Le rebond tant attendu du marché des crypto-monnaies est peut-être en cours, et alors que nous voyons les prix de diverses crypto-monnaies augmenter, parmi elles les jetons DeFi tels que Curve, ChainLink, Lido et Uniswap connaissent des hausses particulièrement intéressantes.

Le marché des crypto-monnaies a maintenant atteint 1,1 milliard de dollars de capitalisation, et alors que les investisseurs espèrent voir une reprise complète des actifs numériques sur lesquels ils ont parié, ce sont les jetons DeFi en particulier qui nous montrent une véritable flambée des prix.

Ce vendredi, le marché des crypto-monnaies était largement teinté de vert, mais ce sont les jetons DeFi qui attirent l’attention. Prenez CRV, le jeton de gouvernance sur l’échange décentralisé Curve, qui a bondi de +15,58% au cours des dernières 24 heures, touchant son sommet mensuel de 1,56 $ avant de revenir autour de son niveau actuel de 1,49 $.

Et à l’heure actuelle, avec sa capitalisation boursière atteignant et dépassant 770 millions de dollars, CRV est la 62e plus grande crypto. Un projet, celui de CRV, qui a été récemment salué par les analystes de Delphi Digital, qui ont noté comment Curve v2 a cité les prix d’exécution Uniswap v3 pour environ 65% de tout le volume de transactions ETH/USDT. Et ce, malgré le fait que les prix de l’essence de Curve sont environ le double ou légèrement inférieurs à ceux d’Uniswap.

Il y a également eu une excellente reprise pour LDO, le jeton natif de la plateforme de jalonnement liquide Lido Finance, qui a augmenté de +11,1% au cours de la journée d’aujourd’hui, se situant actuellement à environ 2,24 $ selon les données de CoinMarketCap.

Nous avons également vu que le prix de LINK, le jeton qui alimente le réseau décentralisé d’Oracle ChainLink, a bondi de +12,34 % au cours des dernières 24 heures, atteignant son plus haut niveau quotidien de 7,75 $, après ne pas avoir touché ce niveau depuis le 11 juin. LINK se classe désormais au 23e rang des capitalisations boursières, avec près de 3,6 milliards de dollars.

La tendance positive du prix de ChainLink s’est manifestée après la publication de la récente « mise à jour d’adoption » de ChainLink, qui a fait part d’un certain nombre de nouveaux ajouts au cours de la semaine dernière.

La mise à jour a révélé que plusieurs produits tels que ChainLink Keepers, Chainlink VRF et Chainlink Price Feeds ont été intégrés dans huit blockchains différentes : Avalanche, BNB Chain, Ethereumm, Fantom, Harmony, Optimism, Polygon et Solana.

Parmi les autres jetons DeFi qui sont en hausse ces heures-ci, citons Uniswap (UNI), le jeton qui alimente le populaire échange décentralisé du même nom, qui a vu son prix augmenter de +7,8% à 8,86 dollars au cours des dernières 24 heures. Toutefois, Uniswap est toujours bien en deçà du niveau d’il y a trois mois, où il se négociait à 9,74 $.

Et toujours parmi les jetons DeFi, Maker (MKR) a également affiché une bonne hausse ces dernières heures, de 9,4 %, tout comme Synthetix, également en hausse de 9,4 % au cours des dernières 24 heures, et 1inch Network, qui a affiché une hausse de 7,7 %.

Pour tester les perspectives du trading en ligne sur le marché des crypto-monnaies, ne faites confiance qu’à des plateformes expérimentées comme Binance.