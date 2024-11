“Tout ce qui est vieux est à nouveau neuf” ; est un adage auquel nous n’échapperons probablement jamais. La façon dont nous écoutons la musique évolue sans cesse, mais nous semblons toujours avoir un certain penchant pour le vieux, comme le vinyle, les CD et, oui, même les cassettes. La musique en streaming sur nos appareils mobiles est la plus pratique, mais il y a une certaine nostalgie attachée au « vintage » que nous aimons. Et, bien sûr, la qualité de la musique est très différente de la musique compressée que nous avons aujourd’hui.

Nom du créateur : Love Hulten

Ce designer appartient clairement à la génération qui aimait encore écouter de la musique sur des cassettes, car le composant principal de cet appareil est son vieux Sony Walkman WM-EX655. Et il possède encore une collection de cassettes, ce qui nous permet de dire que c’est un collectionneur sérieux. Ce qu’il a mis au point est tout droit sorti d’un film de science-fiction des années 1960. Mais au lieu de l’utiliser pour des expériences, il s’en sert comme il était prévu à l’origine : pour jouer de la musique douce, douce.

Il a conçu un lecteur de cassettes et une unité de stockage pour les boîtes de cassettes colorées. Il intègre également deux haut-parleurs circulaires, des interrupteurs et des boutons avec diverses fonctions, comme la lecture, l’arrêt, l’avance, le retour en arrière, etc. Il est également doté d’un compteur d’ondes audio pour suivre la musique et même d’une fente pour placer la cassette de l’album en cours de lecture. Cet appareil, qui ressemble à un meuble, allie le design et la technologie pour vous offrir un équipement vraiment rétro qui remplit toujours sa fonction d’origine.

Bien sûr, il s’agit d’un appareil qu’il a fabriqué pour lui-même, car il collectionne et stocke des cassettes. Mais contrairement aux vinyles et aux CD, que l’on peut encore acheter dans de nombreux endroits, je ne connais pas beaucoup de magasins qui vendent encore des cassettes. La possibilité d’avoir une version commerciale de cet appareil est donc très faible.

