L’hypertension ou la haute pression sanguine est si courante qu’aujourd’hui, presque chaque famille compte un adulte atteint de cette maladie. Elle peut être dangereuse si elle n’est pas contrôlée.

L’hypertension est un état pathologique chronique dans lequel la pression sanguine dans les artères est élevée. Le cœur doit travailler plus fort pour pomper le sang contre cette pression plus élevée, ce qui affecte les artères (vaisseaux sanguins) à long terme.

La pression artérielle normale correspond à la force exercée par le cœur pour pomper le sang contre les parois des artères. Chez les adultes, la mesure normale de la pression artérielle est de 120/80 mmHg. En cas d’hypertension, la pression artérielle est de 130/80 mmHg ou plus. Plus la pression est élevée, plus le risque de complications est important.

L’hypertension augmente le risque de maladies cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux.

D’autres pathologies telles que les maladies rénales, l’insuffisance cardiaque congestive et la cécité peuvent également survenir en cas de pression artérielle très élevée pendant trop longtemps.

On estime que vingt-neuf pour cent des adultes aux États-Unis sont touchés par l’hypertension. La fréquence de cette affection augmente avec l’âge et environ 63 % des personnes de plus de 60 ans sont plus touchées. L’hypertension est plus fréquente chez les Afro-Américains. Elle peut commencer à un plus jeune âge et est plus grave que dans d’autres populations.

Environ 75 à 80 % de la population mondiale, en particulier dans les pays en développement, a commencé à utiliser des médicaments à base de plantes pour gérer l’hypertension. Les médicaments à base de plantes sont mieux acceptés par le corps humain et ont moins d’effets secondaires.

Ainsi, les lecteurs trouveront ci-dessous quelques remèdes maison pour l’hypertension que vous pouvez essayer pour gérer l’hypertension dans le confort de votre maison, après une vérification rapide avec votre médecin. N’essayez pas de remplacer vos médicaments actuels par ces remèdes à base de plantes.

Les causes de l’hypertension :

La cause sous-jacente de l’hypertension est inconnue dans quatre-vingt-quinze pour cent des cas. Elle peut être liée à des facteurs tant génétiques qu’environnementaux.

Les facteurs suivants peuvent augmenter le risque de développer une hypertension.

Mode de vie sédentaire

Stress

Sensibilité au sel

Obésité

Carence en potassium

Carence en vitamine D

Consommation excessive d’alcool

Vieillissement

Mutations génétiques héréditaires

Résistance à l’insuline

Diabète

Modes de sommeil obstructifs

Vaisseaux sanguins défectueux

La consommation d’aliments contenant du sirop de maïs à haute teneur en fructose.

Symptômes de l’hypertension :

L’une des principales préoccupations concernant l’hypertension est que vous ne savez peut-être même pas que vous en êtes atteint. Cela peut être dû au fait qu’il n’y a pas encore de cause directe identifiée.

Les signes et symptômes suivants doivent être notés en cas de pression artérielle extrêmement élevée et peuvent être totalement absents chez les personnes souffrant d’hypertension.

Maux de tête

Confusion

Essoufflement

Douleurs thoraciques

Saignement de nez

Voici quelques remèdes maison pour gérer l’hypertension que vous pouvez essayer en même temps que vos médicaments prescrits :

Modification du mode de vie

Dans le cas de l’hypertension, le fait de changer ou de modifier votre mode de vie habituel peut contribuer grandement à la gestion de l’augmentation de la pression artérielle. Un exercice régulier peut augmenter les performances cardiaques. Un régime alimentaire approprié contenant plus de fruits et de légumes est un bon choix. Éviter de consommer des aliments riches en cholestérol, en sel et en graisses peut contribuer à maintenir la pression artérielle dans une fourchette plus saine et à réduire le besoin de médicaments.

Le céleri

Le céleri est une herbe médicinale qui est utilisée comme aliment et comme médicament traditionnel. Le céleri contient des huiles essentielles et des flavonoïdes. Il est riche en potassium, en fibres alimentaires, en vitamine K, en folate, en manganèse, etc. Le potassium est nécessaire au cœur et pourrait aider à gérer l’hypertension artérielle.

