Les bougies gourmandes sont des créations authentiques et personnelles. Vous trouverez autant de style de bougie gourmande que de fabricants. C’est un art qui peut être inné ou qui s’acquiert avec du temps, beaucoup de travail et un zeste de folie. Les bougies les plus plébiscités sont celles qui vont vous transporter dans un univers de couleur et de parfums envoûtant.

Au cours de ce post, nous allons voir que les créations françaises sont très appréciées, le nombre d’exportation augmente de mois en mois. La bougie gourmande artisanale est une nouveauté en soi, et fait face à de nombreux concurrents directs et indirects. Nous allons également voir comment se défend t elle face à des plateformes de vente en ligne ou des géants qui sont déjà installés depuis des générations dans le domaine de la bougie.

La bougie gourmande made in france 🇫🇷

C’est l’argument par excellence que de nombreux fabricants sur l’hexagone mettent en avant sur leur vitrine physique ou virtuelle : Le Savoir Faire Français 🇫🇷. Comme un bon vin de poitou charente ou un délicieux fromage de savoie, la french touch est synonyme de qualité. On se réfère rapidement à des fabrications artisanales faites par de braves hommes et femmes de la région qui ont l’art et la manière de sublimer certains produits comme peu ne savent le faire. Vous trouverez ici comment est réalisé la fabrication de la bougie gourmande

Cette renommée n’est pas nouvelle, et les professionnels de vente de la bougie gourmande surfent sur cette vague traditionnelle. La tendance est aussi de plus en plus au retour aux sources dans notre façon de consommer.

Nous cherchons davantage à consommer via des circuits courts et d’une traçabilité sans faille. Les Étales des marchés font le plein car les productions sont locales et de qualités. Ces espaces dédiés à la vente locale permettent aussi, de rencontrer, d’échanger avec celui ou celle qui est à la manœuvre dans la fabrication, la plantation, ou la création des produits que nous allons consommer.

Le Made in France 🇫🇷 est un art de vivre qui s’étend au travers des générations. La bougie gourmande a ainsi de nombreux adeptes du consommer local. C’est une chance pour une bougie si récente et si fragile face aux géants industriels.

Les exportations de la bougie gourmande vont bon train

Comme dans chaque commerce, les premières commandes de bougie gourmande viennent de la famille proche et du bouche à oreille. Et puis au fur et à mesure, le marché local devient régional, puis national. La Maison Gourmande exporte aujourd’hui sa gamme de bougie gourmande artisanale, à l’année, vers les Etats-Unis, le Canada ou la Finlande.

Le pourcentage de vente à l’étranger s’accroît de jour en jour. C’est un constat, les bougies gourmandes françaises sont très réputées. Cela est dû au fabricants bien entendu mais aussi sans nul doute à la ville de Grasse qui demeure le ville Européenne des fragrances. De la petite boutique du coin qui propose une gamme de bougie gourmande, un stand de savons naturels et des huiles essentielles jusqu’au grand distributeur de fragrance, tous viennent remplir leur stock dans cette ville ancestrale.

Une concurrence asiatiques fortes

Les plateformes asiatiques, vont bon train, aliexpress, alibaba. Elles adoptent une politique de vente agressive pour offrir à leur client des volumes importants. Seul bémol, le temps de livraison et la standardisation des produits. N’avez vous pas l’impression que comme chaque année, nous retrouvons les mêmes décorations de Noël sur toutes les tables.

Vive la mondialisation 🙁

Chez La Maison Gourmande, nous souhaitons rester aux antipodes de ce marché de consommation et souhaitons proposer à nos clients, des produits uniques, gourmands et authentiques. Des bougies gourmandes artisanales que vous ne retrouverez nulle part ailleurs et qui surprendront vos convives et vos proches.

La bougie gourmande et les géants de l’industrie

La bougie gourmande est donc confrontée à une concurrence planétaire et historique. Elle doit faire sa place parmi d’innombrables bougies de toutes sortes et de toutes tailles : des bougies chauffe-plats aux bougies chics et nobles de chez Galerie LaFayette.

La bougie gourmande tire son épingle du jeu de par son originalité. En effet, en cherchant bien vous trouverez des bougies parfumées au citron dans toutes les boutiques de bougie artisanale, elles sont communes et plutôt classiques. La seule différence se fera dans le packaging, respectant ainsi le code couleur de la marque qui vend ladite bougie.

Dans l’achat d’une bougie gourmande, vous profiterez d’une authenticité merveilleuse. C’est tout de même extraordinaire de trouver dans une même boutique, deux bougies de même contenant, de même senteur doté d’un visuel unique. Cela nous rappel que la perfection se trouve dans l’imperfection.

La bougie gourmande n’est donc pas réellement en concurrence avec les gros du marché qui cherche profit et rentabilité. Les clients ne sont pas les mêmes, pour les uns c’est une question de prix, pour les autres c’est un acte citoyen, réfléchi. Les clients qui adhèrent aux bougies gourmandes artisanales achètent aussi un morceau d’histoire.

L’avenir des bougies gourmandes artisanales

Ainsi, nous pouvons aisément affirmer que la bougie gourmande à de très beaux jours devant elle. Son côté Frenchy est une arme fatale pour tous ceux qui y retrouvent des valeurs humaines de partage. Les chiffres parlent d’eux même, la bougie gourmande s’exporte de plus en plus. Le savoir-faire Français 🇫🇷 propulse des créations avant-gardistes sur les premiers plans de la scène internationale.

Le marché de la bougie gourmande ne cible pas les mêmes acheteurs que les grandes plateformes de vente en ligne ni les géants de l’industrie asiatique. Son impossible standardisation la rend réellement unique en son genre.

La bougie gourmande doit tout de même continuellement innover pour rester une création convoitée et estimée. Nous trouverons sur les étales des marchés de noël de 2022, de nouvelles arrivées: les bougies bijoux, ce sont des bougies parfumées ou non, avec comme agréable surprise, une fois la cire complètement fondue, de trouver un bijoux à l’intérieur. C’est un cadeau très plaisant et vraiment original à offrir à un proche ou à sa bien aimée.

Les bijoux sont souvent de première gamme, mais c’est toujours agréable de se voir offrir un cadeau dissimulé dans un autre cadeau. La Maison Gourmande, travaille en ce moment pour faire monter en gamme cette nouveauté 2022 et vous proposer des découvertes sensorielles encore plus envoûtantes et addictives.