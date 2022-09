Changer de fournisseur d’énergie

Si vous voulez faire des économies d’énergie, la première chose à faire est de calculer votre consommation. Sortez toutes vos factures de l’année et vous obtiendrez votre consommation annuelle.

Une fois le calcul fait, vous pouvez utiliser un comparateur d’offres d’énergie afin de trouver la plus intéressante pour vous.

En effet, depuis l’ouverture du marché de l’énergie à la concurrence en 2007, il existe une trentaine de fournisseurs en France et il n’est pas toujours facile de s’y retrouver parmi la multitude d’offres. C’est pourquoi un comparateur vous permettra de gagner du temps et de l’argent.

Sachez, par ailleurs, que le changement de fournisseur est totalement gratuit. Toutes les offres sont sans engagement et sans frais de résiliation.

Réaliser des travaux de rénovation énergétique

Réaliser des travaux de rénovation vous permettra de faire des économies d’énergie non négligeables en améliorant les performances énergétiques de votre logement.

Selon les estimations, isoler les murs, les fenêtres et les sols permet de faire entre 20 et 30% d’économie sur vos factures.

De plus, il existe de nombreuses aides gouvernementales pour vous permettre de financer les travaux, comme MaPrimRévov’, l’éco-prêt à taux zéro, ou encore le dispositif Coup de pouce économies d’énergie…

Installer un nouveau système de chauffage

Vous pouvez également changer de système de chauffage pour un nouveau, plus moderne et beaucoup moins énergivore. Par exemple, se chauffer avec du bois ou des granulés est un moyen bon marché et écologique. Les pompes à chaleur sont aussi une solution pertinente.

Réduire le chauffage de 1ºC

Si vous réduisez la température de 1°C dans votre logement, vous économiserez, en moyenne, près de 7% sur vos dépenses énergétiques.

Laver son linge à 30º ou à froid

Lavez votre linge à 30º ou à froid vous permettra de faire d’importantes économies d’énergie, car la consommation d’électricité d’un lave-linge est due au chauffage de l’eau lors du lavage.

Par ailleurs, lorsque vous devez laver, faites en sorte que la machine soit pleine.

Si vous avez un sèche-linge, oubliez-le et faites sécher vos affaires naturellement à l’extérieur ou à l’intérieur du logement.

Connecter sa maison en domotique ?

La domotique est un excellent moyen de faire des économies d’énergie. En effet, la technologie qui permet de rendre votre logement intelligent en connectant différents appareils et objets, comme votre éclairage, votre chauffage, vos prises ou encore vos volets roulants.

Vous pourrez ainsi contrôler votre logement à distance, grâce à votre smartphone ou tablette.

Grâce à la domotique, si vous avez oublié d’éteindre vos lumières, vous pourrez y remédier rapidement même si vous n’êtes pas chez vous. De plus, vous pourrez contrôler la température de votre logement à distance en allumant le chauffage ou la climatisation quelques heures avant votre arrivée.

Éteindre les appareils en veille !

Les appareils en veille, même éteints, consomment de l’électricité. Ainsi, il est judicieux de brancher la télévision, les ordinateurs, mais aussi la cafetière, le grille-pain et tous les appareils électroménagers sur une multiprise avec interrupteur, que vous pourrez éteindre quand vous ne vous en servez pas. Vous pouvez également investir dans des prises “intelligentes” qui détectent les appareils en veille et les arrêtent automatiquement.

Préférer les appareils électriques moins énergivores

Les fabricants ont aujourd’hui l’obligation d’indiquer le classement énergétique des appareils électriques qu’ils produisent via une étiquette allant de A à D. Un appareil classé A consomme entre un tiers et deux tiers d’énergie en moins qu’un autre en D. Dans la mesure du possible, préférez les appareils étiquetés A.

Prendre certaines précautions avec son frigo

N’installez pas votre frigo proche d’appareils producteurs de chaleur, comme un chauffage, un four ou les plaques de cuisson. Pensez à bien l’entretenir en le dégivrant une fois par mois. Et, ne mettez jamais de produits chauds dans le frigo. Cela vous permettra d’économiser environ 30% d’énergie.

Prendre des douches plutôt des bains

Prendre une douche en moins de dix minutes plutôt qu’un bain vous permet d’économiser de l’énergie et de l’eau. Et le mieux est encore de couper l’eau lorsque l’on se savonne. Il existe, notamment, des systèmes spécifiques qui coupent l’eau pendant que vous vous savonnez. Sinon, vous pouvez le faire vous-même.