L’année 2023 promet d’être un bon millésime après trois années de pandémie source de stress et de frustrations. Il s’agit donc d’une occasion en or pour repartir du bon pied et surtout au top physiquement. Toutefois, après autant de temps passé à éviter les salles de sport et à rester chez soi, il n’est pas évident de se reprendre en main sans un vrai coup de pouce. Ainsi, pour retrouver une plastique gracieuse à moindre effort, la chirurgie plastique est une alliée de taille. Medicalys vous invite donc à découvrir les opérations de chirurgie esthétique en Tunisie tendances en 2023 ! Grâce à ce petit guide de la chirurgie esthétique 2023, vous connaîtrez toutes les dernières opérations permettant de retrouver un physique de rêve.

Découvrez quelles opérations de chirurgie esthétique en 2023 seront tendances en fonction des zones du corps et du visage

En 2023, vous rêvez de prendre un nouveau départ et de mettre de côté tous vos complexes afin de croquer la vie à pleine dent. Malheureusement, cela peut être une tâche difficile voire impossible sans une aide extérieure. Afin de vous aider à concrétiser vos envies, Medicalys vous propose de vous dévoiler les opérations de chirurgie esthétique en 2023 tendances et efficaces pour retrouver un physique dont vous pourrez être fier. Découvrez vite les différentes opérations de chirurgie plastique les plus en vogue en fonction des différentes zones du corps. Suivez le guide !

Quelles opérations de chirurgie esthétique en 2023 pour corriger les cuisses ?

Les cuisses occupent une place prépondérante dans l’harmonie de la silhouette. Et pour cause, c’est elles qui contribuent en grande partie à la beauté des jambes. Malheureusement, particulièrement chez la femme, elles sont sujettes au stockage de graisses récalcitrantes et restent une zone fragile. Medicalys vous invite donc à découvrir toutes les opérations de chirurgie esthétique en 2023 qui permettent de les remodeler avec succès.

Chirurgie esthétique 2023 : la SmartLipo pour affiner les cuisses

Si après des mois passés à fuir la salle de sport et à boulotter chez vous, vos cuisses présentent des amas graisseux dont vous n’arrivez plus à vous débarrasser, sachez qu’il existe une solution de choix : une SmartLipo. Cette opération de chirurgie esthétique, qui incarne la dernière génération de SmartLipo, permet d’éliminer définitivement la graisse localisée dans les cuisses. Pour ce faire, cette technique repose sur une combinaison de la lipoaspiration à la technologie du laser. La micro-canule permettant d’aspirer la graisse est ainsi équipée d’une fibre laser qui fait fondre la graisse au contact de la peau. Grâce à ce duo de choc, la SmartLipo est moins invasive qu’une liposuccion classique (avec une réduction significative des risques de saignements) et permet de traiter des zones sensibles jusque-là difficilement prises en charge par son aîné, comme l’intérieur des cuisses.

Chirurgie esthétique 2023 : le J-Plasma Renuvion pour corriger le relâchement cutané de l’intérieur des cuisses

Vous avez profité des derniers mois pour affiner vos cuisses en perdant du poids mais, malgré vos efforts, ces dernières n’ont pas l’apparence espérée. Et pour cause, pour votre plus grand désarroi, un relâchement cutané léger à modéré subsiste au niveau de la face interne des cuisses. Jusque-là, ce type de problématique se traitait avec un lifting des cuisses. Toutefois, cette intervention était parfois jugée trop contraignante au regard du degré de ptôse constaté. Bonne nouvelle, aujourd’hui il existe une intervention aussi efficace que le lifting des cuisses et qui implique très peu de contraintes : le J-Plasma Renuvion. Grâce à cette opération de chirurgie esthétique en 2023, qui repose sur l’association du gaz Hélium à la radiofréquence afin de créer un choc thermique, la peau se rétracte visiblement et immédiatement après l’intervention. Le résultat du J-Plasma Renuvion est spectaculaire et cette intervention est d’autant plus plébiscitée qu’elle n’implique pas de cicatrices visibles et très peu de suites opératoires.

Quelles opérations de chirurgie esthétique en 2023 pour remodeler les fesses ?

En 2023, de jolies fesses aux courbes harmonieuses et au volume glamour sont un indéniable atout de séduction. Il s’agit toutefois d’une zone difficile à sculpter même en faisant de nombreux efforts sur le plan sportif et alimentaire. Alors, si vous souhaitez plus que tout arborer des fesses dignes de celles de Kim Kardashian, sachez qu’il existe une solution sûre et efficace : une opération de chirurgie esthétique en 2023. En effet, deux interventions permettent de remodeler avec succès le postérieur. Medicalys vous propose de vous les présenter.

Chirurgie esthétique 2023 : le lipofilling fessier pour améliorer les contours du postérieur

Vous rêvez d’augmenter modérément le volume de vos fesses et surtout de corriger leur contour ? Un lipofilling fessier est donc l’opération de chirurgie esthétique en 2023 qu’il vous faut ! Cette intervention de chirurgie esthétique qui repose sur le principe d’injections de graisse autologue, c’est-à-dire de graisse directement prélevée chez le patient, permet à ce dernier d’obtenir un postérieur au volume conforme à ses attentes et au galbe parfait. En effet, les injections offrent au chirurgien esthétique une grande précision permettant de corriger le moindre défaut.

