyenne de 6 kg par personne et par an.

Le Nutella est souvent consommé au petit-déjeuner, sur du pain ou des crêpes, mais il peut aussi être utilisé comme ingrédient dans de nombreuses recettes, desserts ou plats salés.

Ingrédients du Nutella

Le Nutella est composé de trois ingrédients principaux : le cacao, le lait en poudre et l’huile de palme.

Le cacao provient des fèves de cacao, qui sont broyées pour obtenir un liquide appelé « masse de cacao ». Cette masse est ensuite chauffée et pressée pour séparer l’huile de cacao des solides. Les solides du cacao sont ensuite broyés pour obtenir du cacao en poudre.

Le lait en poudre est ajouté pour donner au Nutella son goût caractéristique et onctueux. L’huile de palme est utilisée pour donner au Nutella sa texture onctueuse et pour prolonger sa durée de vie. Le sucre est ajouté pour équilibrer le goût du cacao et du lait en poudre. Le vanille est ajoutée pour parfumer le mélange.

Le Nutella contient également des émulsifiants, qui permettent de maintenir les différents ingrédients en suspension dans le produit. Les émulsifiants utilisés dans le Nutella sont le lecithine de soja et le polyglycerol polyricinoleate (PGPR).

Le PGPR est un émulsifiant fabriqué à partir d’huile de ricin et de polyglycérol. Il est utilisé dans le Nutella en raison de sa capacité à réduire la viscosité du produit, ce qui permet une texture plus onctueuse. Le PGPR est considéré comme un ingrédient sûr par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).

La lécithine de soja est un émulsifiant naturel fabriqué à partir de graines de soja. Elle permet aux différents ingrédients du Nutella de se mélanger uniformément et elle prolonge également la durée de vie du produit.

Enfin, le acide citrique est ajouté comme conservateur. Il permet au Nutella de se conserver plus longtemps en empêchant la formation de moisissures.

Bienfaits du Nutella

Le Nutella est une pâte à tartiner composée de noisettes, de cacao et de lait. Elle a été inventée en Italie dans les années 1940 par Pietro Ferrero. Le Nutella est aujourd’hui commercialisé dans plus de 160 pays et consommé par des millions de personnes dans le monde entier.

Le Nutella est une source de plaisir, mais c’est aussi un aliment nutritif. Les noisettes et le cacao contenus dans le Nutella sont riches en vitamines et en minéraux. En outre, le lait utilisé dans sa fabrication apporte calcium et protéines. Le Nutella peut donc être consommé au petit-déjeuner ou en collation sans culpabilité en le consommant avec modération !

Alors que de nombreux aliments sucrés contiennent beaucoup de sucre ajouté, le Nutella ne contient que du sucre naturel. De plus, grâce à sa haute teneur en fibres, le Nutella est bon pour réguler le transit intestinal.

Enfin, le goût unique du Nutella est un véritable régal pour les papilles ! C’est une pâte à tartiner délicieuse qui se marie parfaitement avec du pain, des crêpes ou des biscuits. Le Nutella peut également être utilisé comme ingrédient dans de nombreuses recettes, comme les gâteaux ou les desserts.

Aujourd’hui, la Journée mondiale du Nutella, c’est l’occasion de redécouvrir les bienfaits de cet aliment délicieux et sain !

Recettes au Nutella

Tarte au Nutella

Ingrédients

– 1 pâte brisée

– 200 g de Nutella

– 2 oeufs

– 100 g de sucre en poudre

– 100 g de crème fraîche épaisse

Préparation

Préchauffez le four à 200°C (thermostat 6-7).

Abaissez la pâte brisée et foncez-en un moule à tarte.

Piquez le fond avec une fourchette.

Faites cuire la pâte 10 minutes à blanc.

Dans un saladier, mélangez le Nutella, les oeufs, le sucre et la crème fraîche.

Versez cette préparation sur la pâte brisée cuite à blanc.

Enfournez pour 20 minutes.

Laissez refroidir avant de déguster.

Gaufres au Nutella

Ingrédients

– 250 g de farine

– 1 sachet de levure chimique

– 50 g de sucre en poudre

– 1/2 litre de lait entier

– 2 oeufs entiers + 2 jaunes d’oeufs

– 100 g de beurre demi-sel fondu + un peu pour les moules à gaufres

– 1 pot de Nutella (400 g)

Préparation

Préparez-vous à vous régaler de ces délicieuses gaufres au Nutella !

Avec seulement quelques ingrédients simples et un peu de votre temps, vous allez obtenir des gaufres moelleuses et croustillantes qui raviront petits et grands

Commencez par tamiser 250 g de farine dans un saladier. Ajoutez ensuite 1 sachet de levure chimique et 50 g de sucre en poudre. Battez 2 oeufs entiers avec 2 jaunes d’oeufs jusqu’à ce que le mélange soit crémeux puis versez-le dans le saladier

Versez 1/2 litre de lait entier et mélangez bien tous les ingrédients pour obtenir une pâte homogène. Ajoutez 100 g de beurre demi-sel fondu à la préparation puis mélangez à nouveau

Préchauffez votre appareil à gaufre. Si vous n’en avez pas, enduisez les moules d’un peu de beurre fondu puis faites cuire les gaufres sur une poêle chaude. Remplissez ensuite chaque alvéole du moule aux 3/4 avec la préparation, fermez le couvercle et laissez cuire pendant quelques minutes

Lorsque les gaufres sont bien dorées, démoulez-les sur une grille pour qu’elles refroidissent avant dégustation. Pour le dressage, tartinez chaque gaufre avec du Nutella (1 pot) à l’aide d’une spatule puis servez ! Vos invités seront sûrs d’apprécier cette recette originale et très simple à réaliser !

Découvrir le Nutella

Le Nutella est une pâte à tartiner au cacao et aux noisettes, créée en Italie dans les années 1940. Sa recette originale est un secret bien gardé, mais on sait que seuls les meilleurs ingrédients sont utilisés pour son élaboration. Le cacao provient du Ghana, les noisettes du Pérou, et le sucre de betteraves est produit en France.

Le Nutella est une pâte à tartiner onctueuse et savoureuse, qui se déguste aussi bien sur un morceau de pain que dans de nombreuses recettes gourmandes. Les amateurs de chocolat vont adorer sa douceur et son goût unique.

Le 5 février est donc l’occasion de déguster le Nutella à l’heure du petit-déjeuner, du goûter ou tout simplement en tant que dessert ! Vous pouvez aussi profiter de cette journée pour découvrir les nombreuses recettes gourmandes qui sont réalisables avec ce délicieux produit.

