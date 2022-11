Les dessins animés des années 1980 ont marqué une génération entière. De « Candy » à « Goldorak », en passant par « Les mystérieuses cités d’or », ces dessins animés ont su faire rêver et émerveiller petits et grands. Aujourd’hui, de nombreuses personnes ont gardé un excellent souvenir de ces dessins animés et leur redécouvrent avec plaisir.

Top 25 des dessins animées les plus cultes des années 1980 en France

Les Simpsons

Goldorak

Olive et Tom

Princesse Sarah

Il était une fois… la vie

Les Chevaliers du Zodiaque

Candy

He-Man (Musclor)

Les Maîtres de l’univers

Jeanne et Serge

Sherlock Holmes

Les mystérieuses cités d’or

Dragon Ball

Nicky Larson

Capitaine Flam

Ken le survivant

Cosmocats

Juliette, je t’aime

Rahan

Les Mondes engloutis

Les Schtroumpfs

Inspecteur Gadget

Astro le petit robot

Ranma ½

Les Trois Mousquetaires

Les dessins animés les plus populaires des années 1980

Dans les années 1980, les dessins animés étaient très populaires auprès des enfants. Les plus cultes étaient ceux qui parlaient aux enfants de sujets importants, tels que l’amitié, l’amour et la tolérance. Ces dessins animés ont aidé les enfants à comprendre le monde dans lequel ils vivaient et à apprendre à s’accepter eux-mêmes. Ils leur ont également montré que leurs rêves étaient possibles.

Les dessins animés les plus populaires des années 1980 ont été « Candy », « Dragon Ball », « Gundam », « He-Man », « Les Maîtres de l’Univers », « Les Simpsons » et « Star Wars ». Ces dessins animés ont attiré des millions de téléspectateurs dans le monde entier. Ils ont été traduits dans de nombreuses langues et ont été diffusés dans de nombreux pays.

Candy

C’est un dessin animé japonais qui a été diffusé pour la première fois en 1981. Il raconte l’histoire d’une petite fille orpheline qui vit dans un orphelinat. Un jour, elle rencontre un garçon qui lui montre un monde merveilleux peuplé de bonbons. Ensemble, ils vont vivre de nombreuses adventures.

Dragon Ball

C’est un dessin animé japonais créé par Akira Toriyama. Il a été diffusé pour la première fois en 1984. Il raconte l’histoire de Son Goku, un jeune garçon qui cherche les sept boules de cristal qui peuvent exaucer n’importe quel vœu. Au cours de sa quête, il va faire face à de nombreux dangers et affronter de puissants adversaires.

Gundam

C’est un dessin animé japonais créé par Yoshiyuki Tomino. Il a été diffusé pour la première fois en 1979. Il raconte l’histoire de guerriers spatiaux appelés « Mobile Suits ». Ils se battent pour la paix dans l’univers.

He-Man

C’est un dessin animé américain créé par Filmation. Il a été diffusé pour la première fois en 1983. Il raconte l’histoire de Prince Adam, un jeune homme qui se transforme en He-Man, le plus puissant des guerriers, lorsqu’il brandit son épée magique. Avec ses amis, les Chevaliers du Zodiaque, ils doivent affronter le mal et protéger le royaume d’Eternia.

Les Maîtres de l’Univers

C’est un dessin animé américain créé par Filmation. Il a été diffusé pour la première fois en 1983. Il raconte l’histoire de He-Man et les Chevaliers du Zodiaque qui doivent affronter Skeletor, leur plus grand ennemi. Skeletor veut s’emparer du secret du pouvoir des Maîtres de l’Univers afin de régner sur tout l’univers.

Les Simpson

C’est un dessin animé américain créée par Matt Groening. Il a été diffusée pour la première fois en 1989. Il raconte l’histoire de la famille Simpson : Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie. Ils vivent à Springfield.