Le céleri peut être bénéfique en tant que remède rapide contre l’hypertension artérielle. S’il est utilisé sous forme de jus, passez quelques branches de céleri frais dans une centrifugeuse et savourez cette boisson fraîche. Vous pouvez également mélanger le jus avec un peu de miel et le boire pour plus de saveur1.

Il peut également être utile de déguster un verre de jus de céleri frais avec du vinaigre pour soulager les maux de tête, les vertiges et les douleurs aux épaules associés à l’hypertension.

Avoine

Les flocons d’avoine sont une riche source de fibres alimentaires et l’un des nombreux remèdes maison susceptibles de faire baisser la tension artérielle. Un régime alimentaire contenant de l’avoine entière soluble pourrait réduire considérablement l’hypertension. Une étude scientifique (Keenan et al. 2002) a révélé que l’ajout de céréales d’avoine au régime régulier d’un patient souffrant d’hypertension réduit considérablement la pression artérielle systolique et diastolique.

L’avoine entière peut être une thérapie diététique efficace dans le traitement de l’hypertension.

La bouillie d’avoine peut être l’un des remèdes naturels bénéfiques pour l’hypertension artérielle. Pour faire du porridge d’avoine, ajoutez de l’eau chaude et du sucre au mélange de céréales d’avoine. Vous pouvez ajuster la consistance du porridge comme vous le souhaitez en remuant le mélange. La bouillie d’avoine est un aliment instantané et pourtant, elle est si saine qu’elle peut être utilisée pour gérer l’hypertension.

Le thé

Plusieurs bienfaits pour la santé associés au thé pourraient être utiles pour gérer l’hypertension.

Des recherches menées par Yang et al. en 2004 suggèrent que la consommation de thé vert (non fermenté) et de thé oolong (partiellement fermenté) pourrait diminuer le risque de développer une hypertension.

Le thé Oolong est partiellement fermenté et se situe entre le thé noir et le thé vert. Il s’agit d’un thé de type plus caféiné.

Boire du thé vert peut apporter un soulagement instantané de la tension artérielle élevée. Pour préparer du thé vert, ajoutez quelques feuilles de thé vert ou un sachet de thé vert dans de l’eau chaude. Laissez mijoter pendant quelques minutes. Retirez ensuite les feuilles et sirotez l’infusion.

Vous pouvez également y ajouter du miel ou du jus de citron si vous n’aimez pas le goût du thé vert. Rien ne vaut ce remède maison si vous séjournez dans une région froide.

L’ail

L’ail peut être considéré comme l’un des meilleurs remèdes maison contre l’hypertension, car il est disponible en abondance dans presque tous les foyers !

Des études ont rapporté qu’il pouvait avoir une action hypotensive (effet d’abaissement de la pression artérielle). L’ail augmenterait la production d’oxyde nitrique, ce qui pourrait entraîner une relaxation des muscles lisses et une dilatation des vaisseaux. Le composé actif qui donne à l’ail son odeur unique et ses vertus curatives est connu sous le nom d’allicine.

Les préparations à base de perles d’ail peuvent être bénéfiques pour l’hypertension

D’autres suppléments d’ail (extrait d’ail vieilli Kyolic) peuvent également être utiles.

Il peut avoir des propriétés prébiotiques qui augmentent la richesse et la diversité microbienne de l’intestin.

L’extrait d’ail Kyolic a donné des résultats prometteurs en réduisant les taux élevés de cholestérol, la rigidité artérielle et la viscosité du sang.

Hibiscus

Une étude rapporte que le calice de l’hibiscus a un effet hypotenseur. Une étude animale (Adegunloye et al. 1996) a également suggéré qu’une administration intraveineuse de l’extrait aqueux du calice sec de l’hibiscus produisait une baisse de la pression sanguine dans les études animales. Un essai clinique humain de l’extrait de la plante a montré des preuves similaires.

Le thé à l’hibiscus pourrait bien être bénéfique pour l’hypertension. L’hibiscus est une tisane non caféinée à base d’Hibiscus sabdaraffa. Le thé est d’une belle couleur rouge et a un goût de baies6.