Chirurgie esthétique 2023 : les implants de fesses pour augmenter le volume du postérieur

En 2023, vous rêvez d’arborer un postérieur aussi voluptueux que Nicki Minaj mais malgré d’innombrables heures passées à la salle de sport, vous êtes loin du compte. Les implants de fesses sont donc faits pour vous. Grâce à la riche offre de volume et de formes d’implants fessiers proposée, vous pourrez obtenir le postérieur de vos rêves en un clin d’œil. Il n’est donc pas étonnant que cette opération de chirurgie esthétique soit aussi tendance en 2023 !

Quelles opérations de chirurgie esthétique en 2023 pour améliorer l’apparence de la poitrine ?

Depuis des siècles, la poitrine est considérée comme un symbole de féminité. 2023 ne fait pas exception à la règle et, une fois encore, ce millésime met à l’honneur la poitrine. Alors, lorsqu’elle présente une anomalie ou est source de gêne, il est important de la corriger. Découvrez vite les opérations de chirurgie esthétique en 2023 qui permettent de lui offrir la splendeur qu’elle mérite.

Chirurgie esthétique 2023 : le lipofilling mammaire pour augmenter le volume de la poitrine

En 2023, les seins au galbe glamour sont toujours aussi en vogue. Toutefois, cette année, la tendance est au naturel, ce qui a permis au lipofilling mammaire de tirer son épingle du jeu. En effet, cette opération de chirurgie esthétique permet d’augmenter avec beaucoup de naturel le volume de la poitrine. Pour ce faire, exit les implants et bonjour les injections de graisse autologue. Résultat ? Grâce à cette opération de chirurgie esthétique en 2023, la patiente arbore une poitrine plus voluptueuse sans garder de cicatrices visibles de l’intervention et sans avoir à craindre une nouvelle intervention en vue d’un changement de prothèses. En outre, l’aspect de la poitrine, visuellement comme au toucher, est plus que naturel !

Chirurgie esthétique 2023 : le lifting des seins pour remonter la poitrine

De nos jours, pour qu’une poitrine soit considérée comme séduisante, les seins se doivent d’être fermes, hauts et fiers. Malheureusement, entre l’hérédité, l’âge, les variations de poids ou encore les grossesses, il s’agit d’une mission presque impossible à relever. C’est là que le lifting des seins intervient. Cette opération de chirurgie esthétique en 2023 permet de corriger avec la plus grande efficacité une ptôse mammaire et ce quel que soit son degré ou sa cause. Il s’agit donc de l’opération de référence pour redonner à la poitrine sa splendeur originelle.

Quelles opérations de chirurgie esthétique en 2023 pour améliorer l’apparence du visage ?

En 2023, vous rêvez de laisser derrière vous tous vos complexes et d’afficher le visage qui vous fait envie depuis toujours. Pour ce faire, vous souhaitez bénéficier d’une chirurgie du visage. Medicalys vous dévoile les deux opérations de chirurgie esthétique en 2023 les plus tendances !

Chirurgie esthétique 2023 : le lipofilling du visage

Avec le poids des années, votre visage porte les stigmates du temps passé et de la fatigue accumulée. Vos pommettes ont ainsi perdu de leur splendeur, des rides se sont formées, des cernes creusés et les contours de votre visage sont mal définis. En 2023, vous souhaitez donc faire peau neuve mais vous ne savez pas par où commercer ! L’opération de chirurgie esthétique faite pour vous est le lipofilling du visage. Cette intervention consiste en l’injection de graisse autologue dans les zones nécessitant un traitement afin de redéfinir les volumes du visage. Grâce à cette liposculpture du visage, vos rides seront ainsi comblées, vos cernes effacés et l’ovale de votre visage parfaitement défini. Vous bénéficierez donc d’un rajeunissement complet avec un minimum de contraintes post-opératoires.

Chirurgie esthétique 2023 ; la rhinoplastie ultrasonique

Vous avez toujours rêvé de refaire votre nez mais jusque-là vous hésitiez. Toutefois, pour vous, 2023 est l’année de tous les changements et vous avez décidé de vous jeter à l’eau. Vous avez bien fait car la chirurgie esthétique en 2023 a bien évolué. Vous pouvez dorénavant bénéficier d’une rhinoplastie ultrasonique, c’est-à-dire la version 3.0 de la rhinoplastie classique. Concrètement, à l’occasion d’une rhinoplastie ultrasonique, le chirurgien esthétique procède globalement de la même façon que pour la version originale de cette opération mais il utilise des outils ultrasoniques au lieu des instruments classiques. Grâce aux vibrations émises par ces derniers, la rhinoplastie est moins invasive, plus précise et le risque de fractures involontaires est nul. En outre, les suites opératoires sont plus légères et la convalescence plus courte. Ce sont d’ailleurs tous ces atouts qui ont permis à la rhinoplastie ultrasonique de s’imposer comme une des opérations phare de 2023.