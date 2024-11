Si vous devez vous absenter de votre domicile ou de votre bureau pendant un certain temps, il est presque toujours nécessaire d’emporter une banque d’énergie. À moins que vous ne fassiez partie de ces personnes qui peuvent vivre sans regarder leur smartphone (ou que votre appareil dispose d’une grande quantité de batterie). Mais pour le reste d’entre nous, qui avons besoin de nos smartphones presque tout le temps, une banque d’alimentation est autant attachée à notre sac qu’à nos appareils. Nous ne pensons pas vraiment au design de nos power banks, mais certains concepteurs de produits le font.

Concepteur : Anil Ramesh, Arun Kumar, Joel D’silva (Analogy Design Studio)

Les membres d’Analog ont eu l’idée d’ajouter un peu plus de fonctionnalités au power bank et de le rendre plus facile à transporter pour les utilisateurs. Ils se sont concentrés sur la facilité d’utilisation, la portabilité et l’esthétique, ce dernier aspect n’étant pas vraiment pris en compte tant qu’il fait son travail. Mais comme nous sommes susceptibles de tenir les batteries à côté du téléphone, il est logique qu’elles soient plus belles et plus ergonomiques.

La banque d’énergie a un design allongé plutôt que la version normale en forme de brique que la plupart d’entre elles ont. Il ressemble en fait à un étui cosmétique et puisque c’est l’aspect qu’ils recherchent, ils y ont ajouté un aspect esthétique. Un miroir se trouve à l’intérieur du chargeur, ce qui lui confère une autre fonction que celle d’alimenter l’appareil.

Les power banks sont disponibles dans différentes couleurs pastel et, grâce à la fonction miroir ajoutée, ils pourraient plaire davantage aux femmes ou, du moins, à celles qui ont besoin d’un miroir n’importe où et qui aiment la palette de couleurs. La fonction ergonomique sera également utile aux personnes qui ont des problèmes de préhension ou des problèmes musculaires lorsqu’elles tiennent leur téléphone pendant une longue période.

