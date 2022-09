Après une longue semaine, ce n’est rien d’autre qu’un pur luxe que de se programmer et de s’offrir un massage relaxant. La sensation de voir fondre vos muscles tendus et surmenés n’a pas de prix.

Si un massage peut être un pur plaisir, il peut aussi donner à votre santé et à votre bien-être général le coup de pouce dont vous avez besoin. Le massage chez Lumineuse Évasion peut soulager de nombreux maux, de la douleur physique au stress et à l’anxiété.

5 avantages du massage que vous devez connaître

Amélioration de la circulation sanguine

Les bienfaits du massage ne doivent jamais être sous-estimés. L’amélioration de la circulation n’est qu’une partie de ce qui se produit dans le corps lorsqu’on reçoit régulièrement des séances de massage. Une bonne circulation apporte aux muscles endommagés, raides ou tendus l’apport sanguin dont ils ont désespérément besoin pour favoriser la guérison. Pendant un massage, votre circulation est améliorée par la manipulation physique des tissus mous, ainsi que par les substances chimiques qui sont libérées en réponse à la relaxation de votre corps.

Il détend et favorise la réduction du stress

Lorsque le corps est tendu et stressé, il produit un niveau malsain de cortisol, l’hormone du stress. Un taux élevé de cortisol peut contribuer à la prise de poids, à l’insomnie, aux maux de tête et aux problèmes digestifs. L’un des nombreux avantages du massage est qu’il a été démontré qu’il diminue les niveaux de cortisol dans le corps et aide le corps à entrer dans un mode de récupération. Le massage peut également déclencher des sentiments durables de relaxation, de réduction du stress et d’amélioration de l’humeur.

Renforce le système immunitaire

Il n’est pas surprenant que les personnes soumises à des niveaux élevés de stress soient plus vulnérables aux maladies et aux blessures. Le stress est souvent associé à des troubles du sommeil et à une mauvaise alimentation, et l’impact de tout cela se répercute sur le système immunitaire de l’organisme. Sa capacité naturelle à se protéger contre les infections, les agents pathogènes et les bactéries est fortement réduite. Des études ont montré que des séances de massage régulières permettent non seulement de réduire le stress, mais aussi de renforcer le système immunitaire en augmentant le niveau d’activité des « cellules T tueuses » naturelles du corps, qui combattent les virus.

Soulagement de la douleur

L’une des principales raisons pour lesquelles les gens bénéficient d’un massage est le soulagement de la douleur. Le massage est un moyen naturel et non invasif de réduire la douleur due à un exercice excessif, à une maladie ou à une blessure. La tolérance à la douleur peut varier d’une personne à l’autre, mais il existe plusieurs types de techniques qui peuvent être utilisées afin de soulager diverses douleurs. Le massage permet de soulager la douleur par l’application d’une pression, la relaxation musculaire et l’augmentation de la circulation.

Améliorer la souplesse et la posture

Des séances de massage régulières peuvent faire des merveilles pour votre souplesse et votre posture. Le massage aide à détendre et à relaxer les muscles et soulage les points de pression, ce qui permet aux articulations d’avoir une plus grande amplitude de mouvement. Lorsque les points de pression sont soulagés, le corps peut alors se positionner correctement et développer une meilleure posture qui ne cause pas de douleur.