Il est intéressant de noter que chacune de ces excuses ne semble pas plus raisonnable que de dire simplement « Je n’ai pas envie d’y aller aujourd’hui » ?

5. « Tu ne peux pas me laisser prendre ma journée ? Il y a une nouvelle série Disney + ».

3. « J’attends que mon DVD de Star Wars The Force Awakens arrive par la poste ce matin. »

1. « Je voulais regarder le nouveau film Avengers (ou tout autre film) et je n’ai pas entendu mon réveil. »

Si vous cherchez une bonne excuse pour éviter d’aller au travail, vous pourriez essayer de rechercher des informations sur les films. Selon Google Trends, les recherches liées aux films ont augmenté de manière significative au cours des deux dernières années les gens cherchant des moyens d’éviter d’aller au bureau et beaucoup d’excuses sont folles et liées au cinéma , vous n’avez pas de honte !

La meilleure solution consiste généralement à être honnête avec votre patron et à lui expliquer ce qui se passe. Si vous avez une raison légitime d’avoir besoin d’un congé, il sera peut-être disposé à travailler avec vous sur le sujet. En revanche, si vous essayez simplement de vous absenter du travail, votre patron sera probablement moins indulgent.

Selon Google, la meilleure excuse pour ne pas aller au travail est que votre animal de compagnie est mort. C’était le sujet le plus tendance pour les personnes cherchant des excuses pour ne pas aller au travail ces dernières années. Parmi les autres raisons populaires figurent un accident de voiture, un membre de la famille malade et le mauvais temps.

11. Quelqu’un de votre bureau s’est porté malade et vous êtes aussi malade maintenant.

10. Le train était en retard et j’ai raté la correspondance.

9. Le bus est tombé en panne et j’ai raté mon arrêt.

8. Je me suis tordu la cheville en promenant le chien.

7. Mon chien est tombé malade et a dû être emmené chez le vétérinaire. Variante J’ai dû rester à la maison parce que mon chien était malade.

6. Un arbre est tombé sur ma maison pendant la tempête et a coupé le courant.

5. Il y avait une énorme tempête de neige et toutes les routes étaient fermées.

4. Je me suis réveillé tard et je n’avais aucun moyen d’arriver à l’heure au travail. variante J’ai accidentellement trop dormi.

3. Je me suis réveillée avec un problème d’estomac. Variante Je ne me sentais pas bien, alors je suis resté au lit.

1. J’ai fait un rêve dans lequel mon patron était un serpent géant, et quand je suis arrivée au travail, il m’a attaquée. J’étais tellement traumatisée que je n’ai pas pu y retourner.

En effet, le nombre total de recherches Google pour rester à la maison et ne pas aller travaillée a dépassé les 2 millions, soit une hausse de 630 % par rapport à 2018, où le nombre d’occurrences est de plus de 300 000. Une tendance en hausse partout dans le monde.

L’entreprise a examiné les données de recherche Google et le trafic à travers 10 des termes de recherche les plus populaires sur le sujet avec toutes les variantes des « excuses plausibles pour ne pas aller travailler ».

L »entreprise américaine de placement Frank Recruitment Group explique dans une étude qui a duré 2 ans que les recherches pour éviter d’aller au boulot explosent sur Google avec la recherche « Meilleure excuse pour ne pas aller travailler » qui augmenté de plus de 630% en lien avec la grande démission que traverse les Etats-Unis et le monde.

– Il existe un top des excuses les plus courantes pour ne pas aller travailler mais découvrez le top 13 des excuses les plus folles pour éviter le boulot en 2022.

– Les termes de recherche les plus populaires liés à ce sujet incluent « excuses plausibles pour ne pas aller au travail »

– Cela est probablement dû au fait que les gens ne veulent pas retourner au bureau après avoir expérimenté les joies du télétravail avec le COVID et la grande démission.

