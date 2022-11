La Vraie histoire du Père Noël (partie 1)

Le Père Noël a une très longue histoire ancrée dans la tradition de Noël. Aujourd’hui on le représente comme un homme joyeux habillé de rouge apportant des jouets aux enfants sages la nuit de Noël. Mais son histoire remonte au 3ème siècle, lorsque l’histoire de Saint Nicolas a parcouru le monde et est devenu le Saint Patron des enfants. Voici l’histoire du Père Noël, depuis ses premières origines jusqu’aux Pères Noël des centres commerciaux que nous connaissons à présent, découvrez comment deux New-Yorkais, Clement Clark Moore et Thomas Nast, ont eu une influence primordiale sur le Père Noël que des millions d’enfants attendent avec impatience.

La Légende de Saint-Nicolas

La légende du Père Noël a commencé il y a des centaines d’années avec Saint-Nicolas. On pense que Saint-Nicolas est né aux alentours de 280 à Parara, près de Myra en Turquie. Il était très admiré pour sa grande piété et sa gentillesse. Saint-Nicolas est d’ailleurs devenu le personnage de nombreuses légendes. Il est dit qu’il a donné toute sa richesse, richesse qu’il avait reçue en héritage. Il parcourait la campagne pour aider les pauvres et les malades. L’histoire la plus connue de Saint-Nicolas est celle où il a sauvé trois pauvres sœurs qui étaient promises à la vente en esclavage par leur père. Pour qu’elles puissent se marier il leur fournit une dot.

Le 6 décembre fête de la Saint-Nicolas

Au cours des années qui suivirent la popularité de Nicolas a grandi et le fit protecteur des enfants et des marins. Il fut décidé de célébrer sa fête le 6 décembre, jour de sa mort. Ce jour fut considéré traditionnellement comme un jour de chance, on le choisissait pour faire de gros achats ou pour se marier. Au moment de la renaissance, Saint-Nicolas était le saint le plus populaire d’Europe. Même après la Réforme Protestante, alors que la vénération des Saints été découragée, la réputation de Saint-Nicolas a persisté, tout particulièrement en Hollande.

Saint-Nicolas arrive à New York

Saint-Nicolas fait son apparition aux Etats-Unis entre le 17ème et le 18ème siècle, amené par des immigrés européens. Aux mois de décembre 1773 et 1774, un journal new-yorkais rapporta que des groupes de familles hollandaises s’étaient réunis pour honorer l’anniversaire de la mort de Saint-Nicolas.

Le Père Noël fait son apparition

Le nom de Père Noël vient sans doute du surnom néerlandais de « Sinter Klaas », forme abrégée de « Sint Nikolaas » Saint-Nicolas en Néerlandais. En 1804, John Pintard, membre de la New York Historical Society, distribua des gravures sur bois de Saint-Nicolas lors de la réunion annuelle de la société. La gravure contient, en arrière-plan, des images du Père Noël, devenu image familière, des bas remplis de jouets et des fruits suspendus au-dessus d’une cheminée.

à suivre …

