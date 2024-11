Les petites lampes de poche abondent de nos jours, surtout à l’ère des sacs EDC (Everyday Carry). Beaucoup de ces torches ont une conception robuste avec des LED lumineuses, et la plupart utilisent des piles rechargeables pour plus de commodité. Bien entendu, cela implique d’avoir toujours un chargeur à portée de main, ce qui nécessite de transporter un appareil séparé dans la trousse.

Cet outil EDC s’inspire du design des écouteurs sans fil, désormais omniprésents, et propose un étui de transport pour la torche LED qui fait également office de chargeur. Mieux encore, vous pouvez utiliser la torche lorsqu’elle se trouve dans l’étui, ce qui vous évite d’avoir à manipuler deux appareils distincts lorsque vous êtes pressé.

Concepteur : Olight

La torche Olight Baton 4 LED a l’air plutôt ordinaire. Elle possède un petit corps cylindrique typique des petites torches, mais affiche une luminosité de 1 300 lumens et une portée de 170 mètres. Elle dispose de petits indicateurs LED pour le niveau de luminosité et la charge restante de la batterie, mais c’est à peu près tout ce qui concerne la torche elle-même.

Cependant, la véritable vedette de la Baton 4 Premium Edition est son étui de chargement de 5 000 mAh. Il est conçu de manière à pouvoir être ouvert et fermé d’une seule main. Vous pouvez facilement insérer n’importe quelle torche Olight compatible pour la charger, mais il y a une caractéristique spéciale lorsqu’elle est utilisée avec les torches Baton 4 ou Baton 3. Il suffit d’ouvrir le couvercle pour qu’elle se charge. Il suffit d’ouvrir le couvercle et d’appuyer sur le bouton latéral pour allumer la torche lorsqu’elle se trouve à l’intérieur de l’étui, ce qui vous évite de perdre du temps à la sortir et à la remettre en place.

L’étui est doté d’une double fonction de chargement. Vous pouvez charger la torche à l’intérieur ou charger un téléphone comme une banque d’énergie. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de transporter un chargeur séparé pour la torche et le téléphone, car l’étui peut faire les deux. Cela peut sembler un détail mineur, mais pour les personnes qui se trouvent toujours dans l’obscurité à l’extérieur, intentionnellement ou non, il peut s’agir d’une caractéristique essentielle pour gagner de l’espace et faire de la place pour plus de choses dans leurs sacs EDC.

