Petit conte de Noël

Noël qu’est-ce que c’est ?

Le petit Tom venait d’avoir cinq ans et montrait une très grande curiosité pour le monde qui l’entourait. Début décembre il a commencé à observer tout ce qui changeait autour de lui, les rues qui se remplissaient de couleurs vives, les chansons joyeuses qui résonnaient partout, les arbres ornés de toutes sortes de décorations, les publicités montrant des jouets, des bijoux, des parfums… Tout cela donnait lieu à une question que Tom a finalement décidé de poser à sa maman : « C’est quoi Noël ? »

« Noël c’est quelque chose que seuls les chanceux peuvent avoir. J’espère pouvoir te montrer un jour, mon fils. » Répondit sa maman avec de la tristesse.

Tom fut attristé par cette réponse et par la vue de l’expression de sa maman, mais il ne perdit pas espoir qu’un jour il aurait la chance de vivre Noël pour la première fois. Les jours ont passé et le petit Tom a continué à chercher des réponses à ce sujet sujet. Et, un matin, Noël est arrivé !

Le matin de Noël

Tom s’est levé tôt et a couru réveiller sa maman. Elle ouvrit les yeux avec difficulté et vit son enfant lui tendre une lettre écrite à la main avec une feuille de papier récupérée. Il en avait fait une belle carte, pleine de couleurs, de dessins et surtout avec un message plein d’espoir : « Tu me montres Noël tous les jours, car je me sens heureux quand je suis avec toi ».

La maman de Tom s’est mise à pleurer. Alors le petit garçon lui demanda : « Pourquoi pleures-tu, maman? »

« Parce que je ne connaissais pas ma chance jusqu’à ce que tu me la montres. » Répondit-elle en serrant fort son fils dans ses bras.

« C’est vrai, maman, Noël pour nous, c’est tous les jours ! »

L’amour est le meilleur cadeau

L’histoire de Noël du petit Tom nous rappelle que changer cette fête est possible, avec innocence et en reconnaissant ce qui est vraiment important. L’amour de sa mère était sans aucun doute le plus beau cadeau qu’il pouvait recevoir. Le petit, avec sa maman, nous rappelle que parfois nous pouvons perdre de vue les choses vraiment importantes et nous inquiéter de tout ce que nous ne pouvons pas donner aux autres, par manque d’argent ou parce que nous supposons que notre geste ne sera pas réciproque .

Ce faisant, il arrive que nous perdions de vue tout ce que nous avons déjà et recevons des autres. Il n’y a pas de personne plus riche que celle qui tire sa richesse des gens qu’elle aime et apprécie . Et tous, absolument tous, nous avons au moins une personne qui nous aime et que nous aimons.

Combien de jours avant le réveillon de Noël ?

Il reste 11 jours avant le soir de Noël, avant de se réunir avec tous les siens autour d’une belle table, avant d’échanger les cadeaux soigneusement choisis.