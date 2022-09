Céline Quatennens, l’épouse d’Adrien Quatennens, a déposé une main courante le 7 septembre au moment d’entamer une procédure de divorce.

En publiant un communiqué de presse aux médias le 13 septembre pour décrire le problème et demander aux médias de respecter leur vie privée, le couple a rendu cette information publique devançant ainsi la presse.

Sachant que le Canard Enchaîné avait écrit un article concernant cette main courante dans son édition de mercredi.

Céline et Adrien Quatennens, député LFI du Nord, ont donc prévu de s’exprimer rapidement en amont afin de faire taire les rumeurs.

Adrien Quatennens

Adrien Quatennens est un homme politique français qui est né le 23 mai 1990 à Lille.

Il est élu député dans la première circonscription du Nord lors des élections législatives de 2017 et réélu lors des élections de 2022.

Il s’agit de l’un des proches de Jean-Luc Mélenchon, il a été membre du Parti de gauche puis de La France insoumise. Il fait figure de la relève après l’élection présidentielle perdue de 2022 par LFI.

Connue pour son franc-parler et ses qualités de débateur cette histoire devrait créer des remous à LFI et dans le monde politique surtout après les affaires Coquerel et Bouhafs.

Céline et Adrien Quatennens expliquent la situation et font une mise au point

Céline et Adrien Quatennens ont décidé de faire un communiqué commun

Céline et Adrien Quatennens ont décidé de faire un communiqué commun en expliquant :

« comme des millions de français » (rappelons que seulement 130 000 procédures de divorce ont lieu en moyenne chaque année avec plus de 55% de divorce par consentement mutuel loin des millions) « nous vivons… une situation de divorce compliqué ».

« Suite à une dispute après avoir annoncé sa volonté de séparation Céline Quatennens a déposé une main courante » Elle aurait alors bien précisé aux policiers « qu’elle ne souhaitait ni porter plainte, ni qu’il y ait de suites judiciaires à cette main courante » alors pourquoi déposer une main courante ?

A priori pour « se prémunir en cas de litige autour de leur divorce » !

Et le couple de préciser que Céline Quatennens avait expressément exigé que « les informations ne se retrouvent pas dans la presse »

Le couple semble alors évoquer qu’il tombe des nues alors que « le parquet s’est saisi » tout en déplorant que « la main courante avait fuité jusque dans les salles de rédaction » ceci allant à l’encontre du souhait et même de l’exigence de Céline Quatennens.

Céline et Adrien Quatennens précise alors qu’ils souhaitent « protéger notre vie privée et celle de notre famille » et en demande « le respect pour retrouver le chemin de l’apaisement ».

Tout en ajoutant qu’ils se réservent le droit « d’attaquer quiconque le bafouera »

L’intervention de l’avocate Adrien Quatennens sur twitter

Sur Twitter, Jade Dousselin qui est l’avocate d’Adrien Quatennens déplore «qu’une main courante relevant de la vie privée de son couple ait pu faire l’objet d’une diffusion publique contre la volonté expresse et exprimée de son épouse auprès des autorités».

Sur Twitter, Jade Dousselin qui est l'avocate d'Adrien Quatennens déplore «qu'une main courante relevant de la vie privée de son couple ait pu faire l'objet d'une diffusion publique contre la volonté expresse et exprimée de son épouse auprès des autorités».

Et maintenant la suite pour Adrien Quatennens

Aucun démenti pourtant des faits dénoncés par le canard enchaîné ni par la voix de son avocate, ni par Adrien Quatennens lui-même.

Il faudra malgré tout à Adrien Quatennens, du fait de sa place à LFI (et la possibilité de prendre la suite de Jean-Luc Mélenchon), ainsi que sa place en tant que personnalité public de clarifier la situation.

Deux solutions seulement : les faits existent et il y avait lieu de déposer une main courante voire ou les faits évoqués n’existent pas et on ne peut pas donc pas préventivement « se prémunir en cas de litige » et déposer même une main courante sur des faits qui ne sont pas avérés.

D’autant qu’avec LFI il est depuis longtemps porteur de la cause de la défense des femmes victime de violences.