Les dessins animés les plus influents des années 1980

Les dessins animés les plus cultes des années 1980 ont marqué toute une génération. Ils ont influencé la manière dont les gens percevaient et appréciaient les histoires, et ont également eu un impact sur la façon dont les dessins animés sont faits aujourd’hui. Les dessins animés les plus influents des années 1980 ont été ceux qui ont le plus captivé l’imagination des jeunes téléspectateurs, et qui ont eu le plus d’influence sur la manière dont les dessins animés sont faits aujourd’hui. Les dessins animés les plus cultes des années 1980 ont été: Les Simpson, Les Aventures de Lucky Luke, Les Schtroumpfs, Albator.

Les dessins animés les plus aimés des années 1980

Les dessins animés des années 1980 ont marqué une génération entière. Ils ont captivé les enfants avec leurs aventures et leurs histoires fantastiques. Les dessins animés les plus aimés des années 1980 sont ceux qui ont su raconter des histoires qui ont touché les enfants et qui leur ont fait rêver. Les dessins animés cultes des années 1980 ont su faire rire, pleurer et réfléchir les enfants. Les voici :

Les Aventures de Tintin

Les Aventures de Tintin est un dessin animé culte des années 1980. C’est l’histoire d’un jeune reporter qui part à la recherche d’aventures et de mystères à résoudre. Les Aventures de Tintin est un dessin animé captivant, drôle et instructif.

Les Schtroumpfs

Les Schtroumpfs est un dessin animé culte des années 1980. C’est l’histoire d’une bande de petits êtres bleus vivant dans un village caché des humains. Les Schtroumpfs sont malins, malicieux et très attachants.

Le Voyage du ballon rouge

Le Voyage du ballon rouge est un dessin animé culte des années 1980. C’est l’histoire d’un petit garçon qui s’enfuit de son pays pour vivre une aventure extraordinaire avec son ami le ballon rouge. Le Voyage du ballon rouge est un magnifique conte poétique sur l’amitié, la tolérance et la différence.

Les Lascars

Les Lascars est un dessin animé culte des années 1980. C’est l’histoire de trois copains qui font les 400 coups ensemble dans le quartier populaire où ils vivent. Les Lascars est un dessin animé drôle, déjanté et attachant.

Les dessins animés les plus controversés des années 1980

Dans les années 1980, de nombreux dessins animés ont été diffusés à la télévision, certains ont été très populaires auprès des enfants, d’autres ont suscité des débats et ont été critiqués par les adultes. Certains dessins animés ont même été interdits de diffusion car ils étaient considérés comme trop violents ou perturbateurs.

Les Simpson

Parmi les dessins animés les plus controversés des années 1980, on peut citer « Les Simpson ». Ce dessin animé a été créé en 1987 et a été très critiqué à cause de son humour noir et de son manque de respect envers les autorités. Les personnages principaux, Homer et Marge Simpson, sont souvent montrés en train de boire de l’alcool, de fumer ou de manger de la junk food. Les enfants de la famille Simpson, Bart et Lisa, sont également souvent montrés en train de faire des bêtises. Les thèmes abordés dans « Les Simpson » sont souvent dérangeants pour les adultes, mais les enfants adorent ce dessin animé.

South Park

C’est un autre dessin animé controversé qui a été créé dans les années 1990. Ce dessin animé est très critiqué à cause de son humour grossier et de ses scènes de violence. Les personnages principaux, Cartman, Stan, Kyle et Kenny, sont souvent montrés en train de faire des choses répugnantes ou violentes. « South Park » traite souvent des sujets tabous comme la religion, le sexe ou la politique, ce qui est dérangeant pour beaucoup de gens.

Beavis and Butt-Head

C’est un dessin animé créé en 1992 qui a été très critiqué à cause de sa violence et de son humour vulgaire. Le dessin animé raconte l’histoire de Beavis et Butt-Head, deux adolescents stupides et irrespectueux qui passent leur temps à regarder des vidéos stupides et à faire des bêtises. Beavis et Butt-Head sont souvent montrés en train de se battre ou de faire des choses grossières. Le dessin animé a été interdit dans plusieurs pays à cause de sa violence et de son humour offensant.

