Emmanuel Macron met en garde les Français contre la « fin de l’abondance » en France. Il estime que nous sommes au milieu d’une « grande bascule », et que nous devrons faire des « efforts » et des « sacrifices ».

Il prévoit une série de graves ralentissements économiques auxquels les Français devront faire face et « la fin de l’insouciance ».

L’insouciance est un état d’esprit caractérisé par la nonchalance, le manque de souci ou de préoccupation. C’est une attitude qui peut être considérée comme négative, car elle peut conduire à la désinvolture ou à l’irresponsabilité.

Pourtant, l’insouciance peut aussi être considérée comme une qualité positive, car elle peut refléter une confiance en soi et un optimisme quant à l’avenir.

Dans son discours, Emmanuel Macron a prévenu les Français que l’insouciance était en train de prendre fin. Il a déclaré que les Français devaient se préparer à des temps difficiles, car l’abondance qui a caractérisé les dernières décennies est en train de se tarir.

Les Français devraient donc se montrer unis et se préparer à des sacrifices mais de quoi ?

Il considère qu’avec les défis auxquels ils seront confrontés dans les années à venir qui seront plus nombreux et plus difficiles à surmonter il faut prendre conscience maintenant de ces changements et de cette insouciance à perdre.

Il a déclaré en somme que la France ne pourra pas affronter ces défis seule, et que les Français devront s’appuyer les uns sur les autres pour surmonter les difficultés.

Le Président alerte et même recadre ses ministres

Face à la guerre en Ukraine et la montée du populisme et des extrêmes et la grogne sociale le Président Emmanuel Macron alerte ses ministres :

Face à « la montée des régimes illibéraux » et « le renforcement des régimes autoritaires » il faut plus de « sérieux » et de « la crédibilité » et ne surtout pas céder à la simplicité de la « démagogie ».

Il est facile de promettre tout et n’importe quoi, parfois de dire tout et n’importe quoi. Ne cédons pas à ces tentations, c’est celle de la démagogie. Elles fleurissent dans toutes les démocraties aujourd’hui, dans un monde complexe qui fait peur. J’attends du gouvernement le respect de la parole donnée et des engagements que nous avons pris à l’égard de la nation. Ce que je souhaite que nous puissions faire dans les prochaines semaines et les prochains mois, c’est de réaffirmer une unité très forte du gouvernement, des forces de la majorité autour d’un cap qui nous permettra de consolider notre souveraineté, notre indépendance française et européenne !

Emmanuel Macron prévient également les Français de « la fin de l’abondance »

Emmanuel Macron a prévenu les Français que « la fin de l’abondance » était arrivée lors d’un discours prononcé avant le conseil des ministres du 24 août 2022.

Le président de la République a appelé les Français à se préparer à des choix douloureux et à des « sacrifices », notamment en matière de dépenses publiques.

De plus, Emmanuel Macron a annoncé que la France allait devoir réduire sa consommation d’énergie.

Enfin, le président de la République a appelé les Français à se mobiliser pour lutter contre le réchauffement climatique.

Le président évoque donc finalement une forme de sobriété car avec la fin d’abondance : « des produits de technologie » il faudra faire face et êtres unis.

Emmanuel Macron et la « fin du quoi qu’il en coûte ! »

Emmanuel Macron a averti les Français que la « la fin de l’abondance » et « l’insouciance » approchait. Il a déclaré que nous étions au milieu d’un « grande bascule » et que nous devions nous attendre à davantage d’ « efforts » et des « sacrifices ».

L’économie est en plein marasme et l’inflation (fausse inflation) est en hausse il sonne donc la fin « des liquidités sans coût » et prépare la fin du fameux « quoi qu’il en coûte »

Un message du Président mal compris ? Vraiment ?

Le message passe mal et surtout le terme d’abondance qui met en exergue la souffrance de millions de nos concitoyens, se terme ne sonne que trop fort et paraît en décalage pour certains comme Philippe Martinez :

C’est un message décalé. Quand on parle de fin de l’abondance, je pense aux millions de chômeurs, aux millions de précaires.

Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT.

Il sera rapidement rappelé le lendemain que le Président parlait à ce moment bien entendu de l’abondance en terme énergétique et des sacrifices à venir à ce sujet…

Pas convaincus ? Nous non plus et le Président qui alerte sur le fait de faire attention à « parfois de dire tout et n’importe quoi. Ne cédons pas à ces tentations, c’est celle de la démagogie » aura donc oublié rapidement sa demande à ses ministres en lançant quelques petites phrases évocatrices et sans discernement !

Le Président Emmanuel Macron se trompe et aurait dû être moins excessif et donner une vision d’espoir

La forme est plus que maladroite et les formules sont plus qu’excessives surtout après les mouvements sociaux, la crise du covid, la guerre en Ukraine, les changements climatiques et la sécheresse, ainsi que la crise économique et énergétique qui se profile surement.

D’autant plus qu’il s’adresse autant à ses ministres qu’aux Français comme s’il faisait la leçon une fois de plus à des enfants.

Il veut se donner une nouvelle fois une image très héroïque car il a cette vision idéalisée de sa fonction alors qu’il devrait prendre du recul et éviter d’être trop apparent en cette rentrée scolaire qui s’annonce chaotique.

FAQ

Question : Emmanuel Macron a-t-il prévenu les Français de la fin de l’abondance ?

Oui, Emmanuel Macron a prévenu les Français de la fin de l’abondance. Il a déclaré :

« Le moment que nous vivons peut sembler être structuré par une série de crises graves (…) et il se pourrait que d’aucuns voient notre destin comme étant perpétuellement de gérer les crises ou des urgences. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l’ordre d’une grande bascule ou d’un grand bouleversement »

Question : Pourquoi Emmanuel Macron prévient-il les Français de la fin de l’abondance ?

Emmanuel Macron prévient les Français de la fin de l’abondance car l’économie mondiale est en train de changer. Les pays émergents comme la Chine et l’Inde connaissent une croissance économique rapide, ce qui entraîne une hausse des prix des matières premières, et la crise avec l’Ukraine n’arrange rien à tout cela.

Question : Quelles conséquences la fin de l’abondance aura-t-elle sur les Français ?

La fin de l’abondance aura des conséquences négatives sur les Français. En effet, une hausse des prix des matières premières entraînera une hausse des prix des produits manufacturés, et une crise énergétique et économique intense est à prévoir.

Question : Quelles mesures Emmanuel Macron compte-t-il mettre en place pour faire face à la fin de l’abondance ?

Emmanuel Macron compte mettre en place plusieurs mesures pour faire face à la fin de l’abondance. Tout d’abord, il souhaite réduire la dépendance de la France à l’égard des importations. En effet, la France importe beaucoup de produits manufacturés, notamment des équipements électroniques. Emmanuel Macron souhaite donc favoriser l’industrie française afin qu’elle soit capable de produire elle-même ces produits. Et surtout il souhaite remplir les stocks (plein à 90%) afin d’affronter l’hiver sans, ou avec pas trop, de coupures d’électricité.

Question : Emmanuel Macron a-t-il prévenu les Français de l’insouciance ?

Oui, Emmanuel Macron a prévenu les Français de l’insouciance. En effet, il a déclaré que les Français devaient se préparer à une période difficile, car l’économie mondiale était en train de changer. Et depuis la guerre en Ukraine le monde est chaotique et la démocratie est menacée en permanence, il faudra donc rester unis.