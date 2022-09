Le fournisseur Eni est l’un des leaders européens sur le marché de l’énergie, du gaz naturel et de l’électricité. Eni a débuté ses activités sur le marché du gaz italien, et est présent en France depuis 2007, lors de l’ouverture du marché de l’énergie à la concurrence. Eni revendique, aujourd’hui, plus de dix millions de clients dans six pays européens, dont 1,4 en France. Eni propose des offres d’électricité et de gaz. Si vous cherchez un fournisseur d’énergie pour votre nouveau logement, nous vous expliquons quels sont les démarches pour contacter Eni et souscrire une offre.

<h2> Comment contacter le service client Eni ? </h2>

Si vous cherchez à contacter le service client Eni pour souscrire une offre ou simplement vous renseigner, vous pouvez joindre le service commercial du lundi au vendredi de 9h à 20h, et le samedi de 9h à 17h au : 3294 (prix d’un appel national depuis un téléphone fixe ou un portable). Il est aussi possible de se faire rappeler en utilisant le formulaire dédié. Un.e conseiller.e vous aidera alors à trouver l’offre d’énergie (électricité et/ou gaz) la plus adaptée à vos besoins.

De plus, vous pouvez également demander à être rappelé gratuitement par l’un des conseiller.e.s en utilisant la fonctionnalité “Être rappelé(e)”. Vous la trouverez en bas à droite de chaque page du site sous la forne d’une pastille jaune. Il suffit de cliquer sur cette dernière et d’indiquer son numéro de téléphone. Vous serez alors directement mis en relation avec le service client Eni.

Enfin, vous pouvez également souscrire une offre ou faire l’estimation de celle-ci directement en ligne (www.eni.fr) en sélectionnant celle que vous souhaitez et en cliquant sur le bouton « Souscrire », précisent les experts du site agence-france-electricite.fr. Il ne vous restera plus qu’à vous laisser guider durant les 6 étapes de souscription.

<h2> Quelles sont les offres proposées par Eni ? </h2>

Le fournisseur d’énergie Eni propose des offres de marché pour l’électricité et le gaz; c’est-à-dire que les prix sont librement fixés par le fournisseur, à la différence du tarif réglementé de vente (TRV) proposé par EDF dont le prix du kWh est déterminé par les pouvoirs publics.

<h2> Quelles sont les informations demandées pour souscrire une offre avec Eni </h2>

Pour souscrire une offre avec Eni, quel que soit le canal de souscription, il faut communiquer les informations suivantes :

L’adresse exacte de votre logement,

Le numéro de compteur d’électricité et/ou de gaz

Les relevés de compteur d’électricité et/ou de gaz

Vos coordonnées bancaires (RIB)

<h2> Pourquoi faire confiance Eni ? </h2>

Pour la cinquième année consécutive, Eni a été élu “Meilleur fournisseur énergétique 2021-2022” devant EDF et Engie, selon une enquête INMA Stratmarketing réalisée en mars 2021 auprès de 4500 consommateurs.

De plus, selon une étude réalisée par l’institut Pro-Conso en septembre 2021 sur 34 fournisseurs d’énergie, Eni est le nº1 des fournisseurs d’énergie électricité + gaz.

Enfin, en cas de changement de fournisseur, avec Eni, vous ne subirez aucune coupure d’électricité ou de gaz dans votre logement, assure le site agence-france-electricite.fr. En effet, si vous souscrivez une offre avec Eni, c’est lui qui s’occupera de résilier votre ancien contrat afin qu’il n’ait pas de coupure.

Par ailleurs, sachez, qu’en France, les contrats d’électricité et de gaz sont sans engagement et sans frais de résiliation, comme expliqué ici.