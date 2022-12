Noël est une période de l’année magique pour les enfants comme pour les parents. Arbres de Noël, esprit festif, Père Noël et réunions de famille – c’est vraiment le moment le plus merveilleux de l’année. Pour les petites filles, c’est aussi le meilleur moment pour enfiler leur plus belle robe et faire la fête.

Si vous faites les magasins pour une petite princesse ce Noël, mais que vous ne savez pas trop quoi acheter, je vais vous aider dans votre choix. Dans cet article, les meilleurs conseils pour habiller vos petites filles à Noël sont détaillés.

C’est la saison des robes fabuleuses

Noël marque l’apogée de la saison des fêtes, alors quel meilleur moment pour habiller vos petites filles avec une belle robe neuve à l’apparence luxueuse ? Vous pourrez trouver en magasin, ou sur internet, toute une série de belles robes de Noël. Vous êtes sûr de trouver pour votre petit ange quelque chose de spécial à porter cette année.

Le velours est un tissu qui orne en permanence les défilés automne/hiver pour cette belle raison hivernale. Doux au toucher et visuellement luxueux, il est particulièrement spectaculaire dans un rouge vin profond ou une émeraude semblable à un bijou.

La dentelle délicate est un autre tissu merveilleux pour la saison des fêtes et fera en sorte que votre petite fille se sente comme l’ange de Noël.

N’ayez pas peur des volants, des bouffées, des mailles et de toutes les fioritures supplémentaires – quand il s’agit de robes de Noël – plus c’est mieux !

Inspirez-vous de la palette de couleurs saisonnières

Au moment de choisir la robe de votre petite fille, inspirez-vous des couleurs de saison à la mode. Après avoir sélectionné celle désirée, parcourez les rayons présentant les robes dans la teinte de votre choix.

Vous ne pouvez pas vous tromper avec une robe rouge canneberge à coordonner avec des accessoires représentant des baies rouges. Lumineuse et joyeuse, une robe rouge ajoutera une touche de couleur et de joie à vos célébrations festives. Ou rendez hommage à la richesse et à l’opulence de la saison avec une robe bordeaux profonde.

Le vert foncé ou l’émeraude sont d’autres couleurs saisonnières fabuleuses sur les petites filles – associez-les à un bandeau rouge, et pour une version élégante, à du houx et du lierre en serre-tête. Ou pour vraiment canaliser le look « ange au sommet de l’arbre », une robe blanche avec des garnitures dorées est un choix parfait.

Offrez à votre ange des accessoires étincelants

Qu’est-ce que le givre, les guirlandes, les guirlandes lumineuses et les ornements du sapin ont en commun ? Ils brillent tous, alors pourquoi pas votre petit ange ? C’est la saison pour briller et s’apprêter de manière festive. Quelques accessoires de saison feront scintiller vos petites filles comme l’ange au sommet du sapin. Des bracelets en perles sont un véritable trésor et le bijou parfait pour la saison. Avec une couleur majestueuse de nacre ivoire et une élastique confortable, ces bracelets ajouteront à coup sûr une touche de couture au look de Noël de petite fille.

Les pochettes ou paniers scintillants sont parfaits pour mettre de petits cadeaux ou des friandises sous le sapin de Noël et sont un ajout élégant à une belle robe. Conçues pour apporter un style luxueux à sa garde-robe, les pochettes kitsch, au précieux design en strass, brillent sous tous les angles. Les élastiques à cheveux sont un excellent moyen de garder les cheveux propres et bien rangés malgré toute l’excitation. Les serre-tête scintillants avec un ruban de velours fin finira merveilleusement ce look orné de bijoux.

Gardez votre petit ange confortable et au chaud

Pour beaucoup d’entre nous, qui avons des petits, le jour de Noël commence tôt. Avec toute l’excitation entourant la visite nocturne du Père Noël et les nombreux cadeaux qui attendent bien cachés, même les derniers lève-toi n’hésitent pas à sortir du lit pour découvrir ce qui les attend. Et une fois que les bas ont été pillés et que la pluie annuelle de papiers d’emballage s’est calmée, il reste encore une longue journée où occuper les enfants. Visites familiales, festins, cadeaux, chants – quelle que soit votre tradition, vous voulez vous assurer que vos petites princesses sont à l’aise toute la journée.

Certaines robes sont conçues avec à la fois style et confort. Choisissez celle de votre fille plutôt fabriquée à partir de tissus de haute qualité et ornées de détails artisanaux, elle se sentira comme une princesse toute la journée. Et côté pratique, n’oubliez pas qu’il fait froid en cette saison ! Le temps hivernal peut être magique pour les enfants, mais la boue et la neige endommagent les jolies petites robes et les chaussures délicates. Empêchez le gel de mordiller leur petit nez en investissant dans un manteau, une écharpe, des gants ou des mitaines bien chaudes. Et si vous vous dirigez vers la maison d’un ami ou de votre famille, emportez des bottes en caoutchouc de rechange ou des bottes bien fourrées.

