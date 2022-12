Le monde et nos objets du quotidien ne cessent d’évoluer. La technologie se développe si vite que l’on a parfois du mal à suivre. Et pourtant ! Certains objets rétro reviennent à la mode sans que l’on s’y attende. Dans cet article vous allez découvrir 5 d’entre eux qui ont repris leur place dans nos magasins alors qu’ils avaient parfois disparu depuis de nombreuses années.

5. Le rasoir de barbier

Le nombre de barbiers / coiffeurs témoigne parfaitement de cela ! Et oui, la barbe est revenue à la mode depuis plusieurs années. Un atout viril pour messieurs qui nécessite un entretien quotidien et des ajustements au rasoir constant. C’est dans cette optique que le coupe choux renaît de ses cendres pour envahir les trousses de toilette des hommes.

Cet ustensile composé d’une seule lame offre une précision inégalable en comparaison avec un rasoir habituel.

Un objet qui était incontournable il y a encore une cinquantaine d’années et qui à connu un oubli total, puis une vraie renaissance depuis ces 4 – 5 dernières années.

On ne va pas se le cacher, ça reste un poil dangereux. Cela nécessite un petit entraînement pour une bonne prise en main. Mais rassurez-vous, vous retrouverez une tonne de tutos sur youtube pour vous guider.

Une tendance qui continue de grossir puisque les grandes surfaces se mettent elles aussi à commercialiser cet objet. On peut dire que le coupe choux à repris du poil de la bête !

4. Le Polaroide

Voici un objet qui va rappeler des souvenirs aux plus âgés. Avant que les Smartphones puissent prendre des photos et avant les appareils photos numériques, il y avait le Polaroid.

Si vous faites partie de la nouvelle génération et que vous n’avez jamais entendu parler de cet objet, il s’agit simplement d’un appareil photo qui imprime les photographies depuis le même appareil. Une sorte de 2 en 1 (Pratique à une époque ou il fallait attendre de faire développer ses photos). Cette antiquité s’est modernisée et offre à présent une impression de grande qualité. Le charme de ces photos et la surprise avant de découvrir le résultat restent complets !

C’est une manière originale de garder des souvenirs et de compléter la décoration d’un bureau ou de votre frigo.

3. La Boîte à Musique

Place à l’un des instruments de musique le plus étonnant et préféré des enfants. Vous en avez sans doute croisé dans les brocantes ou chez vos grands-parents. Mais plus récemment, l’objet vintage connaît un grand rebond.

En effet, la boîte à musique traverse les générations et revient aujourd’hui avec des musiques d’actualités.

En passant par “La casa de Papel”, “Harry Potter”, “Jurassic Park” ou par des classiques comme “La Vie en Rose” ou le titre “Imagine” de john Lennon, ce petit objet n’a pas fini de nous surprendre.

Le plus fou, c’est que la confection des boîtes à musiques à manivelle n’a pas changé depuis toutes ces années. C’est toujours le même mécanisme et le même style de fabrication depuis plus de 100 ans.

Un objet fascinant et une idée de cadeau super originale !

2. Le Disque vinyle

Il s’agit là d’un objet d’une ancienne époque qu’on pensait enterrer à tout jamais. Mais non ! L’irréductible vinyle pour tourne disque résiste encore et toujours à la technologie. Les 45 et les 33 tours sont bel et bien de retour et redeviennent même tendance.

Les fabricants et les grands distributeurs de disques comme la Fnac commercialisent des vinyles et voient même leurs ventes augmenter. Au même titre que les tournes disques. Vous pouvez à présent trouver un grand choix de vinyle avec des musiques d’artistes récents.

Pourquoi cette tendance ? Si vous vous posez cette question, c’est certainement parce que vous n’avez jamais écouté le son d’un vinyle !

1. La machine à écrire

Difficile de deviner la raison du retour des machines à écrire mais cet objet est l’un des plus chinés par les collectionneurs. À tel point que certaines entreprises ont relancé leur fabrication et leur commercialisation.

Alors que certains voient ça comme un objet de décoration vintage, d’autres le voient comme un outil réellement utile.

Est-ce pour le bruit des touches sur le clavier ? Qui est, on se l’avoue, assez satisfaisant. Où pour le fameux “Cling” à chaque fin de ligne ? On se le demande !

Ce qui est sûr, ce n’est pas pour une question pratique. Entre l’encre, les feuilles à remplacer et l’impossibilité de supprimer en cas d’erreur, on est loin d’un objet adapté à notre quotidien. Mais ça n’en reste pas moins un objet super cool qui fera sensation dans une déco vintage !