Le thé d’hibiscus est fabriqué à partir du fruit séché (calice) de l’hibiscus. Lavez, séchez à l’air libre quelques calices et écrasez-les en une poudre fine. Ajoutez les calices écrasés à un sachet de thé et laissez-le infuser quelques minutes dans de l’eau bouillante ; ajoutez du sucre ou du jus de citron à cette infusion d’hibiscus si nécessaire. Le thé est maintenant prêt à être servi chaud ou froid.

Aubépine

L’aubépine ou hawberry est utilisée en Chine depuis des milliers d’années. Elle peut être utilisée en décoction pour gérer l’hypertension. Diverses études, notamment des essais cliniques et des études pharmacologiques, ont montré qu’elle avait la capacité d’abaisser la pression artérielle.

L’aubépine contient deux substances principales – les procyanidines et les flavonoïdes – qui pourraient contribuer à ses effets bénéfiques sur le cœur. Ces composants essentiels ont une puissante activité antioxydante.

Le thé d’aubépine est préparé à partir de baies rouges.

Prélevez les baies et mettez-les dans une casserole d’eau bouillante avec le thé de votre choix.

Laissez les baies infuser pendant un certain temps, filtrez l’infusion et buvez-la sucrée avec du sucre, du jaggery ou ajoutez une cuillère à café de miel si vous le souhaitez.

Gingembre

Les racines de gingembre sont couramment utilisées dans la cuisine asiatique. Elles peuvent aider à améliorer la circulation sanguine et à détendre les muscles entourant les vaisseaux sanguins. Différentes formulations sont utilisées dans les études animales, comme le rhizome de gingembre et l’extrait de ginseng coréen.

Selon un rapport de (Nicoll et al. 2009), les essais sur l’homme concernant l’effet hypotenseur (baisse de la tension artérielle) du gingembre ont été peu nombreux et ont généralement donné des résultats peu concluants.

Le thé citron-gingembre peut être un remède maison bénéfique contre l’hypertension. Il est facile d’en préparer en faisant bouillir le citron et le gingembre ensemble dans l’eau. Vous pouvez également ajouter du miel si vous l’aimez un peu sucré.

Il peut également être bénéfique de l’ajouter à votre thé noir habituel. Il suffit de râper quelques tranches de gingembre pendant la préparation du thé. Cela donne à votre thé un excellent arôme et le rend aussi très savoureux !

Bien qu’il existe des études qui montrent les avantages de l’herbe et des remèdes maison pour cette maladie, elles sont insuffisantes. Il est donc nécessaire de mener des études à grande échelle sur l’homme pour établir l’étendue réelle des bienfaits de ces remèdes maison sur la santé humaine. Ils ne doivent donc être utilisés qu’avec prudence et ne doivent jamais remplacer un traitement médical.

Quand consulter un médecin :

L’hypertension artérielle est souvent asymptomatique. Cependant, vous devez consulter immédiatement un médecin si vous constatez les signes de danger suivants- ?

Tension artérielle supérieure à 140/ 100 mmHg

Bruits/battements anormaux

Douleurs thoraciques

Essoufflement

Crises d’épilepsie

Hémorragies rétiniennes (saignement dans les yeux)

Déficits neurologiques focaux (perte de la parole, de la vision, etc.).

Vous ne devez pas vous fier uniquement aux remèdes maison pour le traitement de l’hypertension ou de la pression artérielle élevée. Vous devez consulter un médecin qualifié pour tout conseil relatif à l’hypertension. L’hypertension est un problème de santé grave qui doit être diagnostiqué et traité de manière appropriée.

Conclusion :

Au cours des 50 dernières années, la définition de l’hypertension n’a cessé d’évoluer. L’hypertension, ou pression artérielle élevée, se développe probablement avec l’avancée en âge. Il s’agit d’une maladie complexe qui est influencée par des facteurs génétiques et environnementaux.

Bien qu’il n’y ait pas de symptômes de l’hypertension et que certaines personnes ne sachent même pas qu’elles en sont atteintes, un contrôle régulier et une consultation médicale vous aideront à l’établir et à la traiter à temps.

Un changement de mode de vie et de régime alimentaire ainsi que des médicaments appropriés peuvent vous aider à réduire le risque de complications de santé associées.1 Vous pouvez suivre des remèdes maison simples qui peuvent être utiles pour gérer l’hypertension. Mais en définitive, l’avis du médecin est essentiel.