Ren and Stimpy

C’est un dessin animé créé en 1991 qui a été critiqué pour son humour grossier et sa violence. Le dessin animé raconte l’histoire de Ren, un raton laveur agressif, et Stimpy, un chat stupide. Les deux personnages passent leur temps à se battre ou à faire des bêtises. Les thèmes abordés dans « Ren and Stimpy » sont souvent dérangeants pour les adultes, mais les enfants adorent ce dessin animé.

Les dessins animés les plus mémorables des années 1980

Les dessins animés des années 1980 ont marqué toute une génération. Les petits et les grands ont été fascinés par ces histoires captivantes et colorées. Les dessins animés de cette époque ont su toucher leur public en leur offrant un monde de rêve et d’aventure. Ces dessins animés sont aujourd’hui encore très populaires et les gens du monde entier les regardent encore avec nostalgie. Les dessins animés les plus mémorables des années 1980 sont:

Les Simpsons

Les Simpson est un dessin animé américain créé par Matt Groening. Il a été diffusé pour la première fois en 1987 et raconte les aventures de la famille Simpson. Les Simpson est l’un des dessins animés les plus célèbres au monde et a été traduit dans de nombreuses langues.

Tom & Jerry

C’est un dessin animé américain créé en 1940 par William Hanna et Joseph Barbera. Il raconte les aventures de Tom, un chat, et Jerry, une souris, qui sont constamment en conflit. Tom & Jerry est l’un des dessins animés les plus anciens et les plus populaires au monde.

Les Schtroumpfs

Les Schtroumpfs est un dessin animé belge créé en 1958 par Peyo. Il raconte l’histoire de petites créatures bleues appelées les Schtroumpfs qui vivent dans une forêt magique. Les Schtroumpfs est l’un des dessins animés les plus connus en Belgique et dans le reste du monde.

Astérix & Obélix

Astérix & Obélix est un dessin animé français créé en 1967 par René Goscinny et Albert Uderzo. Il raconte l’histoire d’Astérix, un petit Gaulois, et de son ami Obélix, qui luttent contre l’occupation romaine de leur pays. Astérix & Obélix est l’un des dessins animés les plus célèbres en France et dans le reste du monde.

Le club dorothée mythique des années 1980

Le Club Dorothée est une émission de télévision française pour enfants diffusée du 2 septembre 1987 au 30 août 1997. L’émission était animée par Dorothée, Jacky, Ariane (Carletti), (François) Corbier et Patrick (Simpson-Jones) et présentaient des dessins animés des années 1980.

L’émission était très populaire en France, et a souvent été citée comme l’une des meilleures émissions pour enfants jamais réalisées. Elle a donné naissance à plusieurs spin-offs.

L’émission a été annulée en 1997 en raison de plusieurs scandales concernant des dessins animées critiqués et une épisode de petite culotte avec Mallaury Nataf.

Le Club Dorothée était une émission de télévision française pour enfants très populaire, diffusée de 1987 à 1997. L’émission était animée par Dorothée, Jacky, Ariane et présentait des dessins animés des années 1980. L’émission a été annulée en 1997 en raison d’une baisse d’audience, mais elle continue d’être diffusée en rediffusion sur internet.

Il y a eu beaucoup de dessins animés cultes diffusés dans les années 1980. Les enfants de cette époque ont grandi avec les aventures de ces personnages et de ces mondes imaginaires. Les dessins animés ont permis aux enfants de s’évader de la réalité et de se plonger dans un monde de fantaisie. Ces dessins animés ont joué un rôle important dans l’imagination des enfants et ils ont été une source d’inspiration pour de nombreuses personnes.