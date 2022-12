Petit conte du sapin de Noël

Il était une fois un bûcheron qui était marié à une jeune femme qu’il adorait. Comme il l’aimait énormément, il voulait lui faire plaisir en lui offrant de bonnes choses à manger et une maison toujours chaleureuse. Il passait donc beaucoup dans la forêt à couper du bois pour en vendre une partie. Il gardait le reste pour chauffer leur foyer dans leur belle cheminée en pierres.

Le soir de Noël, comme il rentrait chez lui très tard, à son habitude, il leva les yeux et vit un grand sapin magnifique, majestueux. Il prit des mesures pour savoir s’il pouvait le couper, mais il se rendit compte que, dans la nuit très noire il pouvait voir les étoiles et que leur lumière se reflétait directement sur ses branches.

Il fut fasciné par ce magnifique spectacle, ce qui le fit décider de deux choses :

il laisserait le vieux sapin là où il se trouvait,

la seconde qu’il devait montrer ce beau spectacle à son épouse.

Il a alors coupé un sapin plus petit, il le porta devant sa maison. Il alluma des petites bougies et les plaça sur ses branches, tout en faisant attention à ne pas mettre le feu à l’arbre. La femme du bûcheron, qui s’était mise à la fenêtre, vit l’arbre éclairé ainsi et l’admira pendant tellement de temps, qu’elle laissa brûler le rôti qu’elle avait mis au four.

A partir de ce jour, la femme du bûcheron désira faire illuminer son sapin pour chaque Noël.

Les voisins du couple, trouvant que ce spectacle était très beau à voir, l’imitèrent.

Cet usage s’est alors répandu et c’est pourquoi le sapin est devenu le plus beau des symboles de Noël.

