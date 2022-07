Pour vos prochaines vacances loin du tumulte de la civilisation, pourquoi ne pas opter pour l’un des plus beaux villages de France, en plein cœur de l’Ardèche ? Vogüé est considéré à juste titre comme une destination touristique idéale pour découvrir l’hexagone sous un angle différent, tout en profitant d’un séjour au calme

Un petit tour d’horizon de Vogüé

Village très réputé en plein cœur de l’Ardèche, Vogüé est idéalement située à quelques minutes au sud d’Aubenas – considérée comme la capitale culturelle de l’Ardèche. Le village de Vogüé a la particularité d’être classé « Village de Caractère » et « Station Verte de Vacances ». Un bon point pour ce territoire qui bénéficie d’un patrimoine historique particulier, fait de petites rues entrecoupées d’arcades et de fortifications anciennes.

Si vous souhaitez vous ressourcer, le temps d’un week-end en Ardèche ou d’un séjour prolongé en région Auvergne Rhône-Alpes, Vogüé semble être la destination idéale. Optez dès maintenant pour un camping 3 étoiles au bord de la rivière, ou préférez une réservation de charme à proximité immédiate des grandes sites touristiques de l’Ardèche. Que vous veniez entre amis ou en famille, c’est vous qui décidez ce qui vous convient le mieux !

Les panoramas de Vogüé à voir absolument !

Quelle que soit votre nature profonde et vos envies de vacances, Vogüé semble vouloir y répondre point par point : les amoureux de patrimoine apprécieront de pouvoir compter sur les visites du Château des Marquis, et sur de longues promenades le long des ruelles conduisant aux fortifications. Les amoureux de panoramas d’exception trouveront également leur compte, en visant le vieux bourg enchâssé dans le calcaire de la falaise, et formant un amphithéâtre au bord des gorges.

Quelles activités prévoir à Vogüé ?

Bien évidemment, outre les splendides paysages naturels alentours, le patrimoine local vaut le coup d’œil ! Ainsi, si vous êtes amateur d’art et d’histoire, vous devriez commencer votre visite des lieux par le château de Vogüé, au bord de la rivière Ardèche, et situé à seulement 25 kms de la caverne du Pont d’Arc. Vous aurez ainsi l’opportunité de découvrir le cachot, la chapelle ou encore la salle des Etats de Vivarais. N’hésitez pas non plus à vous rendre dans le jardin suspendu de la marquise, au travers duquel vous obtiendrez une splendide vue sur le village et les monts ardéchois.

Le territoire de Vogüé est un lieu magique, qui vous fera remonter le temps et contribuera à votre dépaysement le plus total ! Louez dès maintenant votre emplacement de camping, ou ressourcez-vous auprès d’un gite d’exception en Ardèche le temps d’un week-end ou d’un séjour plus long. Vous ne le regretterez pas, que vous soyez amateur de belles pierres, ou même d’activités de plein-air !